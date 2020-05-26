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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43
19yuriy91 написав:Козак-характерник
заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....
а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются
Як бачимо є різні сценарії. Простих відповідей на складні питання не буває. Тому і дискутуємо. Намагаємося почути аргументи, конструктив, а не обсірання один одного лайном.
Ніхто не застрахований від помилки. Але є правило - довіряй тому, хто шукає, а не стверджує, що знає відповіді на всі питання і клеймить аХентом, будь кого, чия точка зору йому, як серпом по яйкам.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:47
pesikot написав: zРадио написав:
Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.
Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.
Откуда и куда переложили из карманов
Не так все просто, потому что изменились не только ставки. Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу (хотя, как по мне, надо было вообще отменять верхний порог начисления - его существование нелогично).
С НДФЛ история чуть другая, но логика та же - расширились база его применения.
Предлагаю смотреть доходы консолидированного бюджета к ВВП в динамике. Так будет объективней
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:50
19yuriy91 написав:
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
Ах, же ж ти, скотиняка невдячна!
andrijk777 написав:
Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України
.
Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви?
Ні. НАМ
цього не потрібно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51
budivelnik
вы ОЧЕНЬ упрощаете с
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"
а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:55
19yuriy91 написав: andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:
а для чего они во власть идут,
Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.
19yuriy91 написав:
нет, шоб избиратель благодарен был.
Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.
Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил.
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 26 тра, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:55
19yuriy91 написав:Козак-характерник
заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....
а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются
Вже видалили. Що там крамольного було? Загадка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:01
andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!
пистец какой-то
при чём тут зе, бе, ме, по?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:05
Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав:Козак-характерник
заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....
а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются
Вже видалили. Що там крамольного було? Загадка.
я ссылку на его интервью на укрлайф на ютубе тут давал
вроде не ахент
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:13
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:25
19yuriy91 написав:budivelnik
вы ОЧЕНЬ упрощаете с
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"
а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону.
Атошники через суд отсуживали атошные отпусные
В воюющей стране всл судился с державой...
Ну а как судились раньше за вещевые, пайковые и т.д...
Что тогда о пересичном говорить))
Рассказы о трудностях и невозможностях)), например, убрать казино-лотто тоже были. Но появилось желание и сделали.
Также как решили с загранпаспортами и пр. админуслугами.
И никто за самих можновладцив, имеющих влияние на судовую систему, эту реформу не сделает. Пересичный и бизнес будут развиваться в имеющихся условиях.
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