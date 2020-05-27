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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39
Puente написав:
Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...
Ну я можу вигадати - наприклад перевести всіх двірників на ФОПи - але чи це щось змінить десь ?
Не думки, а потік свідомості. Сплав брехні, фантазій, домислюваннь, образливих слів і частка раціонального. Щоб ту частку раціо знайти в купі лайна, відмити, то треба спочатку заляпатися. Я не мазо таким займатися...
Якщо людина має,що сказати, то каже без домішок лайна, чисто конструктив. Ну якщо все на дєрьмі замішано, то я не асенизатор...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 28 тра, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39
Puente написав:
Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...
Саме так.
Спрос должен вырасти в разы.
Спрос первичен.
Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.
Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.
Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 28 тра, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:40
detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:43
andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
Не инопланетян же))
И кто должен создать условия для прихода американцев?
Китайцы опровергают. Необходимость сотен лет. У них своя модель.
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detroytred
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:44
detroytred написав: Puente написав:
Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...
Саме так.
Спрос должен вырасти в разы.
Спрос первичен.
Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.
Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.
Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))
Це вже було. Пішли по N - ому колу...
Хто не почув, той не почув. Не дано. Тугодум. Чи хворий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:50
Китайцы создали условия для оборота капитала? В мировые производственные цепочки встроились?
Даже с забитыми крестьянами, полурабами...
Модель велосипеда.
Лишь нам щось заважає.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 28 тра, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52
detroytred написав:
Китайцы создали условия для оборота капитала? В мировые производственные цепочки встроились?
Да.
Модель велосипеда.
Лишь нам щось заважає.
Заважає, то відріж...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55
andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55
detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайцям і корейцям американці допомогли стати, з рабів, людьми, коли примусово
розвалили Британську імперію і ввели глобалізацію, після другої світової.
До того азійці варились у власному соку зі своїми Кім Ір Сенами (імператорами), причому комуністи тільки гальмувати цей природний процес. Коли на Тайвані будували хмарочоси, на материку пухли з голоду.
Тому що азійці розумні і роботящі, їм просто не треба заважати працювати і заробляти.
А ми халявщики.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00
andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий"
Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
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