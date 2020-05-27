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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6210621162126213 Додано: Чет 28 тра, 2020 01:00 Kudrjavuy написав: На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.

в 46-47 сорвалось, на руках было оружие. На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... Тому і досі скрежет зубів... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 01:05 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.

в 46-47 сорвалось, на руках было оружие. На юге и Востоке, коммунисты, уже расстреляли Махно, и провели этапы голодомора.в 46-47 сорвалось, на руках было оружие.

Тому і досі скрежет зубів... Тому і досі скрежет зубів...

Вы историк и это знаете лучше меня.

Раз зашла полемика - не гнушайтесь!

По датам и лицам расскладывайте далёким от Украины.



Ссылочка ведь ВАША:

https://www.youtube.com/watch?v=RxKWqJmyy8E

В последних секундах - результат, что ожидает Героев - украинцев.

От ".........."

Или Героев Майдана?

Живой Герой опасен, для любой власти, ибо он уже доказал, что готов идти до конца.



Именно по этой причине и для идеологии... - для этой цели у каждой власти существуют "ряженные герои" - так называемые "ручные". Вы историк и это знаете лучше меня.Раз зашла полемика - не гнушайтесь!По датам и лицам расскладывайте далёким от Украины.Ссылочка ведь ВАША:В последних секундах - результат, что ожидает Героев - украинцев.От ".........."Или Героев Майдана?Именно по этой причине и для идеологии... - для этой цели у каждой власти существуют "ряженные герои" - так называемые "ручные". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 02:21, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8263 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 01:51 Рецепт лікаря За десятки років, які минули від дня Перемоги у війні, українське суспільство досі не позбулося стереотипного поділу на два протидіючих табори тих, хто однаковою мірою боровся проти нацистських загарбників, - воїнів Радянської армії і бійців УПА. Тож напередодні 9 травня представники Спілки офіцерів України, Української греко-католицької церкви, історики та самі колишні «упівці» та радянські солдати закликали в УНІАН політиків і суспільство знайти шлях до примирення між ветеранами УПА та Радянської армії.



- Наша мета - зрушити акцент з перемоги до пам`яті, яка, власне, відкриває шлях до примирення людей . Крім того, ми маємо велике бажання, щоб у нашій державі зменшилася так звана суспільна напруга, відбулося очищення пам`яті, і молодь наша усвідомлювала спільні європейські вартості, - пояснив представник Департаменту зовнішніх відносин УКГЦ Ігор Шабан. - Будь-яка війна завершується миром, і якщо в Севастополі українці поставили хрест примирення між воїнами Радянської армії і Вермахту, то настав час широкого і глибокого мирного діалогу між братами, - зазначив голова Спілки офіцерів України, полковник запасу В`ячеслав Білоус. - Примирення найбільше потрібно для наших дітей і онуків, заради миру та стабільності. Ще в 1993 році Спілка офіцерів організувала зустріч воїнів УПА і Червоної армії на теплоході на Дніпрі. За словами Білоуса, ця перша зустріч не призвела до якихось глобальних порозумінь, але це був дуже важливий історичний крок. Були й інші спільні заходи. Тепер в УНІАН за одним столом знову зустрілися ветеран УПА Василь Кирилюк і ветеран Радянської армії Григорій Чепкий. Перед початком прес-конференції міцно потисли одне одному руку, сіли поруч. - Основою добробуту будь-якої держави є її внутрішній спокій, тобто взаємопорозуміння, взаємоповага і взаємодопомога, - каже Григорій Чепкий. - Що є у нас – тільки розбрат. Яка група організовує цей розбрат – зараз уже не будемо вести мову... Я на фронті був три роки, воював усюди, крім Західної України. Що я чув про неї? Комуністичну пропаганду, що там всі такі погані, вони убивають дітей. Треба сказати, що західні українці, на відміну від українців, які воювали з цього боку, були набожні люди, вони не могли вбивати дітей. Хоча дітей убивали, ті самі комуністичні агенти, які потім скидали це на воїнів УПА та інших формувань… Воїни УПА такі ж воїни, як і ми, і треба ставити питання про те, щоб визнати їх не просто воюючою стороною, а воюючою на боці України. Вони боролися за Україну, можливо, ще більше за Україну, ніж ми. Ветеран УПА Василь Кирилюк уважно слухає товариша. Каже, всі цивілізовані держави знайшли спільну мову, і українці мусять помиритися. - До приходу Радянської армії нам було сказано: не вступати в бої з регулярними частинами, - розповідає колишній «упівець». - У нас була можливість захопити фронтовиків. Нам треба було зброї, патронів, ми тільки тим і жили, що десь це дістанемо. Але ми їх обійшли і жодного разу не стрельнули, бо вони виконували священну роль із захисту своєї Батьківщини. А ось з енкаведистами було інакше... На конференції цитують спогади ветеранів УПА про зустрічі з червоноармійцями. Тернопільщина. Невелика боївка зіштовхнулася з набагато більшим підрозділом Радянської армії. Повстанці заховалися в кущах, а червоноармійці проходили і показово стріляли в небо, щоб не стріляти по «упівцях». Франківщина. Один з підрозділів УПА зіштовхнувся з ротою. Перші розсипалися хто куди, але в одного з повстанців з кущів виглядав черевик. Червоноармієць підійшов, копнув його у той черевик зі словами: «Сховай ноги». Жодного вистрілу не пролунало… І таких прикладів, коли примирення відбувалося на полі бою, - тисячі. - Багато історичної літератури присвячено цій болючій темі. Про вивчення фактів широкий загал не знає, а його продовжують отруювати тими штампами, які були вироблені ще за комуністичної системи, - розповідає правознавець-міжнародник, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко. - Які це штампи? Червона армія — визволителька, УПА — союзник нацистської Німеччини, який боровся проти Червоної армії, і відповідно, проти свого народу й чинив усілякі злочини. А що в дійсності виходить? Бійці Червоної армії справді виконували свій конституційний обов`язок, а в широкому плані – це була боротьба проти фашистського агресора. Позитивний наслідок цієї боротьби — територія України в результаті перемог Червоної армії все ж таки була звільнена від нацистського окупанта, який ставив собі за мету винищити українців взагалі. Але ми повинні чесно сказати, що деякі підрозділи Червоної армії, в основному каральні підрозділи НКВС, були використані проти національно-визвольного руху, проти УПА. Притому використовувалися із застосуванням найжорстокіших засобів. За словами пана Василенка, ОУН напередодні й на початку Другої світової війни дійсно співпрацювала з Німеччиною. Але це була обмежена співпраця, у результаті якої було утворено хіба що два українських батальйони— Роланд і Нахтігаль, які налічували 700 чоловік, причому вони не брали участі в бойових діях проти Радянського армії, а виконували охоронні функції. І ці батальйони німці розпустили одразу, як тільки було проголошено Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 року. - Але ж була співпрацю Німеччини з західними країнами та Радянським Союзом - візьміть ту саму Мюнхенську угоду 1938 року, інші угоди ще з веймарських часів, коли СРСР фактично сприяв відродженню Вермахту, а потім сприяв фашистам, був їхнім союзником у Другій світовій війні… Професор нагадує, що після проголошення Акта відновлення незалежності України 30 червня у Львові німці почали репресії проти ОУН. Уже не початку липня були арештовані Бандера, Стецько й цілий ряд провідних лідерів ОУН. Проти них велося слідство в Берліні. А потім їх усіх відправили в німецькі концтабори. - УПА насамперед вела боротьбу проти німецької окупації, - зазначає Володимир Василенко. - А коли Радянська армія вступила в межі Західної України, то бої були і проти неї, але лише епізодичні бої. Це підтверджують документи: бойовикам УПА було заборонено вступати в бої з радянськими солдатами. Боротьба відбувалися з каральними підрозділами. За партійними документами, у 1956 році відбувся останній бій Повстанської армії проти Радянської армії, окремі збройні сутички відбувалися аж до 1960 року. А останній «упівець» вийшов з підпілля уже після проголошення Незалежності України. Професор Василенко наголошує, що з точки зору міжнародного права правовою підставою збройної боротьби УПА був принцип самовизначення націй, загальновизнаний у всьому світі, який означає, що кожна нація має право на створення своєї незалежної держави. - Якщо якась метрополія намагається заперечувати право нації на самовизначення і створення незалежної держави, нація має право на збройний опір і на збройну боротьбу. І така нація, яка веде збройну боротьбу за своє визволення, з точки зору міжнародного права, є воюючою стороною, а учасники збройних формувань є комбатантами, а не бандитами… - УПА часто звинувачують у колабораціонізмі. Поясніть мені колабораціонізм, коли Бандеру кидають у німецьку тюрму за те, що він відмовився відкликати Акт від 30 червня, і він сидить всю війну у концтаборі «Заксенхаузен». Який це колаборант? – дивується доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук. - Подивіться документи Гестапо, хто в Німеччині бореться проти Гітлера. Там я чомусь не знайшов комуністичного антигітлерівського підпілля, але там чітко простежується розгалужене оунівське підпілля. Колаборантами їх не можна назвати, бо вони боролися проти Гітлера, за це їх заарештовували, за це їх кидали в тюрми, за це їх знищували – так само, як знищували підпільників ОУН по всій Україні. У нас досі існує стереотип, що підпілля ОУН у роки гітлерівської окупації – це тільки Західна Україна. Це неправда. Підніміть документи КДБ. У 1943 році начальник Донецького (тоді Сталінського) обласного управління НКВС доповідає, яке було підпілля на території Донбасу в роки війни. Він пише, що в Маріуполі націоналістичне підпілля складалося з 300 осіб. Краматорськ, Слов’янськ, Донецьк мали українське націоналістичне підпілля. Те саме Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків… Але про це ж ніхто не пише. Якби ми свого часу донесли всю цю інформацію до широких мас, не було б тоді протистоянь у суспільстві, які є досі. Володимир Василенко переконаний, що помилка команди Ющенка в тому, що вона не провела широку роз’яснювальну роботу серед українців стосовно того, що відбувалося в їхньому минулому. - Перш ніж нагороджувати Бандеру званням Героя України, треба було розказати людям, хто такий Бандера і що він зробив. …Як разом не просто мирно, а в любові живуть ветерани Радянської армії і УПА, не з чуток знає член Спілки офіцерів України Борис Мельник. - Тато воював у Червоній армії, був поранений і демобілізований, а мама воювала в УПА, була зв’язковою, - розповідає пан Мельник. - Коли їх оточили під час бою, мама вистрелила собі в голову, вважаючи, що краще померти, ніж потрапити у полон. На щастя, вижила, була засуджена до 25 років тюрми. Пробула 10 років у Воркуті, після хрущовської відлиги була амністія і вона вийшла на волю, зустрілися з моїм татом. Вони покохали одне одного. Я виховувався в любові і злагоді. У нашій родині не було дискусії з приводу УПА. Усі розуміли, що вони боролися проти окупантів, за незалежність України. Рецепт примирення простий – знати історію. Головне, аби в українців виникло бажання цим рецептом скористатися .



Анна Ященко Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28725 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 01:57

Пенсионная реформа: украинцев предупредили о грандиозной афере

По словам экспертов, украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в стране уже в следующем году может начаться пенсионная реформа. Однако некоторые эксперты утверждают, что не все так радужно, как может казаться на первый взгляд.



Об этом сообщает Хвиля. https://hvylya.net/news/208047-pensionn ... znoy-afere



Журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Фейсбук прокомментировал заявление Шмыгаля, касательно пенсионной реформы.



Таким образом, Чечило предрекает «обнуление» реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения. При этом он подчеркнул, что украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.



«Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», – подчеркнул журналист.



Как пишет Главред, с мнением Чечило согласился и экономист Игорь Гарбарук, который считает, что Украине логичней было бы совместить существование различных пенсионных систем и создать гарантированные государством индивидуальные программы.



«Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет», – отметил Гарбарук.



Следует отметить, что на данный момент уже готовятся законопроекты, предполагающие, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или же напротив, получить пожизненное содержание с фиксированной суммой. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в стране уже в следующем году может начаться пенсионная реформа. Однако некоторые эксперты утверждают, что не все так радужно, как может казаться на первый взгляд.Об этом сообщает Хвиля.Журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Фейсбук прокомментировал заявление Шмыгаля, касательно пенсионной реформы.Таким образом, Чечило предрекает «обнуление» реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения. При этом он подчеркнул, что украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.«Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», – подчеркнул журналист.Как пишет Главред, с мнением Чечило согласился и экономист Игорь Гарбарук, который считает, что Украине логичней было бы совместить существование различных пенсионных систем и создать гарантированные государством индивидуальные программы.«Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет», – отметил Гарбарук.Следует отметить, что на данный момент уже готовятся законопроекты, предполагающие, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или же напротив, получить пожизненное содержание с фиксированной суммой. Предупреждён, значит готов: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8263 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 09:00 Хулио окончательно сдурел.

Schmit

Повідомлень: 1332 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 09:33 Козак-характерник написав: Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. Але міфологія і герої, все ж потрібні. І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе.Але міфологія і герої, все ж потрібні.І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

Дурня. Герої народжуються в боротьбі з сильнішим ворогом чи окупантом. Дурня. Герої народжуються в боротьбі з сильнішим ворогом чи окупантом. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10477 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 09:37 shapo написав: unicdima написав: я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.

Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно Класс.Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

У сионістів навчилися, які, в сорок третьому, навіть антибританське повстання зробили, шоб нацисти захопили Палестину і дали їм омріяну Незалежність. У сионістів навчилися, які, в сорок третьому, навіть антибританське повстання зробили, шоб нацисти захопили Палестину і дали їм омріяну Незалежність. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10477 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 10:08 budivelnik написав: detroytred написав: У Вас опять картинка: никто ничего не делает, а только ждёт, ищет цапа-видбувайла. Народ шевелится, толку только-то мало. У Вас опять картинка: никто ничего не делает, а только ждёт, ищет цапа-видбувайла. Народ шевелится, толку только-то мало. Це якраз до Вас не доходить

Декларуючи якісь інструменти - ми даємо дороговказ...

Якщо інструмент - треба покращити суд.... - то це тупик

Якщо дороговказ - до дупи суд,спасайся хто може... то 10 млн тих ,хто сидить і вірить зомбіящику-змушені будуть піднімати свої дупи ,розуміючи що допомога не прийде і все залежитеме тільки від їх зусиль...

На тому що не треба нічого робити і просто достатньо зробити хороші закони і гарних керівників - ми вже протримались кілька десятків років..

Як бачите ні до чого корисного це не привело..

Все одно повторюємо світовий досвід

Спочатку сильніші(нагліші) все захоплять ,потім розширяться до максимуму і тільки потім почнуть ділитись з біднішими



Я ж пропоную інше

Не тільки сильніші.але й середні і слабіші - піднімають дупу і кожен починає робити себе багатшим... тоді в нас є шанс не потрапляти в сторічний період первинного накопичення-бо відразу перейдемо до Шведської моделі(всі відносно багаті) Це якраз до Вас не доходитьДекларуючи якісь інструменти - ми даємо дороговказ...Якщо інструмент - треба покращити суд.... - то це тупикЯкщо дороговказ - до дупи суд,спасайся хто може... то 10 млн тих ,хто сидить і вірить зомбіящику-змушені будуть піднімати свої дупи ,розуміючи що допомога не прийде і все залежитеме тільки від їх зусиль...На тому що не треба нічого робити і просто достатньо зробити хороші закони і гарних керівників - ми вже протримались кілька десятків років..Як бачите ні до чого корисного це не привело..Все одно повторюємо світовий досвідСпочатку сильніші(нагліші) все захоплять ,потім розширяться до максимуму і тільки потім почнуть ділитись з біднішимиЯ ж пропоную іншеНе тільки сильніші.але й середні і слабіші - піднімають дупу і кожен починає робити себе багатшим... тоді в нас є шанс не потрапляти в сторічний період первинного накопичення-бо відразу перейдемо до Шведської моделі(всі відносно багаті)

Это азаровское к каждому - бери лопату и копай.

Этап первичного накопления давно пройден.

Ресурс исчерпан, все способные поднять дупу и без подсказок кэпочевидность делают себя багатшими.

Результат такого подхода за окошком.

Поэтому использовать нужно то, что было слабо задействовано.

Прежде всего судовую ветвь власти и качественную исполнительную.

То есть тех, кто создаёт и обеспечивает благоприятные для развития условия.

Этот ресурс в Украине ещё не исчерпан. Резерв для роста огромен. Это азаровское к каждому - бери лопату и копай.Этап первичного накопления давно пройден.Ресурс исчерпан, все способные поднять дупу и без подсказок кэпочевидность делают себя багатшими.Результат такого подхода за окошком.Поэтому использовать нужно то, что было слабо задействовано.Прежде всего судовую ветвь власти и качественную исполнительную.То есть тех, кто создаёт и обеспечивает благоприятные для развития условия.Этот ресурс в Украине ещё не исчерпан. Резерв для роста огромен. detroytred

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