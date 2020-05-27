detroytred написав:
Будильник
Уровень в Украине весьма далек от Европы. Навскидку - доступность авто и потребление мяса.
О том и речь, что зачем олигархам и более мелким повышать эффективность организации труда на частных предприятиях, если Держава обеспечит им прибыль проще))
Проще с чиновниками договориться.
Ви б по собі не судили.
1 У нас 1 млн підприємств(підприємців),з яких як мінімум 99,9% ніколи в житті не стикались з чиновниками чи тендерами і так далі..
У Вас якась совкова економіка в голові.коли все навкруги Державне.
2 Як Держава повинна збільшити кількість авто?Сьогодні авто коштує від 50000грн...Ми що повинні вже доходити до маразму, в якому автомобілі за 50000 грн населенню допомагати купити?
Я наприклад вважаю по іншому
Є море засобів пересування
Ноги___________________________доступний 99,999% населення
Велосипед________________________________90%
Громадський транспорт____________________80%
Моторолер________________________________70%
Таврія___________________________________50%
Машина___________________________________30%
Літак____________________________________0,01%
Кожен в міру своїх можливостей -отримує те на що заробив...
Ще соцпринцип казав
Від кожного по можливостям - кожному по труду...
detroytred написав:
Я Вам метод "разбитых окон" привел. Как пример. И таких методов влияния много.
Це примітивний принцип і особисто я його використовував...
Тільки він не такий вже й простий...
В 90-ти ,коли шушвалі було валом,я в магазині, замість маленьких загратованих вітринок - зробив вікна 2,5*1,2---менти і всі відразу стали на диби і сказали що мені це будуть бити через день на другий...
Частково вони були праві..В перший рік,мені били вітрини разів з пять...але я
а - мав запасні і до ранку вітрини вже були встановлені і основна маса населення навіть не підозрювала що вони були побиті
б - використовував свої навики військового...при чому використовував настільки жостко,що поломаних рук-ніг було море...але то 90-ті...
Через рік всі нарвані(або знайомі цих нарваних-мали або щось зломане,або версію від того кому зломали-який я супернарваний,що навіть до стрєлки не довожу....)
Такі як Ви - фантазують про те що вистарчить просто вікна вставити
Такі як я знають - після вставлення вікон-ще треба 0,01% населення,щось зломати - щоб в нього в голові зявився стійке переконання - приватна власність =табу.
detroytred написав:
По Вашим перечисленным - речь о решении проблем с их функционированием. Не работает страх-деньги от неуплату налогов, что-то нужно менять. Начать с личного примера - уплаты власть имущими и закончить ужесточением ответственности.
Все набагато простіше
Мотиваційна частина працює завжди краще ніж примусова.
Тому
1 Спочатку дати
а - сильним збагатіти
б - створиться максимальний розрив між лінивим і багатим
в - частина лінивих потягнуться за багатими
д - частина лінивих проваляться до люмпенів...
Певну кількість люмпенів-потрібно залишити,при чому створити умови по яким
а - для люмпенів їх життя буде нормальним(нехай прибирають шукаючи макулатуру чи метал,просять на 100 грам...,мають де переспати...але таке життя все одно приведе до того ,що їх ртривалість життя буде меншою ніж 50 років
б - всі навколишні.бачачи як живуть люмпени(бомжі) повинні злякатись і самостійно почати щось робити щоб не потрапити в таку ситуацію.
Якщо ж Ви запропонуєте шведську систему сьогодні...У нас буде 90% нахлєбніків...які не зможуть жити як у Швеції.але при цьому не дадуть жити активним...що в свою чергу змусить активних -активно покидати Україну.
Тому ще раз
Спочатку не заважати заробляти
Потім не зменшувати принципово різницю між тими хто заробляє і тими хто бомжує...
Тоді й отримаєте результат.
А пробувати зробити Швецію з населенням в якого в головах совок - приведе не до Швеції - приведе до північної Кореї(в кращому варіанті)