Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.
Откуда и куда переложили из карманов
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:32
Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.
Откуда и куда переложили из карманов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:48
Re: Політичні дискусії
Давай рахувати
Було 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57%
Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5%
Різниця(стало менше)________________=15,5%
Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..
Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:51
Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.
Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.
Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:57
Давай прикинемо
Газ -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100
млрд грн
Газ - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в Бюджет
Ще будеш щось шукати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:47
Козак-характерник
заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....
а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:51
Як легко сказати "зроби судову реформу"
І отримати від 19yuriy91 подяку що "ти молоток"
Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.
На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.
Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить".
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:19
ну а шо не так?
да, отримав би "молоток", молодец и тд.
а для чего они во власть идут, шоб нацарювать? нет, шоб избиратель благодарен был.
и тока не надо про то, шо вот во втором то уж сроке петя б таких РЕФОРМ наделал.
НЕ ВЕРЮ, не те тенденции, одно пистобольство, особенно во 2-й половине каденции
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:21
На жаль мрійникам-ще й фальшиві цілі прививають.
Вже сьогодні звертав увагу
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
Питання на логіку
Якщо стикалось 2%- то не довіряти може кількість населення 0-2%, а все інше буде судити виключно через призму оцінок тих 2% населення.яке було в судах...
Хтось десь бачив,щоб було широке обговорення в яких приймали участь тих 2% які стикались з судами?- ні ,ніхто не бачив...
Але усі чули заяви шурнашлюх на зарплатах коломойських-ахметових-пінчуків-медведчуків - які стверджують що судам довіряє всього 6 %....
І таких прикладів море
Наприклад тут ,один білобілетник звинувачує Порошенка в тому що він особисто не відбив Крим і ОРДЛО...а те що Порошенко не був присутній при формуванні армії яка зрадила в Криму - білобілетник і не згадує...але при цьому вимагає негайного штурму...
Другий звинувачує у всіх бідах керівництво - а те що керівництво обирав народ..він не приймає до уваги,бо народом маніпулюють...
Зверніть увагу
Всюди народом маніпулюють
Виходить те що суду довіряє тільки 6% - також може бути маніпуляцією???
Так само як і вина політиків і не винність народу - також маніпуляція...
Тому
Думайте
Коли білобілетники вимагають штурмувати
Пенсіонери звинувачують керівництво
А населення вважає що сто грам до сніданку-ніяк не погіршить його працездатність...
До того часу толку не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:34
Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.
Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.
Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:41
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
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