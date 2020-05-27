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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 62096210621162126213> Додано: Сер 27 тра, 2020 23:32 Козак-характерник написав: Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.



П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку. В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми... А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа... Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку.В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми...А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа...

Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у Європі це не сприймають позитивно. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.

Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії. Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у Європі це не сприймають позитивно. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії. unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 23:32 pesikot написав: shapo написав:

Ха-ха.

Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.

Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.

Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".

По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.

Если ты не понял помочь ничем не могу. Ха-ха.Банила и банит меня ваша коллега-модератор когда вам, убогим, ответить нечего.Обсуждать с ней по-существу этот вопрос невозможно т.к. эта площадка давно закрыта, а ЛАД,который пытался это делать, просто покинул эту ветку.Я не даю тут проповедовать идеи украинского нацизма и обвинять в смертных грехах против украинцев и Украины жидов и москалей и,оказывается, "разжигаю ненависть по национальному и религиозному признаку".По сути принятого судом решения по Вятровичу я уже все написал.Если ты не понял помочь ничем не могу.

По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понял



Так ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них По поводу решения суда, я тебе лично всё объяснил, но ты не понялТак ты за евреев или москалей ? А то москали евреев уничтожали активно, а ты за них

Шапо не знає, що московити знищили євреїв десятки, може й сотні тисяч.

На лекціях з історії КПРС йому про це не розказували)))



Рекомендую пану шапо почитати книжки Солоневича "Росія в концлагере" і "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Шапо не знає, що московити знищили євреїв десятки, може й сотні тисяч.На лекціях з історії КПРС йому про це не розказували)))Рекомендую пану шапо почитати книжки Солоневича "Росія в концлагере" і "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21405 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1193 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 23:40 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что

Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию. При таких импотентных судах и импотентном президенте ничего он не будет расхлебывать что видно по беззубому определению суда хотя бы потому, что

Закон есть закон Закон есть закон



Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине Надеюсь дождаться действительной оценки того что произошло и происходит в Украине

Путін, Лавров, Кисельов - вже дали оцінку,яка співпадає з твоєю. "Україна - фошистська держава, а українці - фошисти. Ми, московіти, будемо нищити і першу, і других". Чи ти не читав і не чув нікого з цих товарижчів??? Путін, Лавров, Кисельов - вже дали оцінку,яка співпадає з твоєю. "Україна - фошистська держава, а українці - фошисти. Ми, московіти, будемо нищити і першу, і других". Чи ти не читав і не чув нікого з цих товарижчів??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21405 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1193 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 23:46 unicdima написав: Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у Європі це не сприймають позитивно. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.

Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії. Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії.

Ось одного не розумію - чому ми в сприйнятті СВОЄЇ історії повинні дивитись як це сприймають у Європі?

Це якби Польща при оцінці Армії Крайова спиралась на оцінку України. Це якби поляки питали себе "а як українці сприймають Армію Крайову?, треба враховувати й думку українців!" - це звучить смішно. Ось одного не розумію - чому ми в сприйнятті СВОЄЇ історії повинні дивитись як це сприймають у Європі?Це якби Польща при оцінці Армії Крайова спиралась на оцінку України. Це якби поляки питали себе "а як українці сприймають Армію Крайову?, треба враховувати й думку українців!" - це звучить смішно. andrijk777

Повідомлень: 2183 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 23:51 unicdima написав: Козак-характерник написав: Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.



П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку. В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми... А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа... Інше, не сперечаюся. Дивізія СС є дивізією СС...пляма є плямою. Але! Ми, як українці, не повинні формально ставитися до тих, хто приймав участь у цьому формуванні. Адже в тій дивізії теж були українці, що намагалися в такий, неоднозначний спосіб вибороти Україну. І взагалї, те, що Україна не мала власної державності - велика трагедія для нації. Бо в будь яких війнах, українці в складі інших армій, вбивали один одного.П.С. З характеристокою їх, як "відвертих нацистів", ви перегнули палку.В діяльності цієї дивізії є певні нюанси, які ми вже обговорювали з паном Ладом. Та й саме поняття нацисти - певною мірою кліше, штамп-страшилка, те саме із фашистами. Не все так однозначнно. Висловлю думку, за яку можу отримати на горіхи і звинувачення в апології, але скажу відверто, що припускаю, що і серед нацистів і фашистів були люди з позитивними людськими якостями. Будь яка соціальна група - це лише певний зріз з усього суспільства. І немає на одному боці лише білих і пухнастих, а на іншому - лише сили Тьми...А вже хто де був і під яким прапором, то вже інша справа...

Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у Європі це не сприймають позитивно. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.

Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії. Я вважаю, що героїзація дивізії яка відбувається за допомогою ура-патріотів абсолютно недоцільна та шкідлива, всі оці регулярні марші на її честь, перепоховання бійців які чомусь роблять у німецькій формі, все оце грає лише на руку російській пропаганді. Та і у Європі це не сприймають позитивно. Ну була така дивізія ну і хай, є кращі приклади для героїзації.Не треба забувати, що дивізія формувалась у 43-му, коли вже активно діяла УПА, а Шухевич був на нелегальному становищі. І ОУН не підтримувала, а навіть засуджувала створення дивізії.

В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним. Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.



Ну добре, якщо вже придуманий такий термін - герой, нехай буде. Хоча не бачу героїзму в тому, щоб вбивати будь яку людину, навіть ворога. Це знов таки, НЕ нормально. Але є випадки, коли людина вимушена оборонятися від безвиході.



Тобто героїзація як така не потрібна, вона пропагує де факто необхідність нових героїв, подвигів, жертв...А ось память, примирення, розуміння складності процесів минулого, та й сучасності треба усвідомити.



Немає простих відповідей на складні питання. Немає універсальних рецептів назавжди. Все тече, все міняється...



Не зважаючи на все те, зараз протирічитиму сам собі... Героїзація потрібна, потрібна державна міфологія, пропаганда... Так повинен діяти державник. Філософ, історик, соціолог повинен дивитися ширше, гуманніше...Але держава, кесар - це примус, сила, воля, власна міфологія, цінності. Тут є певне протиріччя. Але завжди так було.



Погоджуюся в тому, що найдратівливіші постаті і питання історії треба трошки відкласти на потім і не нагнітати, особливо під час війни. Бо багато голів ще живуть у совкових цінностях. Час все змінить, зі зміною поколінь, що не оброблені радянською пропагандою. В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним.Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.Ну добре, якщо вже придуманий такий термін - герой, нехай буде. Хоча не бачу героїзму в тому, щоб вбивати будь яку людину, навіть ворога. Це знов таки, НЕ нормально. Але є випадки, коли людина вимушена оборонятися від безвиході.Тобто героїзація як така не потрібна, вона пропагує де факто необхідність нових героїв, подвигів, жертв...А ось память, примирення, розуміння складності процесів минулого, та й сучасності треба усвідомити.Немає простих відповідей на складні питання. Немає універсальних рецептів назавжди. Все тече, все міняється...Не зважаючи на все те, зараз протирічитиму сам собі...Героїзація потрібна, потрібна державна міфологія, пропаганда...Так повинен діяти державник. Філософ, історик, соціолог повинен дивитися ширше, гуманніше...Але держава, кесар - це примус, сила, воля, власна міфологія, цінності. Тут є певне протиріччя. Але завжди так було.Погоджуюся в тому, що найдратівливіші постаті і питання історії треба трошки відкласти на потім і не нагнітати, особливо під час війни. Бо багато голів ще живуть у совкових цінностях. Час все змінить, зі зміною поколінь, що не оброблені радянською пропагандою. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 23:59, всього редагувалось 3 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 23:54 andrijk777 написав: Ось одного не розумію - чому ми в сприйнятті СВОЄЇ історії повинні дивитись як це сприймають у Європі?

Це якби Польща при оцінці Армії Крайова спиралась на оцінку України. Це якби поляки питали себе "а як українці сприймають Армію Крайову?, треба враховувати й думку українців!" - це звучить смішно. Ось одного не розумію - чому ми в сприйнятті СВОЄЇ історії повинні дивитись як це сприймають у Європі?Це якби Польща при оцінці Армії Крайова спиралась на оцінку України. Це якби поляки питали себе "а як українці сприймають Армію Крайову?, треба враховувати й думку українців!" - це звучить смішно.

ми ж тіпа йдем у Європу?

І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.

ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України? ми ж тіпа йдем у Європу?І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України? unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:07 unicdima написав: ми ж тіпа йдем у Європу?

І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.

ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України? ми ж тіпа йдем у Європу?І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України?

Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння... Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є. Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:13 Frant написав: Шапо не знає, що московити знищили євреїв десятки, може й сотні тисяч.

На лекціях з історії КПРС йому про це не розказували)))



Рекомендую пану шапо почитати книжки Солоневича "Росія в концлагере" і "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Шапо не знає, що московити знищили євреїв десятки, може й сотні тисяч.На лекціях з історії КПРС йому про це не розказували)))Рекомендую пану шапо почитати книжки Солоневича "Росія в концлагере" і "Колымские рассказы" Варлама Шаламова.

Может. Сотни тысяч.

Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.

А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.

Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает Может. Сотни тысяч.Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3505 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:17 Козак-характерник написав: В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним. Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.

В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним.Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.

Сколько людей, столько и взгядов.

1. "Героизм" - это недоработки руководства.

2. "Героизм" - поставлен на службу всеми тиранами - это инструмент управления обществом.

3. "Героизм" - это механизм сглаживания ошибок кукловодов пользующихся результатом самопожертвования.

4. "Героизм" - это случай Человека в человеческом обществе.

5. "Героизм" - поставлен на службу всеми мошенниками для покрытия недоработки в работе.

6. "Героизм" - заложен в основу любой идеологии.



Этот список можно продолжать бесконечно, но самое страшное для Героя начинается "потом". Достойный неизбежно вынужден помножить себя на "0" и в конечном итоге станет изгоем в этом же обществе. Сколько людей, столько и взгядов.1. "Героизм" - это недоработки руководства.2. "Героизм" - поставлен на службу всеми тиранами - это инструмент управления обществом.3. "Героизм" - это механизм сглаживания ошибок кукловодов пользующихся результатом самопожертвования.4. "Героизм" - это случай Человека в человеческом обществе.5. "Героизм" - поставлен на службу всеми мошенниками для покрытия недоработки в работе.6. "Героизм" - заложен в основу любой идеологии.Этот список можно продолжать бесконечно, но самое страшное для Героя начинается "потом". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:17 Козак-характерник написав: Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння... Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є. Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди. я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди. unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 62096210621162126213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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