RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6202620362046205>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:32

  zРадио написав:Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.

Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.
Откуда и куда переложили из карманов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4611
З нами з: 31.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.
Давай рахувати
Було 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57%
Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5%
Різниця(стало менше)________________=15,5%
Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..

Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:51

  budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)


Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.

Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.

Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 02.05.18
Подякував: 989 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.

Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетност Нефтегаза
Давай прикинемо
Газ -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100
млрд грн
Газ - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в Бюджет

Ще будеш щось шукати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:47

Козак-характерник

заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе..... :mrgreen:

а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются
19yuriy91
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 15.09.12
Подякував: 246 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:51

  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.
её нужно было в первую очередь.

Як легко сказати "зроби судову реформу" :D
І отримати від 19yuriy91 подяку що "ти молоток" :D :D
Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.
На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.
Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить". :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:19

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.
её нужно было в первую очередь.

Як легко сказати "зроби судову реформу" :D
І отримати від 19yuriy91 подяку що "ти молоток" :D :D
Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.
На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.
Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить". :D

ну а шо не так?
да, отримав би "молоток", молодец и тд.
а для чего они во власть идут, шоб нацарювать? нет, шоб избиратель благодарен был.
и тока не надо про то, шо вот во втором то уж сроке петя б таких РЕФОРМ наделал. :mrgreen:

НЕ ВЕРЮ, не те тенденции, одно пистобольство, особенно во 2-й половине каденции
19yuriy91
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 15.09.12
Подякував: 246 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:21

  andrijk777 написав:Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить"
На жаль мрійникам-ще й фальшиві цілі прививають.
Вже сьогодні звертав увагу
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
Питання на логіку
Якщо стикалось 2%- то не довіряти може кількість населення 0-2%, а все інше буде судити виключно через призму оцінок тих 2% населення.яке було в судах...
Хтось десь бачив,щоб було широке обговорення в яких приймали участь тих 2% які стикались з судами?- ні ,ніхто не бачив...
Але усі чули заяви шурнашлюх на зарплатах коломойських-ахметових-пінчуків-медведчуків - які стверджують що судам довіряє всього 6 %....

І таких прикладів море
Наприклад тут ,один білобілетник звинувачує Порошенка в тому що він особисто не відбив Крим і ОРДЛО...а те що Порошенко не був присутній при формуванні армії яка зрадила в Криму - білобілетник і не згадує...але при цьому вимагає негайного штурму...
Другий звинувачує у всіх бідах керівництво - а те що керівництво обирав народ..він не приймає до уваги,бо народом маніпулюють...
Зверніть увагу
Всюди народом маніпулюють
Виходить те що суду довіряє тільки 6% - також може бути маніпуляцією???
Так само як і вина політиків і не винність народу - також маніпуляція...

Тому
Думайте
Коли білобілетники вимагають штурмувати
Пенсіонери звинувачують керівництво
А населення вважає що сто грам до сніданку-ніяк не погіршить його працездатність...
До того часу толку не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:34

  19yuriy91 написав:а для чего они во власть идут,

Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.
  19yuriy91 написав: нет, шоб избиратель благодарен был.

Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.
Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:41

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:а для чего они во власть идут,

Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.
  19yuriy91 написав: нет, шоб избиратель благодарен был.

Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.
Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил.


я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
19yuriy91
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 15.09.12
Подякував: 246 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6202620362046205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
HighRisk Processing (1)
26.05.2020 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.