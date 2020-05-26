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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:59
19yuriy91 написав: andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!
пистец какой-то
при чём тут зе, бе, ме, по?
Ну навіть не знаю до чого тут зе і по.... Почали "ми" з цього:
19yuriy91 написав:
по был бы молоток, если б провернул судову реформу.
её нужно было в первую очередь.
ну а то, шо Зе не відмінив жодної реформи По - может не видит в этом необходимости.
да и по реформам По были и есть вопросы, нельзя сказать что по передал зе машину после капремонта, а зе начал молотком её бить.
ну и команда у него...."кадровый голод"
а шо, смолия разве снять хочет?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 23:25
Schmit написав:
У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:35
shapo написав: Schmit написав:
У Шария про вывод денег через якобы покупку картин шоколадным гораздо интереснее рассказано чем это унылое действо канала честных новин
Ни одного факта в видео, стандартное поливание грязью, но для свидетелей секты сойдет.
А по факту очередная перегрузка мозга для поддержания условного рефлекса у лохов. На выходе - одно упоминание имени ПО и у подопытных сразу дефекация.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:53
detroytred написав: 19yuriy91 написав:budivelnik
вы ОЧЕНЬ упрощаете с
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"
а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону.
Атошники через суд отсуживали атошные отпусные
В воюющей стране всл судился с державой...
Ну а как судились раньше за вещевые, пайковые и т.д...
Что тогда о пересичном говорить))
Рассказы о трудностях и невозможностях)), например, убрать казино-лотто тоже были. Но появилось желание и сделали.
Также как решили с загранпаспортами и пр. админуслугами.
И никто за самих можновладцив, имеющих влияние на судовую систему, эту реформу не сделает. Пересичный и бизнес будут развиваться в имеющихся условиях.
отож,как тут пишут - подведьом итоги
суд.система, "на ощупь" пересичным, или "дистанционно", затрагивает каждого жителя, во многих сферах.
её судьба явно не в руках пересичного (разве что через выборы, но то таке)
раз её не меняют - значит верхи эта система устраивает.
на интересы народа снова....да шо там народа - государства положили.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:58
andrijk777 написав: 19yuriy91 написав:
я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.
у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания
а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок
А що там Зе обіцяв? .... а-а-а нічого! Значить усе виконав. Які проблеми? На другий срок його!
ну ты шо, прикалуешься?
т.е. зе, идя на выборы не озвучивал никакой программы?
вот это и есть его ОБЕЩАНИЯ
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:13
zРадио написав:
Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу
От любить топ-менеджер палитись
1 Для того і зменшувалось навантаження на фонд оплати праці, що розмір зарплати збільшувався
2 Зменшення оподаткування на 15,5% дало можливість офіційно показувати вищі зарплати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:25
19yuriy91 написав:budivelnik
вы ОЧЕНЬ упрощаете с
З судами стикалось 2% населення...
Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%
норм.суды это возможность защитить право собственности, не дать "отмазаться" за взятку и тдтп. а не тока "кто кого водой залил"
а за неимением их, "наши" алигархи, выкачав деньги с неньки, судятся в "ландонах", вот он показатель доверия, када денежки на кону.
Давайте так
В Африці люди голодають... - це добре чи погано
Звичайно що погано
Чи задіває це Вас? - ні не задіває
Тепер про суди
Є факти корупції і не справедливості у судовій системі - це добре чи погано
Звичайно що погано...
Чи задіває це Вас?...от тут барабанний дріб і виявляється
що не дуже то вже й задіває.
Ще раз
Є 1,4 млн судових справ, з яких
0,6 млн це адмінсправи- штрафи за порушення ПДД, дрібні адмінпорушення при здачі податкової звітності і так далі - як правило вони не приємні,але в принципі від судді там мало що залежить і на 90-95% випадків цих справ -судове рішення є справедливим
0,4 млн цивільних справ - тут складніше,бо як правило це спадщина,перехід власності і так далі.... - тут 99,99% результатів судового розгляду будуть однією з сторін справи - признані несправедливим...Це ж елементарно-якщо справа потрапила в суд то
а - одна з сторін вважає що її надурили,або дурять
б - обі сторони вважають що праві
в - одна сторона програє.
Залишилось 0,4 млн кримінальних справ - тут також
а - жоден злочинець не погодиться з тим що він засуджений справедливо
Тепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...
Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:30
detroytred написав:
Атошники через суд отсуживали атошные отпусные
Таке легеньке питання по суті
Якщо АТОшник судиться в суді по питанню відпускних... - це проблема суду чи фінансового відділу військової частини?
Суд тут вторинне... і як правило питання буде вирішено судом позитивно для АТОшника...
Тепер розумієте,в чому концептуальна помилка?
Не треба шукати зручного козла-відбувайла(будь-то суд чи прізвища керівника Держави) треба шукати реальну проблему і її вирішувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:37
budivelnik написав:
Тепер розумієте, що корупційність в судах в основному найбільше збитків наносить тим,хто цю корупційність і створив...
Тобто тому ахметов і судиться з коломойським в Європі.що прекрасно розуміють ,що суд у нас ніколи не закінчиться(або закінчиться тоді,коли в одного з учасників процесу закінчаться гроші)
Ви схоже не розумієте суті ... Судова система - це третина держави ! Законодавча , виконавча , судова .
Якщо 1/3 основи держави не працює - це все одно , що ніжка у 3-хніжкового стільчика - він не може стояти просто - падає ... Не має значення - чи стикаєтеся ви конкретно з державною системою судовою чи виконавчою , а чи законодавчою - ви з нею стикаєтеся опосередковано постійно скрізь і всюди . З організованого життя державою через закони , чиновників та силовиків ми вийти не можемо в принципі . Це таке середовище . І якщо навіть хтось уявляє , що може жити відособлено - то це хибна думка в принципі ... Класика - цитувати не буду ...
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