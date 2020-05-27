Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:"Хорошими" бывают только мёртвые Герои.
Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. Але міфологія і герої, все ж потрібні. І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.
И на работе, и в спорте,..... - Это потребность не "Общества", а идеологии навязываемой обществу. Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа!
"Вера" - это то же навязанная обществу ИДЕОЛОГИЯ. Вы сами и подтверждаете. - Это с голов уже не выбить. На этом построены все идеологии.
Козак-характерник написав:
Kudrjavuy написав:Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.
Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло...
Замечательно, но БЕЗ ИДЕОЛОГИИ. - Это реально? - Проблемно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.
Класс. Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно
бред как обычно к тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине.
В центре, На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы коллективизации и голодомора. в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.
Поэтому к "... и коммунистам" было "особое отношение" в Галычине - без розовых очков. Вероятно это вложило свою часть в смягчение геноцида украинцев.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.