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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:58
pesikot написав: shapo написав:
При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, чтоМясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.
Закон есть закон
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
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shapo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:59
shapo написав:
Ты ошибся.
Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку
И шутки у тебя тупые.
Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04
shapo написав:
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
А что происходит в Украине ?
Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений
Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04
pesikot написав: shapo написав:
Ты ошибся.
Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку
И шутки у тебя тупые.
Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг.
Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:06
shapo написав:
Конечно.
Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами
Ви іронізуєте, але саме так і могло бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:07
pesikot написав: shapo написав:
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
А что происходит в Украине ?
Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений
Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:14
shapo написав:
Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули
Ты слился в общем экстазе мракобесия о чипировании
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 27 тра, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
А что происходит в Украине ?
Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений
Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25
pesikot написав: shapo написав:
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
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