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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6207620862096210 Додано: Сер 27 тра, 2020 19:58 pesikot написав: shapo написав: При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что

Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию. При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что

Закон есть закон Закон есть закон



Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3503 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 19:59 shapo написав: Ты ошибся.

Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку Ты ошибся.Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку

И шутки у тебя тупые.



Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг. И шутки у тебя тупые.Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4621 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04 shapo написав: Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?



Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?

Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений



Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ? А что происходит в Украине ?Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтенийЛично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4621 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04 pesikot написав: shapo написав: Ты ошибся.

Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку Ты ошибся.Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку

И шутки у тебя тупые.



Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг. И шутки у тебя тупые.Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг.



Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3503 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:06 shapo написав: Конечно.

Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами Конечно.Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами

Ви іронізуєте, але саме так і могло бути. Ви іронізуєте, але саме так і могло бути. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28712 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1940 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:07 pesikot написав: shapo написав: Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?



Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?

Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений



Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ? А что происходит в Украине ?Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтенийЛично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?



Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?

Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр. Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3503 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:14 shapo написав:

Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули

Ты слился в общем экстазе мракобесия о чипировании Ты слился в общем экстазе мракобесия о чипировании Востаннє редагувалось pesikot в Сер 27 тра, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4621 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?



Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?

Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений



Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ? А что происходит в Украине ?Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтенийЛично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?



Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?

Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр. Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку

Тебя банили за разжигание множество раз



По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ? Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушкуТебя банили за разжигание множество разПо сути есть что сказать, что же происходит в Украине ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4621 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25 pesikot написав: shapo написав: Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?

Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр. Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку

Тебя банили за разжигание множество раз

По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ? Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушкуТебя банили за разжигание множество разПо сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?



Ха-ха.

Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.

Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.

Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".

По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.

Если ты не понял помочь ничем не могу. Ха-ха.Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.Если ты не понял помочь ничем не могу. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3503 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6207620862096210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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