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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6202620362046205 Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43 19yuriy91 написав: Козак-характерник



заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....



а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются

Як бачимо є різні сценарії. Простих відповідей на складні питання не буває. Тому і дискутуємо. Намагаємося почути аргументи, конструктив, а не обсірання один одного лайном. Ніхто не застрахований від помилки. Але є правило - довіряй тому, хто шукає, а не стверджує, що знає відповіді на всі питання і клеймить аХентом, будь кого, чия точка зору йому, як серпом по яйкам. Як бачимо є різні сценарії. Простих відповідей на складні питання не буває. Тому і дискутуємо. Намагаємося почути аргументи, конструктив, а не обсірання один одного лайном.Ніхто не застрахований від помилки. Але є правило - довіряй тому, хто шукає, а не стверджує, що знає відповіді на всі питання і клеймить аХентом, будь кого, чия точка зору йому, як серпом по яйкам. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28693 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:47 pesikot написав: zРадио написав: Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой. Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.

Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.

Откуда и куда переложили из карманов Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.Откуда и куда переложили из карманов



Не так все просто, потому что изменились не только ставки. Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу (хотя, как по мне, надо было вообще отменять верхний порог начисления - его существование нелогично).



С НДФЛ история чуть другая, но логика та же - расширились база его применения.



Предлагаю смотреть доходы консолидированного бюджета к ВВП в динамике. Так будет объективней Не так все просто, потому что изменились не только ставки. Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу (хотя, как по мне, надо было вообще отменять верхний порог начисления - его существование нелогично).С НДФЛ история чуть другая, но логика та же - расширились база его применения.Предлагаю смотреть доходы консолидированного бюджета к ВВП в динамике. Так будет объективней zРадио

Повідомлень: 5803 З нами з: 02.05.18 Подякував: 989 раз. Подякували: 2190 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:50 19yuriy91 написав: я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.

у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания

а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещанияа в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок

Ах, же ж ти, скотиняка невдячна!

andrijk777 написав: Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України .



Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно. Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас).Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів?Ні.цього не потрібно. Ах, же ж ти, скотиняка невдячна! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28693 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51 budivelnik

вы ОЧЕНЬ упрощаете с

З судами стикалось 2% населення...

Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%



норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"

а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону. вы ОЧЕНЬ упрощаете снорм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону. 19yuriy91 Повідомлень: 2738 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6202620362046205 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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