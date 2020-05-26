RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6207620862096210
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:58

  pesikot написав:
  shapo написав:При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что
Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.

Закон есть закон


Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:59

  shapo написав:Ты ошибся.
Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку

И шутки у тебя тупые.

Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04

  shapo написав:Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?

Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений

Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04

  pesikot написав:
  shapo написав:Ты ошибся.
Это идея Билла понимаешь Гейтса который хочет даст всем и чипЮ и дейл,и гаечку

И шутки у тебя тупые.

Прямо так защищаешь сторонников русского мира и Новороссии, которые воевали в Украине в 2014-2015 гг.


Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:06

  shapo написав:Конечно.
Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами

Ви іронізуєте, але саме так і могло бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28712
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:07

  pesikot написав:
  shapo написав:Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?

Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений

Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?


Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:14

  shapo написав:
Тому, кто тебе и твоим коллегам-порохоботам этой ветки сказал, что вы умные и остроумные плюнь в рожу - они вас обманули

Ты слился в общем экстазе мракобесия о чипировании
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 27 тра, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?

Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений

Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?


Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз

По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25

  pesikot написав:
  shapo написав:Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?


Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6207620862096210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2745)
27.05.2020 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.