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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:06
shapo написав:
Конечно.
Тем более что те кого повесили в Нюрнберге никого,как правило, сами не убили, а еще были отличными семьянинами
Ви іронізуєте, але саме так і могло бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:07
pesikot написав: shapo написав:
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
А что происходит в Украине ?
Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений
Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине
А что происходит в Украине ?
Вятрович выдал заключение, суд отменил заключение. Что не так ?
Тебе не нравится Вятрович ? Так это предмет твоих личных предпочтений
Лично ты на этом форуме написал множество шовинистских/националистических сообщений. Ты хочешь под суд ?
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25
pesikot написав: shapo написав:
Перечислить сможешь что я написал тут кроме опровержения порохоботского дерьма и заклинаний таких как ты местных "патриотов"?
Хотя у вас как у большевиков "кто не с нами, тот против нас", т.е. антиукраинский.проросиийский и пр.
Ты сам из большевиков, не лохмать тут бабушку
Тебя банили за разжигание множество раз
По сути есть что сказать, что же происходит в Украине ?
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:00
shapo написав:
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понял
Так ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:31
pesikot написав: shapo написав:
Ха-ха.
Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.
Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.
Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".
По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.
Если ты не понял помочь ничем не могу.
По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понял
Так ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них
Я за нормальных людей всех народов в отличие от таких примитивных и озлобленных на мир существ как ты обвиняющих тут целые народы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:24
pesikot написав: zРадио написав:
Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Враньё.
Такая деятельность не признавалась незаконной
Это не вранье, это рашкинская пропаганда. А он ее в очередной раз пытается выдать за правду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:34
Sommer написав: pesikot написав: zРадио написав:
Сама деятельность УИНП по реабилитации СС Галичина времен Вятровича также признана незаконной.
Враньё.
Такая деятельность не признавалась незаконной
Это не вранье, это рашкинская пропаганда. А он ее в очередной раз пытается выдать за правду.
Тролль, это следует из решения суда, которое я привел. И вы с песикотом - матерые юристы, чтобы так безапеляционно трактовать текст решения?
А еще задавно наблюдать защитников проигравшей стороны - это просто пропагандисты, вытаскивающие Вятровича из лужи, в которую тот сел, или адепты нацистской организации СС?
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zРадио
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:05
zРадио написав:
А еще задавно наблюдать защитников проигравшей стороны - это просто пропагандисты, вытаскивающие Вятровича из лужи, в которую тот сел, или адепты нацистской организации СС?
Вятрович и Фарион это два полезных идиота для Путина. Если бы их не было, их надо было специально создать. Столько "пользы" как они, никто больше не принёс. Аналоги Жириновского на России, он из той же команды полезных идиотов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:19
freeze написав: zРадио написав:
А еще задавно наблюдать защитников проигравшей стороны - это просто пропагандисты, вытаскивающие Вятровича из лужи, в которую тот сел, или адепты нацистской организации СС?
Вятрович и Фарион это два полезных идиота для Путина. Если бы их не было, их надо было специально создать. Столько "пользы" как они, никто больше не принёс. Аналоги Жириновского на России, он из той же команды полезных идиотов.
Пєтю незаслуженно забули, в цьому списку...
От хто послужив России, так послужив.
Прям удружил.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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