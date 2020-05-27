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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6210621162126213
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:51

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:"Хорошими" бывают только мёртвые Герои.

Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. :) Але міфологія і герої, все ж потрібні. :D І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

И на работе, и в спорте,.....
- Это потребность не "Общества", а идеологии навязываемой обществу.
Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:53

  Kudrjavuy написав:Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:54

  Козак-характерник написав:Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа! :)

"Вера" - это то же навязанная обществу ИДЕОЛОГИЯ.
Вы сами и подтверждаете.
- Это с голов уже не выбить. На этом построены все идеологии.
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло... :)

Замечательно, но БЕЗ ИДЕОЛОГИИ.
- Это реально? - Проблемно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:56

  shapo написав:
  unicdima написав:я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.
Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

бред как обычно
к тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:59

  unicdima написав:
  shapo написав:
  unicdima написав:я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.
Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

бред как обычно
к тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине.

В центре, На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы коллективизации и голодомора.
в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Поэтому к "... и коммунистам" было "особое отношение" в Галычине - без розовых очков.
Вероятно это вложило свою часть в смягчение геноцида украинцев.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:00

  Kudrjavuy написав:На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.
в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:05

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.
в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... :mrgreen:

Вы историк и это знаете лучше меня.
Раз зашла полемика - не гнушайтесь!
По датам и лицам расскладывайте далёким от Украины.

Ссылочка ведь ВАША:
https://www.youtube.com/watch?v=RxKWqJmyy8E
В последних секундах - результат, что ожидает Героев - украинцев.
От ".........."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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