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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6211621262136214 Додано: Чет 28 тра, 2020 11:10 lapay написав: Козак-характерник написав: Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе. Але міфологія і герої, все ж потрібні. І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

Тому і кажу, що геройство - аномалія. Суспільство, що потребує героїв - хворе, трохи божевільне і кровожерливе.Але міфологія і герої, все ж потрібні.І якщо потрібні герої, нехай вони будуть в спорті, культурі, науці, ніж на полях кривавих битв.

Дурня. Герої народжуються в боротьбі з сильнішим ворогом чи окупантом. Дурня. Герої народжуються в боротьбі з сильнішим ворогом чи окупантом.

Герои рождаются от героизации.

Совершай те же героические поступки, но если тебя не героизируют, то и не герой.



А можешь стать героем ... на ровном месте, если подать правильно и героизировать. Герои рождаются от героизации.Совершай те же героические поступки, но если тебя не героизируют, то и не герой.А можешь стать героем ... на ровном месте, если подать правильно и героизировать. detroytred

Повідомлень: 23035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:19 Серед ветеранів АТО/ООС вдвічі менший відсоток засуджених, ніж по Україні. От такі "бандити", як тут розповідають ватани. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10478 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28 Будильник

Уровень в Украине весьма далек от Европы. Навскидку - доступность авто и потребление мяса.



О том и речь, что зачем олигархам и более мелким повышать эффективность организации труда на частных предприятиях, если Держава обеспечит им прибыль проще))

Проще с чиновниками договориться.



Я Вам метод "разбитых окон" привел. Как пример. И таких методов влияния много.

Гугл помощь.

По Вашим перечисленным - речь о решении проблем с их функционированием. Не работает страх-деньги от неуплату налогов, что-то нужно менять. Начать с личного примера - уплаты власть имущими и закончить ужесточением ответственности. detroytred

Повідомлень: 23035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:31 lapay написав: Серед ветеранів АТО/ООС вдвічі менший відсоток засуджених, ніж по Україні. От такі "бандити", як тут розповідають ватани. Серед ветеранів АТО/ООСменший відсоток засуджених, ніж по Україні. От такі "бандити", як тут розповідають ватани.



Естественно, попробуйте осудить ветерана, сразу угрозы судьям, пикеты и зелёнка на голову прокуроров. Некоторые ветераны под судом за убийства еще и в общественных советах, наблюдающих за МВД и тд. Кто же их будет судить ?

Проблема еще и в другом, что практически все громкие дела - покушения на убийства, убийства и тд связаны с вышедшими из АТО. Впрочем тоже естественно, умение обращения с оружием, со взрывчаткой никто не отменял. Естественно, попробуйте осудить ветерана, сразу угрозы судьям, пикеты и зелёнка на голову прокуроров. Некоторые ветераны под судом за убийства еще и в общественных советах, наблюдающих за МВД и тд. Кто же их будет судить ?Проблема еще и в другом, что практически все громкие дела - покушения на убийства, убийства и тд связаны с вышедшими из АТО. Впрочем тоже естественно, умение обращения с оружием, со взрывчаткой никто не отменял. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:38 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: У Вас опять картинка: никто ничего не делает, а только ждёт, ищет цапа-видбувайла. Народ шевелится, толку только-то мало. У Вас опять картинка: никто ничего не делает, а только ждёт, ищет цапа-видбувайла. Народ шевелится, толку только-то мало. Це якраз до Вас не доходить

Декларуючи якісь інструменти - ми даємо дороговказ...

Якщо інструмент - треба покращити суд.... - то це тупик

Якщо дороговказ - до дупи суд,спасайся хто може... то 10 млн тих ,хто сидить і вірить зомбіящику-змушені будуть піднімати свої дупи ,розуміючи що допомога не прийде і все залежитеме тільки від їх зусиль...

На тому що не треба нічого робити і просто достатньо зробити хороші закони і гарних керівників - ми вже протримались кілька десятків років..

Як бачите ні до чого корисного це не привело..

Все одно повторюємо світовий досвід

Спочатку сильніші(нагліші) все захоплять ,потім розширяться до максимуму і тільки потім почнуть ділитись з біднішими



Я ж пропоную інше

Не тільки сильніші.але й середні і слабіші - піднімають дупу і кожен починає робити себе багатшим... тоді в нас є шанс не потрапляти в сторічний період первинного накопичення-бо відразу перейдемо до Шведської моделі(всі відносно багаті) Це якраз до Вас не доходитьДекларуючи якісь інструменти - ми даємо дороговказ...Якщо інструмент - треба покращити суд.... - то це тупикЯкщо дороговказ - до дупи суд,спасайся хто може... то 10 млн тих ,хто сидить і вірить зомбіящику-змушені будуть піднімати свої дупи ,розуміючи що допомога не прийде і все залежитеме тільки від їх зусиль...На тому що не треба нічого робити і просто достатньо зробити хороші закони і гарних керівників - ми вже протримались кілька десятків років..Як бачите ні до чого корисного це не привело..Все одно повторюємо світовий досвідСпочатку сильніші(нагліші) все захоплять ,потім розширяться до максимуму і тільки потім почнуть ділитись з біднішимиЯ ж пропоную іншеНе тільки сильніші.але й середні і слабіші - піднімають дупу і кожен починає робити себе багатшим... тоді в нас є шанс не потрапляти в сторічний період первинного накопичення-бо відразу перейдемо до Шведської моделі(всі відносно багаті)

Это азаровское к каждому - бери лопату и копай.

Этап первичного накопления давно пройден.

Ресурс исчерпан, все способные поднять дупу и без подсказок кэпочевидность делают себя багатшими.

Результат такого подхода за окошком.

Поэтому использовать нужно то, что было слабо задействовано.

Прежде всего судовую ветвь власти и качественную исполнительную.

То есть тех, кто создаёт и обеспечивает благоприятные для развития условия.

Этот ресурс в Украине ещё не исчерпан. Резерв для роста огромен. Это азаровское к каждому - бери лопату и копай.Этап первичного накопления давно пройден.Ресурс исчерпан, все способные поднять дупу и без подсказок кэпочевидность делают себя багатшими.Результат такого подхода за окошком.Поэтому использовать нужно то, что было слабо задействовано.Прежде всего судовую ветвь власти и качественную исполнительную.То есть тех, кто создаёт и обеспечивает благоприятные для развития условия.Этот ресурс в Украине ещё не исчерпан. Резерв для роста огромен. 1 А що таке -етап первинного накопичення?

По Будівельнику це

-загальна вартість активів в Україні на особу=загальній вартості активів на особу наприклад в Польщі(чи Румунії/Греції)....ще краще Німеччині..але то таке

Ви будете стверджувати що це вже досягнуто?

А якщо не досягнуто- то як будете наздоганяти Шведів? Адже там блага не з повітря.там простий перерозподіл між багатими і бідними на користь бідних

У нас поки що сильно то й ділити нічого.

2 А як справедливий суд-допоможе люмпену(бомжу) перестати пити зранку? Чи підвищить продуктивність праці з сьогоднішніх мінімальних 25 грн/година - до хоча б 50 грн/година ????

3 А як Держава може створити сприятливі умови... і при цьому заборонити сильнішим швидше розвиватись у цих сприятливих умовах - на користь бідніших?

Мені ясно як два+два

Чим краще людина працює - тим менше для неї значать умови..тому покращення умов для сильного - це збагачення сильного

покращення умов для слабкого(зменшення необхідності працювати)-веде до автоматичного загнивання слабкого...

Ще в армії було підмічено

Найслабкіші(не обовязково фізично) в перших пів-року потрапляли в госпіталь і до кінця служби з того госпіталя вже не вертались .в той час коли сильніші (з інших підрозділів) -зубами гризли щоб тільки з свого хоз-взводу чи піхотної роти - потрапити в РозвідДесентнуРоту, при цьому

Ті кого я відчислюв у піхотні підрозділами(найслабкіші) в цих піхотних підрозділах відразу ставали сержантами/старшинами.... 1 А що таке -етап первинного накопичення?По Будівельнику це-загальна вартість активів в Україні на особу=загальній вартості активів на особу наприклад в Польщі(чи Румунії/Греції)....ще краще Німеччині..але то такеВи будете стверджувати що це вже досягнуто?А якщо не досягнуто- то як будете наздоганяти Шведів? Адже там блага не з повітря.там простий перерозподіл між багатими і бідними на користь біднихУ нас поки що сильно то й ділити нічого.2 А як справедливий суд-допоможе люмпену(бомжу) перестати пити зранку? Чи підвищить продуктивність праці з сьогоднішніх мінімальних 25 грн/година - до хоча б 50 грн/година ????3 А як Держава може створити сприятливі умови... і при цьому заборонити сильнішим швидше розвиватись у цих сприятливих умовах - на користь бідніших?Мені ясно як два+дваЧим краще людина працює - тим менше для неї значать умови..тому покращення умов для сильного - це збагачення сильногопокращення умов для слабкого(зменшення необхідності працювати)-веде до автоматичного загнивання слабкого...Ще в армії було підміченоНайслабкіші(не обовязково фізично) в перших пів-року потрапляли в госпіталь і до кінця служби з того госпіталя вже не вертались .в той час коли сильніші (з інших підрозділів) -зубами гризли щоб тільки з свого хоз-взводу чи піхотної роти - потрапити в РозвідДесентнуРоту, при цьомуТі кого я відчислюв у піхотні підрозділами(найслабкіші) в цих піхотних підрозділах відразу ставали сержантами/старшинами.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22954 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:39 lapay написав: Серед ветеранів АТО/ООС вдвічі менший відсоток засуджених, ніж по Україні. От такі "бандити", як тут розповідають ватани. Серед ветеранів АТО/ООСменший відсоток засуджених, ніж по Україні. От такі "бандити", як тут розповідають ватани.



Ну Вы даёте...

Среди героев (да даже просто военнослужащих, то есть лицам, проходящих отбор на соответствие требованиям) уровень засуджених должен быть в десятки раз меньше пересичных. Ну Вы даёте...Среди героев (да даже просто военнослужащих, то есть лицам, проходящих отбор на соответствие требованиям) уровень засуджених должен быть в десятки раз меньше пересичных. detroytred

Повідомлень: 23035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:43 Степан Хмара: розвінчання міфу



На думку Хмари, Порошенко ніколи не визнає агресію Росії і не розірве з нею дипломатичні стосунки.



"Він категорично не визнає агресію Росії, він категорично відмовляється розривати дипломатичні відносини з Росією. Бо визнати Росію агресором – означатиме автоматичне розірвання з нею будь-яких відносин. А співпраця з Росією – економічна, фінансова – у нас продовжується, і дуже активно. Путін надав Порошенку певну індульгенцію, задля успішного розвитку особистого бізнесу українського президента в Росії.", - повідомив Хмара.



Також Хмара зазначив, що Порошенко продався Путіну і реалізує його план по захопленню України .



"Якщо проаналізувати всі кроки президента Порошенка, можна дійти висновку, що він весь час намагається виконувати плани Путіна. Він дотримується великої брехні і вперто не хоче визнати російську агресію, не хоче заявити про очевидне — що Росія воює проти України. Називаючи війну антитерористичною операцією, Порошенко, таким чином, працює на інтереси Путіна.



Адже Росія заявляє, що вона не має відношення до конфлікту в Україні, вона не воює, це є внутрішній конфлікт. Хоча, насправді, це справжня війна з Росією. Вона затухає чи розгорається, але не припиняється.", - наголосив Хмара .



За словами Хмари, Порошенко погоджується на будь-які умови, які висунув Путін в рамках "Мінських домовленностей", саме для цього діючий президент намагається змінити українську конституцію.

Відомий український дисидент та політичний діяч Степан Хмара розповів про те, чому військову агресію Росії досі не визнали війною і про те, що в президента Петра Порошенка є чіткі домовленості із Володимиром Путіним, які він послідовно реалізує.На думку Хмари, Порошенко ніколи не визнає агресію Росії і не розірве з нею дипломатичні стосунки."Він категорично не визнає агресію Росії, він категорично відмовляється розривати дипломатичні відносини з Росією. Бо визнати Росію агресором – означатиме автоматичне розірвання з нею будь-яких відносин. А співпраця з Росією – економічна, фінансова – у нас продовжується, і дуже активно. Путін надав Порошенку певну індульгенцію, задля успішного розвитку особистого бізнесу українського президента в Росії.", - повідомив Хмара.Також Хмара зазначив, щоЗа словами Хмари, Порошенко погоджується на будь-які умови, які висунув Путін в рамках "Мінських домовленностей", саме для цього діючий президент намагається змінити українську конституцію. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28729 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47 Будильник

Вы апеллирует к люмпенам...

Но Украина не страна люмпенов.



Проблема -- что и сильные не развиваются, как требует время и обстановка. Речь была и о благоприятных условиях для них.



Погуглите, что такое первоначально накопление капитала. detroytred

Повідомлень: 23035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:52 Степан Хмара: розвінчання міфу Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28729 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:57 detroytred написав: Будильник

Уровень в Украине весьма далек от Европы. Навскидку - доступность авто и потребление мяса.

О том и речь, что зачем олигархам и более мелким повышать эффективность организации труда на частных предприятиях, если Держава обеспечит им прибыль проще))

Проще с чиновниками договориться. БудильникУровень в Украине весьма далек от Европы. Навскидку - доступность авто и потребление мяса.О том и речь, что зачем олигархам и более мелким повышать эффективность организации труда на частных предприятиях, если Держава обеспечит им прибыль проще))Проще с чиновниками договориться. Ви б по собі не судили.

1 У нас 1 млн підприємств(підприємців),з яких як мінімум 99,9% ніколи в житті не стикались з чиновниками чи тендерами і так далі..

У Вас якась совкова економіка в голові.коли все навкруги Державне.

2 Як Держава повинна збільшити кількість авто?Сьогодні авто коштує від 50000грн...Ми що повинні вже доходити до маразму, в якому автомобілі за 50000 грн населенню допомагати купити?

Я наприклад вважаю по іншому

Є море засобів пересування

Ноги___________________________доступний 99,999% населення

Велосипед________________________________90%

Громадський транспорт____________________80%

Моторолер________________________________70%

Таврія___________________________________50%

Машина___________________________________30%

Літак____________________________________0,01%

Кожен в міру своїх можливостей -отримує те на що заробив...

Ще соцпринцип казав

Від кожного по можливостям - кожному по труду...

detroytred написав: Я Вам метод "разбитых окон" привел. Как пример. И таких методов влияния много. Я Вам метод "разбитых окон" привел. Как пример. И таких методов влияния много. Це примітивний принцип і особисто я його використовував...

Тільки він не такий вже й простий...

В 90-ти ,коли шушвалі було валом,я в магазині, замість маленьких загратованих вітринок - зробив вікна 2,5*1,2---менти і всі відразу стали на диби і сказали що мені це будуть бити через день на другий...

Частково вони були праві..В перший рік,мені били вітрини разів з пять...але я

а - мав запасні і до ранку вітрини вже були встановлені і основна маса населення навіть не підозрювала що вони були побиті

б - використовував свої навики військового...при чому використовував настільки жостко,що поломаних рук-ніг було море...але то 90-ті...

Через рік всі нарвані(або знайомі цих нарваних-мали або щось зломане,або версію від того кому зломали-який я супернарваний,що навіть до стрєлки не довожу....)

Такі як Ви - фантазують про те що вистарчить просто вікна вставити

Такі як я знають - після вставлення вікон-ще треба 0,01% населення,щось зломати - щоб в нього в голові зявився стійке переконання - приватна власність =табу.

detroytred написав: По Вашим перечисленным - речь о решении проблем с их функционированием. Не работает страх-деньги от неуплату налогов, что-то нужно менять. Начать с личного примера - уплаты власть имущими и закончить ужесточением ответственности. По Вашим перечисленным - речь о решении проблем с их функционированием. Не работает страх-деньги от неуплату налогов, что-то нужно менять. Начать с личного примера - уплаты власть имущими и закончить ужесточением ответственности. Все набагато простіше

Мотиваційна частина працює завжди краще ніж примусова.

Тому

1 Спочатку дати

а - сильним збагатіти

б - створиться максимальний розрив між лінивим і багатим

в - частина лінивих потягнуться за багатими

д - частина лінивих проваляться до люмпенів...

Певну кількість люмпенів-потрібно залишити,при чому створити умови по яким

а - для люмпенів їх життя буде нормальним(нехай прибирають шукаючи макулатуру чи метал,просять на 100 грам...,мають де переспати...але таке життя все одно приведе до того ,що їх ртривалість життя буде меншою ніж 50 років

б - всі навколишні.бачачи як живуть люмпени(бомжі) повинні злякатись і самостійно почати щось робити щоб не потрапити в таку ситуацію.



Якщо ж Ви запропонуєте шведську систему сьогодні...У нас буде 90% нахлєбніків...які не зможуть жити як у Швеції.але при цьому не дадуть жити активним...що в свою чергу змусить активних -активно покидати Україну.



Тому ще раз

Спочатку не заважати заробляти

Потім не зменшувати принципово різницю між тими хто заробляє і тими хто бомжує...



Тоді й отримаєте результат.

А пробувати зробити Швецію з населенням в якого в головах совок - приведе не до Швеції - приведе до північної Кореї(в кращому варіанті) Ви б по собі не судили.1 У нас 1 млн підприємств(підприємців),з яких як мінімум 99,9% ніколи в житті не стикались з чиновниками чи тендерами і так далі..У Вас якась совкова економіка в голові.коли все навкруги Державне.2 Як Держава повинна збільшити кількість авто?Сьогодні авто коштує від 50000грн...Ми що повинні вже доходити до маразму, в якому автомобілі за 50000 грн населенню допомагати купити?Я наприклад вважаю по іншомуЄ море засобів пересуванняНоги___________________________доступний 99,999% населенняВелосипед________________________________90%Громадський транспорт____________________80%Моторолер________________________________70%Таврія___________________________________50%Машина___________________________________30%Літак____________________________________0,01%Кожен в міру своїх можливостей -отримує те на що заробив...Ще соцпринцип казавВід кожного по можливостям - кожному по труду...Це примітивний принцип і особисто я його використовував...Тільки він не такий вже й простий...В 90-ти ,коли шушвалі було валом,я в магазині, замість маленьких загратованих вітринок - зробив вікна 2,5*1,2---менти і всі відразу стали на диби і сказали що мені це будуть бити через день на другий...Частково вони були праві..В перший рік,мені били вітрини разів з пять...але яа - мав запасні і до ранку вітрини вже були встановлені і основна маса населення навіть не підозрювала що вони були побитіб - використовував свої навики військового...при чому використовував настільки жостко,що поломаних рук-ніг було море...але то 90-ті...Через рік всі нарвані(або знайомі цих нарваних-мали або щось зломане,або версію від того кому зломали-який я супернарваний,що навіть до стрєлки не довожу....)Такі як Ви - фантазують про те що вистарчить просто вікна вставитиТакі як я знають - після вставлення вікон-ще треба 0,01% населення,щось зломати - щоб в нього в голові зявився стійке переконання - приватна власність =табу.Все набагато простішеМотиваційна частина працює завжди краще ніж примусова.Тому1 Спочатку датиа - сильним збагатітиб - створиться максимальний розрив між лінивим і багатимв - частина лінивих потягнуться за багатимид - частина лінивих проваляться до люмпенів...Певну кількість люмпенів-потрібно залишити,при чому створити умови по якима - для люмпенів їх життя буде нормальним(нехай прибирають шукаючи макулатуру чи метал,просять на 100 грам...,мають де переспати...але таке життя все одно приведе до того ,що їх ртривалість життя буде меншою ніж 50 роківб - всі навколишні.бачачи як живуть люмпени(бомжі) повинні злякатись і самостійно почати щось робити щоб не потрапити в таку ситуацію.Якщо ж Ви запропонуєте шведську систему сьогодні...У нас буде 90% нахлєбніків...які не зможуть жити як у Швеції.але при цьому не дадуть жити активним...що в свою чергу змусить активних -активно покидати Україну.Тому ще разСпочатку не заважати зароблятиПотім не зменшувати принципово різницю між тими хто заробляє і тими хто бомжує...Тоді й отримаєте результат.А пробувати зробити Швецію з населенням в якого в головах совок - приведе не до Швеції - приведе до північної Кореї(в кращому варіанті) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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