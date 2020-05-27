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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 тра, 2020 00:20
shapo написав:
Может. Сотни тысяч.
Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.
А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.
Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает
"Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:26
Козак-характерник написав: unicdima написав:
ми ж тіпа йдем у Європу?
І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.
ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України?
Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...
Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є.
Вам, как профессиональному историку, рекомендовал бы, в случае такого дискуссии разложить все патриотические движения и направления ОУН и УПА.
- Большинство просто напросто не понимают разницы с "дивизией СС Галичина"
Но один факт есть неоспорим - "фашизм" в виде Европейской идеологии двадцатого века был осуждён всеми - и это не оспоримо.
Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:27
unicdima написав: Козак-характерник написав:
Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...
Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є.
я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.
Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.
Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.
Kudrjavuy написав:
Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев.
Цілком слушна думка. Головне - вони українцями були. І ми є українці. З того і танцюватимемо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:30
Козак-характерник написав: unicdima написав:
я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.
Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.
Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.
це факти
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:32
Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав:
В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним.
Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.
Сколько людей, столько и взгядов.
1. "Героизм" - это недоработки руководства.
2. "Героизм" - поставлен на службу всеми тиранами - это инструмент управления обществом.
3. "Героизм" - это механизм сглаживания ошибок кукловодов пользующихся результатом самопожертвования.
4. "Героизм" - это случай Человека в человеческом обществе.
5. "Героизм" - поставлен на службу всеми мошенниками для покрытия недоработки в работе.
6. "Героизм" - заложен в основу любой идеологии.
Этот список можно продолжать бесконечно, но самое страшное для Героя начинается "потом". Достойный неизбежно вынужден помножить себя на "0" и в конечном итоге станет изгоем в этом же обществе.
Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой?
Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.
unicdima написав: Козак-характерник написав: unicdima написав:
я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.
Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.
Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.
це факти
Факти мають оцінку, часто субєктивну!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:34
unicdima написав:
я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.
Я не для полемики, но за чем забывать и это:
Теперь определимся - тысячам патриотов, для получения оружия, отладки форм координирования, и т.д. ...
Вынуждены были превратиться в разведчиков и идти на службу Врагу, что бы в в удобное время стать ему равными.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:37
unicdima написав: shapo написав:
Может. Сотни тысяч.
Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.
А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.
Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает
"Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo
И что?
До кенгирского восстания сколько в руднике Джезказгане сидело по 58-й статье и сколько из них убили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:38
Козак-характерник написав:
Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой?
Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.
- Никогда не верьте "политикам" - они вынуждены иметь, словно тампакс Героев.
Вам об этом уже расписано.
- Это не двоякая трактовка.
Поэтому её и множат на "0".
- В результате она сама психологически станет ворчливой бабой "против всех" - это Закон жизни.
"Хорошими" бывают только мёртвые Герои.
- А наша Задача помнить и знать Каждого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45
Kudrjavuy написав:
"Хорошими" бывают только мёртвые Герои.
Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе.
Але міфологія і герої, все ж потрібні.
І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.
Kudrjavuy написав:
- А наша Задача помнить и знать Каждого.
Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 28 тра, 2020 00:51, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:50
unicdima написав:
я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
Класс.
Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно
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