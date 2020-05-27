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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6213621462156216 Додано: Чет 28 тра, 2020 12:58 lapay написав: zРадио написав:

Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.



Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание



https://zn.ua/ECONOMICS/forbes-predstav ... 1400_.html Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание

Залишилось почекати, на скільки "збідніє" Зеленський.

Залишилось почекати, на скільки "збідніє" Зеленський.

А у вас негров бьют... А у вас негров бьют... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28733 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 12:58 Puente написав: budivelnik

Про підприємців ...

У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ...

В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП . Про підприємців ...У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ...В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП . Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити.

Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка.

Капіталізм - також має стадії...

Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями...

Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку...

Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять.... Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити.Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка.Капіталізм - також має стадії...Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями...Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку...Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22959 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:05 Hotab написав: zРадио , локация активов? Донбасс, Крым?

А у Петра на потерянных территориях ничего не оказалось. Или не прокатит? , локация активов? Донбасс, Крым?А у Петра на потерянных территориях ничего не оказалось. Или не прокатит?



А что тогда в Крыму и на Донбассе потеряли Коломойский и Пинчук? К тому же Ринат большинство активов сумел эвакуировать, а то, что невозможно (типа шахт) - продолжает эксплуатировать по ту же сторону границу, консолидируя прибыль в Украине А что тогда в Крыму и на Донбассе потеряли Коломойский и Пинчук? К тому же Ринат большинство активов сумел эвакуировать, а то, что невозможно (типа шахт) - продолжает эксплуатировать по ту же сторону границу, консолидируя прибыль в Украине zРадио

Повідомлень: 5847 З нами з: 02.05.18 Подякував: 992 раз. Подякували: 2211 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:11



"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.



Гойдалки, які ось уже два десятки років відбуваються в Україні, з переходом влади від однієї політичної сили до іншої, з протилежним політичним вектором, стали смертельно небезпечними для тих, хто асоціює себе з українською політичною нацією, тобто людьми, налаштованими будувати незалежну державу Україну. Заплющувати на це очі — обманювати себе. Якщо політичні українці програють — розправа буде жорстокою. Розправлятись буде кому. Ті, хто живе в Україні і ненавидить її, або ті, кому все одно, тішать себе ілюзією, що їх це не зачепить. А тому дозволяють собі приводити до влади катастрофічно некомпетентних дилетантів — якщо все завалиться, то не буде за чим жалкувати. Вони помиляються, як помилились мешканці Донбасу. Але чужа тупість не скасовує того факту, що всі ми знаходимось в одному човні — і тонути також будемо всі, якщо він перевернеться. Час нарешті зрозуміти, що кермо має знаходитись у руках того, хто найменше зацікавлений у катастрофі, тим більше — під час бурі."



https://petrimazepa.com/uk/pravo_na_derzhavu Місцевим ватанам:"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.Гойдалки, які ось уже два десятки років відбуваються в Україні, з переходом влади від однієї політичної сили до іншої, з протилежним політичним вектором, стали смертельно небезпечними для тих, хто асоціює себе з українською політичною нацією, тобто людьми, налаштованими будувати незалежну державу Україну. Заплющувати на це очі — обманювати себе. Якщо політичні українці програють — розправа буде жорстокою. Розправлятись буде кому. Ті, хто живе в Україні і ненавидить її, або ті, кому все одно, тішать себе ілюзією, що їх це не зачепить. А тому дозволяють собі приводити до влади катастрофічно некомпетентних дилетантів — якщо все завалиться, то не буде за чим жалкувати. Вони помиляються, як помилились мешканці Донбасу. Але чужа тупість не скасовує того факту, що всі ми знаходимось в одному човні — і тонути також будемо всі, якщо він перевернеться. Час нарешті зрозуміти, що кермо має знаходитись у руках того, хто найменше зацікавлений у катастрофі, тим більше — під час бурі." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21411 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:14 budivelnik написав: Тому

Кондитерська фабрика - це стіни і...все

ТомуКондитерська фабрика - це стіни і...все



Что-то с легендой не то - Рошен рассказывает, что коржи "того самого Киевского торта" производят на "тех самых печах фабрики Карла Маркса" (от коммунистического названия уже отказались, а во всем остальном продолжают ездить по ушам )



budivelnik написав: А от модернізація,заміна обладнання,логістики,збуту - це трошки щось інше від того що було за совка... А от модернізація,заміна обладнання,логістики,збуту - це трошки щось інше від того що було за совка...



Пфффф... так частичная модернизация затронула даже метзаводы и ГОКи... Это вообще не аргумент в контексте чистоты концентрации капитала.



Как бы тебе ни тяжело было это признать, но бизнес Порошенко - это бизнес советской инфраструктуры, а не новаций и идей.



Даже Коломойский с Приватбанком, и Гереги с Эпицентром - более "честные" (в твоей лексике) бизнесмены, поскольку построили эти компании с нуля! Что-то с легендой не то - Рошен рассказывает, что коржи "того самого Киевского торта" производят на "тех самых печах фабрики Карла Маркса" (от коммунистического названия уже отказались, а во всем остальном продолжают ездить по ушамПфффф... так частичная модернизация затронула даже метзаводы и ГОКи... Это вообще не аргумент в контексте чистоты концентрации капитала.Как бы тебе ни тяжело было это признать, но бизнес Порошенко - это бизнес советской инфраструктуры, а не новаций и идей.Даже Коломойский с Приватбанком, и Гереги с Эпицентром - более "честные" (в твоей лексике) бизнесмены, поскольку построили эти компании с нуля! zРадио

Повідомлень: 5847 З нами з: 02.05.18 Подякував: 992 раз. Подякували: 2211 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:24 Будильник

Нет смысла дискутировать.

Вы на своей)) волне, со своими трактовками общепринятых определений и с постоянным апеллирование к крайностям.

От отрицательных (люмпенов, хлыстов, поделить и т.п.) и до позитивных, как Швеция.



Но отбрасывание целой ветви власти судебной, преуменьшение роли исполнительной власти, то есть регуляторов рынка - это не просто упрощение, это грубейшая ошибка в представлении развития экономики и общества в целом. detroytred

Повідомлень: 23037 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:25 zРадио написав: А ну ка назови хоть одну построенную Порошенко кондитерскую фабрику! Странным образом окажется, что таковой нет! Все активы - это прихватизированное советское имущество. А приватизация 90-х - это ж честнейший процесс



Да... и до президентства Порошенко был односительно беднее остальных олигархов, а по завершению президентства - относительно богаче.



Так, состояние Ахметова оценивалось в 2013-м в 15,4 млрд (сегодня 2,8), Пинчука - в 3,8 (1,4), Коломойский - в 2,4 млрд (1). Порошенко же почти не потерял - на сегодня 1,4, а было 1.6. С 2015-го года вообще рост почти вдвое (0,75).



Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.



Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание



https://zn.ua/ECONOMICS/forbes-predstav ... 1400_.html А ну ка назови хоть одну построенную Порошенко кондитерскую фабрику! Странным образом окажется, что таковой нет! Все активы - это прихватизированное советское имущество. А приватизация 90-х - это ж честнейший процессДа... и до президентства Порошенко был односительно беднее остальных олигархов, а по завершению президентства - относительно богаче.Так, состояние Ахметова оценивалось в 2013-м в 15,4 млрд (сегодня 2,8), Пинчука - в 3,8 (1,4), Коломойский - в 2,4 млрд (1). Порошенко же почти не потерял - на сегодня 1,4, а было 1.6. С 2015-го года вообще рост почти вдвое (0,75).Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание

Кравчук збіднів? Кучма збіднів? Ющ збіднів? Яник - розбагатів, але сам винуватий що втік. Зе - точно не збідніє.

Єльцин збіднів? Путін - збіднів?

Лукашенко - збіднів?

То чому По мав збідніти?

Давай починай співати казочку що МИ "йдемо в Європу". Кравчук збіднів? Кучма збіднів? Ющ збіднів? Яник - розбагатів, але сам винуватий що втік. Зе - точно не збідніє.Єльцин збіднів? Путін - збіднів?Лукашенко - збіднів?То чому По мав збідніти?Давай починай співати казочку що"йдемо в Європу". andrijk777

Повідомлень: 2185 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:28 detroytred написав: Будильник

Нет смысла дискутировать .

Вы на своей)) волне, со своими трактовками общепринятых определений и с постоянным апеллирование к крайностям.

От отрицательных (люмпенов, хлыстов, поделить и т.п.) и до позитивных, как Швеция.



Но отбрасывание целой ветви власти судебной, преуменьшение роли исполнительной власти, то есть регуляторов рынка - это не просто упрощение, это грубейшая ошибка в представлении развития экономики и общества в целом. БудильникВы на своей)) волне, со своими трактовками общепринятых определений и с постоянным апеллирование к крайностям.От отрицательных (люмпенов, хлыстов, поделить и т.п.) и до позитивных, как Швеция.Но отбрасывание целой ветви власти судебной, преуменьшение роли исполнительной власти, то есть регуляторов рынка - это не просто упрощение, это грубейшая ошибка в представлении развития экономики и общества в целом.

ПрахфеСор, міліардер, філантроп і плейбой! @ Залиш його, брате, на своїй хвилі! Чим би дитятко не тішилося! Сам з собою по своє, нехай! ПрахфеСор, міліардер, філантроп і плейбой! @ Залиш його, брате, на своїй хвилі!Чим би дитятко не тішилося! Сам з собою по своє, нехай! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28733 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:31 budivelnik написав: Puente написав: budivelnik

Про підприємців ...

У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ...

В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП . Про підприємців ...У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ...В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП . Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити.

Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка.

Капіталізм - також має стадії...

Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями...

Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку...

Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять.... Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити.Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка.Капіталізм - також має стадії...Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями...Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку...Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять....

Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах. detroytred

Повідомлень: 23037 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6213621462156216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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