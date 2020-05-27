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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6210621162126213 Додано: Чет 28 тра, 2020 00:51 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: "Хорошими" бывают только мёртвые Герои. "Хорошими" бывают только мёртвые Герои.

Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. Але міфологія і герої, все ж потрібні. І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв. Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе.Але міфологія і герої, все ж потрібні.І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

И на работе, и в спорте,.....

- Это потребность не "Общества", а идеологии навязываемой обществу.

Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки. И на работе, и в спорте,.....- Это потребность не "Общества", а идеологии навязываемой обществу.Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:53 Kudrjavuy написав: Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки. Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло... Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:54 Козак-характерник написав: Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа! Головне знати і не забувати нашого першого і головного героя - Христа!

"Вера" - это то же навязанная обществу ИДЕОЛОГИЯ.

Вы сами и подтверждаете.

- Это с голов уже не выбить. На этом построены все идеологии.

Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки. Без идеологии мы обязаны помнить ВСЕХ, что бы не повторять ошибки.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло... Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Доречне тут якраз гасло...

Замечательно, но БЕЗ ИДЕОЛОГИИ.

- Это реально? - Проблемно. "Вера" - это то же навязанная обществу ИДЕОЛОГИЯ.Вы сами и подтверждаете.- Это с голов уже не выбить. На этом построены все идеологии.Замечательно, но БЕЗ ИДЕОЛОГИИ.- Это реально? - Проблемно. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:56 shapo написав: unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.

Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно Класс.Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

бред как обычно

к тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине. бред как обычнок тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине. unicdima

Повідомлень: 497 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 00:59 unicdima написав: shapo написав: unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.

Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно Класс.Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

бред как обычно

к тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине. бред как обычнок тому времени уже было ясно, что немцы не заинтересованы в независимой Украине.

В центре, На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы коллективизации и голодомора.

в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.



Поэтому к "... и коммунистам" было "особое отношение" в Галычине - без розовых очков.

Вероятно это вложило свою часть в смягчение геноцида украинцев. В центре, На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы коллективизации и голодомора.в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.Поэтому к "... и коммунистам" было "особое отношение" в Галычине - без розовых очков.Вероятно это вложило свою часть в смягчение геноцида украинцев. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 01:00 Kudrjavuy написав: На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.

в 46-47 сорвалось, на руках было оружие. На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... Тому і досі скрежет зубів... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 01:05 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.

в 46-47 сорвалось, на руках было оружие. На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... Тому і досі скрежет зубів...

Вы историк и это знаете лучше меня.

Раз зашла полемика - не гнушайтесь!

По датам и лицам расскладывайте далёким от Украины.



Ссылочка ведь ВАША:

https://www.youtube.com/watch?v=RxKWqJmyy8E

В последних секундах - результат, что ожидает Героев - украинцев.

От ".........." Вы историк и это знаете лучше меня.Раз зашла полемика - не гнушайтесь!По датам и лицам расскладывайте далёким от Украины.Ссылочка ведь ВАША:В последних секундах - результат, что ожидает Героев - украинцев.От ".........." Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8261 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6210621162126213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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