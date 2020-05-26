Додано: Сер 27 тра, 2020 19:53

zРадио написав: я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает я вот УПА не чту как героев, но не запрещаю это делать другим. Бога ради. А СС Галичина - это другое. Какой черт потянул Вятровича защищать открытых нацистов, которых даже Бандера побоялся поддержать??? Вот теперь пусть расхлебывает

Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку.В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми...А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа...