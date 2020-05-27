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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:25
Ти бач, здогадався про кого мова йде, впізнав сам себе. Але корьожить, ломка, як у наріка. До головної поради - звернутися до профільних спеціалістів, не дослухається. Шкода хвору людину...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:26
Чому це погана?
Як на мене - хороша...
Вся свора вже не шукає ні збагачення в 2014-2019 , ні в 2020...
Всі шукають в 1995-2005 роках
От і виходить
У нас можна чесно стати багатим....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:30
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:40
А ну ка назови хоть одну построенную Порошенко кондитерскую фабрику! Странным образом окажется, что таковой нет! Все активы - это прихватизированное советское имущество. А приватизация 90-х - это ж честнейший процесс
Да... и до президентства Порошенко был односительно беднее остальных олигархов, а по завершению президентства - относительно богаче.
Так, состояние Ахметова оценивалось в 2013-м в 15,4 млрд (сегодня 2,8), Пинчука - в 3,8 (1,4), Коломойский - в 2,4 млрд (1). Порошенко же почти не потерял - на сегодня 1,4, а было 1.6. С 2015-го года вообще рост почти вдвое (0,75).
Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.
Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:48
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:48
zРадио , локация активов? Донбасс, Крым?
А у Петра на потерянных территориях ничего не оказалось. Или не прокатит?
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:49
budivelnik
Про підприємців ...
У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ...
В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП .
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50
Давайте так
Перше - на всяк випадок не розповідайте що я маю робити?
Нагуглили якусь совкову версію яка пояснює зручне для вас розуміння терміну первинне накопичення капіталу... - то діліться власними думками по цьому питанню
Бо пропозиція нагуглити в мене викликає стійку асоціацію,що той хто це пропонує повний дурень і не має жодної власної думки по якомусь питанню
Я ж не з гуглем збираюсь тут дискутувати.
Друге по суті
Я не ааклюю до люмпенів чи потенційних капіталістів...
Я пояснюю - поки в Україні наприклад власниками 70% неутепленого житла будуть совки (ментальні) які отримують субсидії - до того часу не зявиться ринок в 1 трлн грн по утепленню цього житла..
Поки в Україні є всього 1 млн підприємців(замість як мінімум 3-5) -і при наявності спрощеної системи оподаткування - говорить не про відсутність умов(потреби) для цих людей..Говорить про відсутність в Україні ,людей з капіталістичним мишленням у необхідних кількостях.
Ці кількості ми не можемо імпортувати( бо ті хто нам потрібні чудово влаштувались у своїх державах)
Необхідну кількість ми можемо тільки виховати.
ПС
Створювати умови для сильних - це масло маслянисте.
Якраз найсильніші йдуть і освоюють нові території і умови.які потім заповнюються трошки слабішими.
У нас масовий клас капіталістів - відсутній в головах ,бо капіталістичний Мойсей ще не поводив наших майбутніх підприємців...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:52
Залишилось почекати, на скільки "збідніє" Зеленський.
Порошенко, за своє президентство, нічого не вкрав, і Зеля з Портновим нічого нарити не можуть, скільки не тужаться, а виходять тільки гази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:54
А назви мені на теренах бувшого СРСР - хто побудував кондитерську фабрику....
Наприклад в Україні
У Львові - була Світоч - стала Нестле
Була Львівська пивна - стала Славутич(він же шведи)
Тому
Кондитерська фабрика - це стіни і...все
Навіщо будувати нові стіни...
А от модернізація,заміна обладнання,логістики,збуту - це трошки щось інше від того що було за совка...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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