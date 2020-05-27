Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:budivelnik Про підприємців ... У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ... В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП .
Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити. Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка. Капіталізм - також має стадії... Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями... Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку... Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять....
Hotab написав:zРадио , локация активов? Донбасс, Крым? А у Петра на потерянных территориях ничего не оказалось. Или не прокатит?
А что тогда в Крыму и на Донбассе потеряли Коломойский и Пинчук? К тому же Ринат большинство активов сумел эвакуировать, а то, что невозможно (типа шахт) - продолжает эксплуатировать по ту же сторону границу, консолидируя прибыль в Украине
"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.
Гойдалки, які ось уже два десятки років відбуваються в Україні, з переходом влади від однієї політичної сили до іншої, з протилежним політичним вектором, стали смертельно небезпечними для тих, хто асоціює себе з українською політичною нацією, тобто людьми, налаштованими будувати незалежну державу Україну. Заплющувати на це очі — обманювати себе. Якщо політичні українці програють — розправа буде жорстокою. Розправлятись буде кому. Ті, хто живе в Україні і ненавидить її, або ті, кому все одно, тішать себе ілюзією, що їх це не зачепить. А тому дозволяють собі приводити до влади катастрофічно некомпетентних дилетантів — якщо все завалиться, то не буде за чим жалкувати. Вони помиляються, як помилились мешканці Донбасу. Але чужа тупість не скасовує того факту, що всі ми знаходимось в одному човні — і тонути також будемо всі, якщо він перевернеться. Час нарешті зрозуміти, що кермо має знаходитись у руках того, хто найменше зацікавлений у катастрофі, тим більше — під час бурі."
budivelnik написав:Тому Кондитерська фабрика - це стіни і...все
Что-то с легендой не то - Рошен рассказывает, что коржи "того самого Киевского торта" производят на "тех самых печах фабрики Карла Маркса" (от коммунистического названия уже отказались, а во всем остальном продолжают ездить по ушам )
budivelnik написав:А от модернізація,заміна обладнання,логістики,збуту - це трошки щось інше від того що було за совка...
Пфффф... так частичная модернизация затронула даже метзаводы и ГОКи... Это вообще не аргумент в контексте чистоты концентрации капитала.
Как бы тебе ни тяжело было это признать, но бизнес Порошенко - это бизнес советской инфраструктуры, а не новаций и идей.
Даже Коломойский с Приватбанком, и Гереги с Эпицентром - более "честные" (в твоей лексике) бизнесмены, поскольку построили эти компании с нуля!
Будильник Нет смысла дискутировать. Вы на своей)) волне, со своими трактовками общепринятых определений и с постоянным апеллирование к крайностям. От отрицательных (люмпенов, хлыстов, поделить и т.п.) и до позитивных, как Швеция.
Но отбрасывание целой ветви власти судебной, преуменьшение роли исполнительной власти, то есть регуляторов рынка - это не просто упрощение, это грубейшая ошибка в представлении развития экономики и общества в целом.
zРадио написав:А ну ка назови хоть одну построенную Порошенко кондитерскую фабрику! Странным образом окажется, что таковой нет! Все активы - это прихватизированное советское имущество. А приватизация 90-х - это ж честнейший процесс
Да... и до президентства Порошенко был односительно беднее остальных олигархов, а по завершению президентства - относительно богаче.
Так, состояние Ахметова оценивалось в 2013-м в 15,4 млрд (сегодня 2,8), Пинчука - в 3,8 (1,4), Коломойский - в 2,4 млрд (1). Порошенко же почти не потерял - на сегодня 1,4, а было 1.6. С 2015-го года вообще рост почти вдвое (0,75).
Вот же незадачка - бизнесмены, которые не уходили в политику, потеряли в разы больше своего коллеги, который стал президентом.
Но порохоботы и тут найдут что придумать в оправдание
Кравчук збіднів? Кучма збіднів? Ющ збіднів? Яник - розбагатів, але сам винуватий що втік. Зе - точно не збідніє. Єльцин збіднів? Путін - збіднів? Лукашенко - збіднів? То чому По мав збідніти? Давай починай співати казочку що МИ "йдемо в Європу".
detroytred написав:Будильник Нет смысла дискутировать. Вы на своей)) волне, со своими трактовками общепринятых определений и с постоянным апеллирование к крайностям. От отрицательных (люмпенов, хлыстов, поделить и т.п.) и до позитивных, как Швеция.
Но отбрасывание целой ветви власти судебной, преуменьшение роли исполнительной власти, то есть регуляторов рынка - это не просто упрощение, это грубейшая ошибка в представлении развития экономики и общества в целом.
ПрахфеСор, міліардер, філантроп і плейбой! @ Залиш його, брате, на своїй хвилі! Чим би дитятко не тішилося! Сам з собою по своє, нехай!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:budivelnik Про підприємців ... У 2014 р. Частка самозайнятих працівників у загальній кількості зайнятості становила від 7% у Люксембурзі та США до понад 30% у Бразилії, Греції, Мексиці та Туреччині. Загалом, рівень самозайнятості є найвищим у країнах з низьким рівнем доходу на душу населення, хоча Італія з рівнем самозайнятості становить близько 25%, є винятком. Ірландія та Іспанія також поєднують високі доходи на душу населення та високі показники самозайнятості ( 16,5 % та 17,9 % відповідно ) ... В загальному куди рости є - але це впирається у співідношення реального виробництва та сфери обслуговування ... І відповідно їх часток у ВВП .
Розвиток капіталізму в Україні - тормозиться наявністю совкофільних споживачів, які хочуть послуги(товари) отримувати , але при цьому не хочуть за них платити. Чим швидше будуть або відмінені пільки (або зникнуть пільготримувачі) тим більше буде капіталізму і менше совка. Капіталізм - також має стадії... Тому, він не може з Дикого Капіталізму,за трри-двадцять)років пройти те що інші проходили століттями... Тому зараз за 30 років ми пройшли двісті років світового розвитку... Для того щоб догнати відстаючу Румунію - нам ще років десять....
Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.