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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6210621162126213> Додано: Чет 28 тра, 2020 00:20 shapo написав: Может. Сотни тысяч.

Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.

А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.

Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает Может. Сотни тысяч.Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает

"Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo "Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:26 Козак-характерник написав: unicdima написав: ми ж тіпа йдем у Європу?

І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.

ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України? ми ж тіпа йдем у Європу?І Крайова та СС Галичина це зовсім різні речі.ну от розкажи мені в чому героїчність та користь дивізії для України?

Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння... Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є. Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є.

Вам, как профессиональному историку, рекомендовал бы, в случае такого дискуссии разложить все патриотические движения и направления ОУН и УПА.

- Большинство просто напросто не понимают разницы с "дивизией СС Галичина"

Но один факт есть неоспорим - "фашизм" в виде Европейской идеологии двадцатого века был осуждён всеми - и это не оспоримо.



Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев. Вам, как профессиональному историку, рекомендовал бы, в случае такого дискуссии разложить все патриотические движения и направления ОУН и УПА.- Большинство просто напросто не понимают разницы с "дивизией СС Галичина"Но один факт есть неоспорим - "фашизм" в виде Европейской идеологии двадцатого века был осуждён всеми - и это не оспоримо.Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:27 unicdima написав: Козак-характерник написав: Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння... Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є. Так, по простому...Не претендуючи на повноту Істини. Вони, як і представники інших рухів, несли в собі ідею самостійної України. Методи, звісно обрали не кошерні. Але ми даємо оцінку з реалій сьогодення, маючи доступ до усієї повноти інформації. А вони жили в конкретних умовах і в конкретний час. І саме в той час повинні були робити свій вибір. І зробили. Чи маємо ми право засуджувати їх за той вибір? Я не можу кинути в них каміння...Оцінювати треба по ділам, це вірно...але не лише....Також по намірам. Що людьми рухало? Може не всіма, бо як вже писав скрізь люди є з різними моральними якостями, але...в цілому? Це наші українці, танцюватимемо з тієї тези. І Україна постала, як незалежна держава, яку вони виборювали, хоч і в метод сумнівний. І в тому, що Україна є, є і їх краплинка заслуги...хай нечиста, мутна, але є.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди. я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.

Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.

Kudrjavuy написав: Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев. Глупо по моему мнению разгонять здесь эту тематику. Вражеские идеологи заплюют любого, но мы, как украинцы обязаны помнить и знать своих национальных Героев.

Цілком слушна думка. Головне - вони українцями були. І ми є українці. З того і танцюватимемо. Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.Цілком слушна думка. Головне - вони українцями були. І ми є українці. З того і танцюватимемо. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:30 Козак-характерник написав: unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди. я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.

Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя. Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.

це факти це факти unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:32 Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним. Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.

В мене свій погляд на все це, якщо читали раніше мої пости. Героїзм, як на мене, це аномалія, психічний розлад. Такого не повинно бути взагалі. Це критичний стан людини. Те, що людина знаходиться в критичному стані, у стані афекту, вже є неномальним.Ненормальне те середовище, що створює умови, в яких треба жертви чи героїзм. Це пограничні стани психіки людини.

Сколько людей, столько и взгядов.

1. "Героизм" - это недоработки руководства.

2. "Героизм" - поставлен на службу всеми тиранами - это инструмент управления обществом.

3. "Героизм" - это механизм сглаживания ошибок кукловодов пользующихся результатом самопожертвования.

4. "Героизм" - это случай Человека в человеческом обществе.

5. "Героизм" - поставлен на службу всеми мошенниками для покрытия недоработки в работе.

6. "Героизм" - заложен в основу любой идеологии.



Этот список можно продолжать бесконечно, но самое страшное для Героя начинается "потом". Достойный неизбежно вынужден помножить себя на "0" и в конечном итоге станет изгоем в этом же обществе. Сколько людей, столько и взгядов.1. "Героизм" - это недоработки руководства.2. "Героизм" - поставлен на службу всеми тиранами - это инструмент управления обществом.3. "Героизм" - это механизм сглаживания ошибок кукловодов пользующихся результатом самопожертвования.4. "Героизм" - это случай Человека в человеческом обществе.5. "Героизм" - поставлен на службу всеми мошенниками для покрытия недоработки в работе.6. "Героизм" - заложен в основу любой идеологии.Этот список можно продолжать бесконечно, но самое страшное для Героя начинается "потом".

Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой? Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.



unicdima написав: Козак-характерник написав: unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди. я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.Тому краще про неї забути і не давати поживу для ворожої пропаганди.

Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя. Це лише Ваша субєктивна думка. Так само, як і моя.

це факти це факти

Факти мають оцінку, часто субєктивну! Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой?Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.Факти мають оцінку, часто субєктивну! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:34 unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.І ще раз повторюю, ОУН засуджувала створення дивізії.

Я не для полемики, но за чем забывать и это:

Теперь определимся - тысячам патриотов, для получения оружия, отладки форм координирования, и т.д. ...

Вынуждены были превратиться в разведчиков и идти на службу Врагу, что бы в в удобное время стать ему равными. Я не для полемики, но за чем забывать и это:Теперь определимся - тысячам патриотов, для получения оружия, отладки форм координирования, и т.д. ...Вынуждены были превратиться в разведчиков и идти на службу Врагу, что бы в в удобное время стать ему равными. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:37 unicdima написав: shapo написав: Может. Сотни тысяч.

Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.

А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.

Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает Может. Сотни тысяч.Ты бы что-нибудь осмысленное тут лепил. Колымские рассказы я наверняка раньше тебя читал и о восстании в Кенгире от своих родителей узнал задолго до того как издали Солженицына, так что не тебе меня учить.А вертухаи, полицаи, зондер-команды формировались из людей разных национальностей, также как и праведники были и в Литве, и на Галичине.Поэтому ваше примитивное "все москали убийцы, а все украинцы ангелы" ничего кроме тошноты не вызывает

"Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo "Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было"- shapo

И что?

До кенгирского восстания сколько в руднике Джезказгане сидело по 58-й статье и сколько из них убили? И что?До кенгирского восстания сколько в руднике Джезказгане сидело по 58-й статье и сколько из них убили? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3505 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:38 Козак-характерник написав: Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой? Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.

Ось питання на засипку...Надя Савченко, памятаєте таку? Наша Надя, верещали депутати, плакати у ВР, істерія, нагорода від Президента....То вона в нас досі герой? Чи не герой?Так що героїзм, це дійсно поняття із ідеології більше, ніж з моралі. Хоча геройство має морально-ціннісну основу.

- Никогда не верьте "политикам" - они вынуждены иметь, словно тампакс Героев.

Вам об этом уже расписано.

- Это не двоякая трактовка.

Поэтому её и множат на "0".

- В результате она сама психологически станет ворчливой бабой "против всех" - это Закон жизни.



"Хорошими" бывают только мёртвые Герои.

- А наша Задача помнить и знать Каждого. - Никогда не верьте "политикам" - они вынуждены иметь, словно тампакс Героев.Вам об этом уже расписано.- Это не двоякая трактовка.Поэтому её и множат на "0".- В результате она сама психологически станет ворчливой бабой "против всех" - это Закон жизни."Хорошими" бывают только мёртвые Герои.- А наша Задача помнить и знать Каждого. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45 Kudrjavuy написав: "Хорошими" бывают только мёртвые Герои. "Хорошими" бывают только мёртвые Герои.

Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. Але міфологія і герої, все ж потрібні. І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.



Kudrjavuy написав: - А наша Задача помнить и знать Каждого. - А наша Задача помнить и знать Каждого.

Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа! Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе.Але міфологія і герої, все ж потрібні.І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 00:51, всього редагувалось 3 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:50 unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.

Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно Класс.Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3505 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6210621162126213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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