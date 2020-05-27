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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6215621662176218> Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39 Puente написав: Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...

Ну я можу вигадати - наприклад перевести всіх двірників на ФОПи - але чи це щось змінить десь ? Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...Ну я можу вигадати - наприклад перевести всіх двірників на ФОПи - але чи це щось змінить десь ?

Не думки, а потік свідомості. Сплав брехні, фантазій, домислюваннь, образливих слів і частка раціонального. Щоб ту частку раціо знайти в купі лайна, відмити, то треба спочатку заляпатися. Я не мазо таким займатися... Якщо людина має,що сказати, то каже без домішок лайна, чисто конструктив. Ну якщо все на дєрьмі замішано, то я не асенизатор... Не думки, а потік свідомості. Сплав брехні, фантазій, домислюваннь, образливих слів і частка раціонального. Щоб ту частку раціо знайти в купі лайна, відмити, то треба спочатку заляпатися. Я не мазо таким займатися...Якщо людина має,що сказати, то каже без домішок лайна, чисто конструктив. Ну якщо все на дєрьмі замішано, то я не асенизатор... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39 Puente написав: Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ... Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...

Саме так.

Спрос должен вырасти в разы.



Спрос первичен.

Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.



Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.



Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота)) Саме так.Спрос должен вырасти в разы.Спрос первичен.Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота)) Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 тра, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23040 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:40 detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. andrijk777

Повідомлень: 2188 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:43 andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.

Не инопланетян же))

И кто должен создать условия для прихода американцев?



Китайцы опровергают. Необходимость сотен лет. У них своя модель. Не инопланетян же))И кто должен создать условия для прихода американцев?Китайцы опровергают. Необходимость сотен лет. У них своя модель. detroytred

Повідомлень: 23040 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:44 detroytred написав: Puente написав: Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ... Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...

Саме так.

Спрос должен вырасти в разы.



Спрос первичен.

Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.



Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.



Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота)) Саме так.Спрос должен вырасти в разы.Спрос первичен.Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))

Це вже було. Пішли по N - ому колу... Хто не почув, той не почув. Не дано. Тугодум. Чи хворий. Це вже було. Пішли по N - ому колу...Хто не почув, той не почув. Не дано. Тугодум. Чи хворий. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:50 Китайцы создали условия для оборота капитала? В мировые производственные цепочки встроились?

Даже с забитыми крестьянами, полурабами...

Модель велосипеда.



Лишь нам щось заважає. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 тра, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23040 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52 detroytred написав: Китайцы создали условия для оборота капитала? В мировые производственные цепочки встроились?

Да.

Модель велосипеда.



Лишь нам щось заважає. Китайцы создали условия для оборота капитала? В мировые производственные цепочки встроились?Да.Модель велосипеда.Лишь нам щось заважає.

Заважає, то відріж... Заважає, то відріж... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55 andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ? Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ? Puente Повідомлень: 3174 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55 detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайцям і корейцям американці допомогли стати, з рабів, людьми, коли примусово розвалили Британську імперію і ввели глобалізацію, після другої світової.

До того азійці варились у власному соку зі своїми Кім Ір Сенами (імператорами), причому комуністи тільки гальмувати цей природний процес. Коли на Тайвані будували хмарочоси, на материку пухли з голоду.

Тому що азійці розумні і роботящі, їм просто не треба заважати працювати і заробляти.

А ми халявщики. Китайцям і корейцям американці допомогли стати, з рабів, людьми, колирозвалили Британську імперію і ввели глобалізацію, після другої світової.До того азійці варились у власному соку зі своїми Кім Ір Сенами (імператорами), причому комуністи тільки гальмувати цей природний процес. Коли на Тайвані будували хмарочоси, на материку пухли з голоду.Тому що азійці розумні і роботящі, їм просто не треба заважати працювати і заробляти.А ми халявщики. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10480 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00 andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет... О, еще один "меншовартий"Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет... zРадио

Повідомлень: 5852 З нами з: 02.05.18 Подякував: 993 раз. Подякували: 2211 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6215621662176218> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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