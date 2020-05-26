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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6203620462056206
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:59

  19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок

А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його! :D :D


пистец какой-то :shock:
при чём тут зе, бе, ме, по?

Ну навіть не знаю до чого тут зе і по.... Почали "ми" з цього:
  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.
её нужно было в первую очередь.

ну а то, шо Зе не відмінив жодної реформи По - может не видит в этом необходимости.

да и по реформам По были и есть вопросы, нельзя сказать что по передал зе машину после капремонта, а зе начал молотком её бить.

ну и команда у него...."кадровый голод" :mrgreen:
а шо, смолия разве снять хочет?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:25

  Schmit написав:

У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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