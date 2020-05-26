Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Окружной административный суд Киева запретил УИНП распространять недостоверную информацию о том, что символика СС Галичина не является нацистской и соответствует украинскому законодательству.
признал противоправными действия ответчика о предоставлении заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины
Речь идёт только о конкретном заключении. И воздержаться от распространения заключения
Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения, изложенного в письме от 16 мая 2017 года под №01/1015.
zРадио написав:Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Враньё. Такая деятельность не признавалась незаконной
Зрадіо - відомий "правдолюб"! "Борець" з українським фошизмом. Проте він чомусь не помічає, що по сусідству визріла дійсно фашистська держава, яка має територіальні претензії до всіх своїх сусідів.
zРадио написав:Не так все просто, потому что изменились не только ставки. Раньше "высокий" ЕСВ начислялся на низкую базу, после снижения "низкий" ЕСВ начисляется на более высокую базу (хотя, как по мне, надо было вообще отменять верхний порог начисления - его существование нелогично).
Так о том и речь, что при уменьшении % ЕСВ позволило, в том числе, часть серой ЗП перевести в белую. По сути был сигнал работодателям, платите побольше белой ЗП, ЕСВ заплатите трошки больше.
Если ты только трындишь, то я перейду к цифрам Берём 2013 год. Средняя ЗП за год (3000+3044+3212+3233+3253+3380+3429+3304+3261+3283+3268+3619)/12 = 3 273.83*0.42 = 1 375.00 гривен ЕСВ с среднем с каждого работника платил работодатель
Берём 2019 год. Средняя ЗП за год (9223+9429+10237+10269+10239+10783+10971+10537+10687+10727+10679+12264)/12 = 10 503.75*0.22 = 2 310.83
При увеличении средней ЗП в 10 503.75/3 273.83 = 3.2 раза, размер уплаты ЕСВ увеличился в 2 310.83/1 375.00 = 1.68 раз. Что почти в 2 раза меньше, если бы размер ЕСВ не меняли бы вовсе
zРадио написав:С НДФЛ история чуть другая, но логика та же - расширились база его применения.
Расширилась на %% по депозитам. Правильно это или нет, у каждого своё мнение. Я считаю, что правильно, доходы должны облагаться налогами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Почему это я не замечаю? Я регулярно говорю об агрессивной внешней и мракобесной внутренней политике РФ.
Просто говорю об РФ реже, чем об Украине - извините, псевдо-патриоты, это понятно только украинцам )))
А вот Франт, призывавший сдать украинский суверенитет в кремль, постеснялся бы переводить стрелки на других
Возвращаясь к проблемам деятельности УИНП - я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает
Frant написав:Зрадіо - відомий "правдолюб"! "Борець" з українським фошизмом. Проте він чомусь не помічає, що по сусідству визріла дійсно фашистська держава, яка має територіальні претензії до всіх своїх сусідів.
zРадио написав:Возвращаясь к проблемам деятельности УИНП - я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает
При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.
Як визначити корисного ідіота для педерації? Дуже просто Педераційники завжди пробують охопити своєю пропагандою весь спектр Тому одних вони дурять заявками про засилля судів.які витворяють все що хочуть Іншим підкидають кісточку про імпотентність судів... Далі умивають руки і дивляться на тих ,хто ці кісточки проковтнув....
zРадио написав: я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает
Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.
П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку. В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми... А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.
Закон есть закон
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает
Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.
П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку. В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Тай саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми... А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа...
Конечно. Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами