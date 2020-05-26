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Пропагандист, а по совместительству - депутат ПЕС, в прошлом Глава УИНП - В.Вятрович попал в собственный капкан идеологических запретов и проиграл суд по делу о символике СС Галичина.
Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству. Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
zРадио написав:Пропагандист, а по совместительству - депутат ПЕС, в прошлом Глава УИНП - В.Вятрович попал в собственный капкан идеологических запретов и проиграл суд по делу о символике СС Галичина.
Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству. Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Российская пропаганда давно должна была дать Вятровичу героя России. Эти вятровичи и прочие тягнибоки так активно льют воду на мельницу российской пропаганды, что возникает очень много вопросов.
zРадио написав:Пропагандист, а по совместительству - депутат ПЕС, в прошлом Глава УИНП - В.Вятрович попал в собственный капкан идеологических запретов и проиграл суд по делу о символике СС Галичина.
Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству. Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Российская пропаганда давно должна была дать Вятровичу героя России. Эти вятровичи и прочие тягнибоки так активно льют воду на мельницу российской пропаганды, что возникает очень много вопросов.
Як можна "лить воду на мельницу российской пропаганды"? Хоч прочитай що таке пропаганда і не позорся.
andrijk777 написав:Як можна "лить воду на мельницу российской пропаганды"? Хоч прочитай що таке пропаганда і не позорся.
Як? Як? Та ось так!
andrijk777 написав:Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.
Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.
Теж ордена хочеш, сепаратисте? Тіко після Пєті. В очередь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:Пропагандист, а по совместительству - депутат ПЕС, в прошлом Глава УИНП - В.Вятрович попал в собственный капкан идеологических запретов и проиграл суд по делу о символике СС Галичина.
Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству. Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
В'ятрович вже прокоментував:
«В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії "Галичина" символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину, для мене залишається загадкою», – написав В’ятрович у Facebook
Суд заборонив УІНП казати, що це не націонал-соціалістична символіку, а не її публічне використання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству.
признал противоправными действия ответчика о предоставлении заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины
Речь идёт только о конкретном заключении. И воздержаться от распространения комментария
Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения, изложенного в письме от 16 мая 2017 года под №01/1015.
zРадио написав:Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Враньё. Такая деятельность не признавалась незаконной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой