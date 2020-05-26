Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству.
признал противоправными действия ответчика о предоставлении заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины
Речь идёт только о конкретном заключении. И воздержаться от распространения заключения
Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения, изложенного в письме от 16 мая 2017 года под №01/1015.
zРадио написав:Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Враньё. Такая деятельность не признавалась незаконной
Зрадіо - відомий "правдолюб"! "Борець" з українським фошизмом. Проте він чомусь не помічає, що по сусідству визріла дійсно фашистська держава, яка має територіальні претензії до всіх своїх сусідів.