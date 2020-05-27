andrijk777 написав:

І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України

Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас).Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів?Ні.цього не потрібно.