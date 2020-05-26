Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6203620462056206 Додано: Вів 26 тра, 2020 22:59 19yuriy91 написав: andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:

я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.

у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания

а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещанияа в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок

А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його! А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!



пистец какой-то

при чём тут зе, бе, ме, по? пистец какой-топри чём тут зе, бе, ме, по?

Ну навіть не знаю до чого тут зе і по.... Почали "ми" з цього:

19yuriy91 написав: по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

её нужно было в первую очередь.



ну а то, шо Зе не відмінив жодної реформи По - может не видит в этом необходимости.



да и по реформам По были и есть вопросы, нельзя сказать что по передал зе машину после капремонта, а зе начал молотком её бить.



ну и команда у него...."кадровый голод"

а шо, смолия разве снять хочет? по был бы молоток, если б провернул судову реформу.её нужно было в первую очередь.ну а то, шо Зе не відмінив жодної реформи По - может не видит в этом необходимости.да и по реформам По были и есть вопросы, нельзя сказать что по передал зе машину после капремонта, а зе начал молотком её бить.ну и команда у него...."кадровый голод"а шо, смолия разве снять хочет? Ну навіть не знаю до чого тут зе і по.... Почали "ми" з цього: andrijk777

Повідомлень: 2179 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 23:25 Schmit написав:

У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3496 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 08:35 shapo написав: Schmit написав:

У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин

Ни одного факта в видео, стандартное поливание грязью, но для свидетелей секты сойдет.

А по факту очередная перегрузка мозга для поддержания условного рефлекса у лохов. На выходе - одно упоминание имени ПО и у подопытных сразу дефекация. Ни одного факта в видео, стандартное поливание грязью, но для свидетелей секты сойдет.А по факту очередная перегрузка мозга для поддержания условного рефлекса у лохов. На выходе - одно упоминание имени ПО и у подопытных сразу дефекация. Schmit

Повідомлень: 1329 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 08:53 detroytred написав: 19yuriy91 написав: budivelnik

вы ОЧЕНЬ упрощаете с

З судами стикалось 2% населення...

Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%



норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"

а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону. вы ОЧЕНЬ упрощаете снорм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону.

Атошники через суд отсуживали атошные отпусные

В воюющей стране всл судился с державой...

Ну а как судились раньше за вещевые, пайковые и т.д...

Что тогда о пересичном говорить))



Рассказы о трудностях и невозможностях)), например, убрать казино-лотто тоже были. Но появилось желание и сделали.

Также как решили с загранпаспортами и пр. админуслугами.



И никто за самих можновладцив, имеющих влияние на судовую систему, эту реформу не сделает. Пересичный и бизнес будут развиваться в имеющихся условиях. Атошники через суд отсуживали атошные отпусныеВ воюющей стране всл судился с державой...Ну а как судились раньше за вещевые, пайковые и т.д...Что тогда о пересичном говорить))Рассказы о трудностях и невозможностях)), например, убрать казино-лотто тоже были. Но появилось желание и сделали.Также как решили с загранпаспортами и пр. админуслугами.И никто за самих можновладцив, имеющих влияние на судовую систему, эту реформу не сделает. Пересичный и бизнес будут развиваться в имеющихся условиях.



отож,как тут пишут - подведьом итоги

суд.система, "на ощупь" пересичным, или "дистанционно", затрагивает каждого жителя, во многих сферах.

её судьба явно не в руках пересичного (разве что через выборы, но то таке)

раз её не меняют - значит верхи эта система устраивает.

на интересы народа снова....да шо там народа - государства положили. отож,как тут пишут - подведьом итогисуд.система, "на ощупь" пересичным, или "дистанционно", затрагивает каждого жителя, во многих сферах.её судьба явно не в руках пересичного (разве что через выборы, но то таке)раз её не меняют - значит верхи эта система устраивает.на интересы народа снова....да шо там народа - государства положили. 19yuriy91 Повідомлень: 2742 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 08:58 andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:

я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.

у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания

а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещанияа в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок

А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його! А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!



ну ты шо, прикалуешься?

т.е. зе, идя на выборы не озвучивал никакой программы?

вот это и есть его ОБЕЩАНИЯ ну ты шо, прикалуешься?т.е. зе, идя на выборы не озвучивал никакой программы?вот это и есть его ОБЕЩАНИЯ 19yuriy91 Повідомлень: 2742 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 11:13 zРадио написав: Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу От любить топ-менеджер палитись

1 Для того і зменшувалось навантаження на фонд оплати праці, що розмір зарплати збільшувався

2 Зменшення оподаткування на 15,5% дало можливість офіційно показувати вищі зарплати. От любить топ-менеджер палитись1 Для того і зменшувалось навантаження на фонд оплати праці, що розмір зарплати збільшувався2 Зменшення оподаткування на 15,5% дало можливість офіційно показувати вищі зарплати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22946 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 11:25 19yuriy91 написав: budivelnik

вы ОЧЕНЬ упрощаете с

З судами стикалось 2% населення...

Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94% норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"

а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону. вы ОЧЕНЬ упрощаете снорм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону. Давайте так

В Африці люди голодають... - це добре чи погано

Звичайно що погано

Чи задіває це Вас? - ні не задіває

Тепер про суди

Є факти корупції і не справедливості у судовій системі - це добре чи погано

Звичайно що погано...

Чи задіває це Вас?...от тут барабанний дріб і виявляється

що не дуже то вже й задіває.

Ще раз

Є 1,4 млн судових справ, з яких

0,6 млн це адмінсправи- штрафи за порушення ПДД, дрібні адмінпорушення при здачі податкової звітності і так далі - як правило вони не приємні,але в принципі від судді там мало що залежить і на 90-95% випадків цих справ -судове рішення є справедливим

0,4 млн цивільних справ - тут складніше,бо як правило це спадщина,перехід власності і так далі.... - тут 99,99% результатів судового розгляду будуть однією з сторін справи - признані несправедливим...Це ж елементарно-якщо справа потрапила в суд то

а - одна з сторін вважає що її надурили,або дурять

б - обі сторони вважають що праві

в - одна сторона програє.

Залишилось 0,4 млн кримінальних справ - тут також

а - жоден злочинець не погодиться з тим що він засуджений справедливо



Тепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...

Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші) Давайте такВ Африці люди голодають... - це добре чи поганоЗвичайно що поганоЧи задіває це Вас? - ні не задіваєТепер про судиЄ факти корупції і не справедливості у судовій системі - це добре чи поганоЗвичайно що погано...Чи задіває це Вас?...от тут барабанний дріб і виявляєтьсящо не дуже то вже й задіває.Ще разЄ 1,4 млн судових справ, з яких0,6 млн це адмінсправи- штрафи за порушення ПДД, дрібні адмінпорушення при здачі податкової звітності і так далі - як правило вони не приємні,але в принципі від судді там мало що залежить і на 90-95% випадків цих справ -судове рішення є справедливим0,4 млн цивільних справ - тут складніше,бо як правило це спадщина,перехід власності і так далі.... - тут 99,99% результатів судового розгляду будуть однією з сторін справи - признані несправедливим...Це ж елементарно-якщо справа потрапила в суд тоа - одна з сторін вважає що її надурили,або дурятьб - обі сторони вважають що правів - одна сторона програє.Залишилось 0,4 млн кримінальних справ - тут такожа - жоден злочинець не погодиться з тим що він засуджений справедливоТепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22946 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 11:30 detroytred написав: Атошники через суд отсуживали атошные отпусные Атошники через суд отсуживали атошные отпусные Таке легеньке питання по суті

Якщо АТОшник судиться в суді по питанню відпускних... - це проблема суду чи фінансового відділу військової частини?

Суд тут вторинне... і як правило питання буде вирішено судом позитивно для АТОшника...



Тепер розумієте,в чому концептуальна помилка?

Не треба шукати зручного козла-відбувайла(будь-то суд чи прізвища керівника Держави) треба шукати реальну проблему і її вирішувати. Таке легеньке питання по сутіЯкщо АТОшник судиться в суді по питанню відпускних... - це проблема суду чи фінансового відділу військової частини?Суд тут вторинне... і як правило питання буде вирішено судом позитивно для АТОшника...Тепер розумієте,в чому концептуальна помилка?Не треба шукати зручного козла-відбувайла(будь-то суд чи прізвища керівника Держави) треба шукати реальну проблему і її вирішувати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22946 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 11:37 budivelnik написав: Тепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...

Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші) Тепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші)



Ви схоже не розумієте суті ... Судова система - це третина держави ! Законодавча , виконавча , судова .

Якщо 1/3 основи держави не працює - це все одно , що ніжка у 3-хніжкового стільчика - він не може стояти просто - падає ... Не має значення - чи стикаєтеся ви конкретно з державною системою судовою чи виконавчою , а чи законодавчою - ви з нею стикаєтеся опосередковано постійно скрізь і всюди . З організованого життя державою через закони , чиновників та силовиків ми вийти не можемо в принципі . Це таке середовище . І якщо навіть хтось уявляє , що може жити відособлено - то це хибна думка в принципі ... Класика - цитувати не буду ... Ви схоже не розумієте суті ... Судова система - це третина держави ! Законодавча , виконавча , судова .Якщо 1/3 основи держави не працює - це все одно , що ніжка у 3-хніжкового стільчика - він не може стояти просто - падає ... Не має значення - чи стикаєтеся ви конкретно з державною системою судовою чи виконавчою , а чи законодавчою - ви з нею стикаєтеся опосередковано постійно скрізь і всюди . З організованого життя державою через закони , чиновників та силовиків ми вийти не можемо в принципі . Це таке середовище . І якщо навіть хтось уявляє , що може жити відособлено - то це хибна думка в принципі ... Класика - цитувати не буду ... Puente Повідомлень: 3164 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6203620462056206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Renee і 6 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор