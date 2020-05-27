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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6207620862096210
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:06

  shapo написав:Конечно.
Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами

Ви іронізуєте, але саме так і могло бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:07

  pesikot написав:
  shapo написав:Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?

Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений

Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?


Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

А что происходит в Украине ?

Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений

Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?


Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз

По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25

  pesikot написав:
  shapo написав:Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.

Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?


Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:00

  shapo написав:
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.

По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понял

Так ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:31

  pesikot написав:
  shapo написав:
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.

По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понял

Так ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них

Я за нормальных людей всех народов в отличие от таких примитивных и озлобленных на мир существ как ты обвиняющих тут целые народы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 6207620862096210
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