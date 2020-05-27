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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6215621662176218 Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12 Puente написав: Чого не вистачило ? Бажання Чого не вистачило ?

Бінго! Бінго! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:15 unicdima написав: Frant написав: Місцевим ватанам:



"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.

https://petrimazepa.com/uk/pravo_na_derzhavu Місцевим ватанам:"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.

брешуть як дихають.

яку він будував державу якщо він є єдиним Президентом України при якому втрачено величезні території та мільйони населення?

У відповідь на збройну агресію сусідньої держави Петро навіть військовий стан не оголосив. брешуть як дихають.яку він будував державу якщо він є єдиним Президентом України при якому втрачено величезні території та мільйони населення?У відповідь на збройну агресію сусідньої держави Петро навіть військовий стан не оголосив.

Золоті слова... Але дехто локшину з вух зняти не хоче. Золоті слова...Але дехто локшину з вух зняти не хоче. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:23 zРадио написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет... О, еще один "меншовартий"Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...



А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...

Тут - для нас ...

Зеленський , до речі , в свій час голосно був проти запрошення Порошенком іноземців - а зараз і сам жаліється на відсутність бажаючих попрацювати ... А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...Тут - для нас ...Зеленський , до речі , в свій час голосно був проти запрошення Порошенком іноземців - а зараз і сам жаліється на відсутність бажаючих попрацювати ... Puente Повідомлень: 3174 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26 Минобороны так и не дождалось от завода Кузня на Рыбальском военного корабля, который был заказан ещё в 2017 году и строительство его должно было быть завершено максимум в 2019 году.



Но уже 2020 год на дворе, а корабля нет.



И Минобороны подало иск к Кузне более чем на 160 млн гривен.



Сам иск оказался в распоряжении «Страны». С ним можно ознакомиться по ссылке ниже: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11465 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6827 раз. Подякували: 3065 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:27 Puente написав: А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...

Тут - для нас ...

А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...Тут - для нас ...

А навіщо? Чисто поганяти повітря в системі? Все починаеться з бажання, волі - це внутрішній психічний акт. Якщо є бажання, то й план дієвий можна скласти і реалізувати поставлені задачи. Немає, то запропонуй ти, хоч найкращий план, то його похєрять. А навіщо? Чисто поганяти повітря в системі? Все починаеться з бажання, волі - це внутрішній психічний акт. Якщо є бажання, то й план дієвий можна скласти і реалізувати поставлені задачи. Немає, то запропонуй ти, хоч найкращий план, то його похєрять. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:28 zРадио написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет... О, еще один "меншовартий"Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...

І ватанів слід відсторонити від керування державою.

І ввести інститут негромадянства для ватніків.

За сепаратизм і тероризм - збільшити тюремні терміни.

Так, зРадіо? І ватанів слід відсторонити від керування державою.І ввести інститут негромадянства для ватніків.За сепаратизм і тероризм - збільшити тюремні терміни.Так, зРадіо? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21411 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:30 Frant перевертню, ти довго стрибатимеш з гілки на гілку, щоб какашки розкидати навкруги себе? здриснісь!



zРадио написав: пещерные люди вроде тебя и будивельника... пещерные люди вроде тебя и будивельника...

Дикуни з печер, тіко з гілки смерекової зістрибнули. І вже дають поради космічного масштабу. І космічної ж дурості! перевертню, ти довго стрибатимеш з гілки на гілку, щоб какашки розкидати навкруги себе?здриснісь!Дикуни з печер, тіко з гілки смерекової зістрибнули. І вже дають поради космічного масштабу. І космічної ж дурості! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28742 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:49 Puente написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ? Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ?

Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?

Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх.

І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців. Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови.І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців. Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 28 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2188 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 14:51 zРадио написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Китайцы опровергают это.

Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.



Только Украине щось мешает))

Споживачі)), а не рехформаторы на словах. Китайцы опровергают это.Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.Только Украине щось мешает))Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".

А ось корейцям помогли американці і сильно.

Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок. Китайці нічого не "опровергают".А ось корейцям помогли американці і сильно.Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.



О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет... О, еще один "меншовартий"Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...

Я якраз за своїх - за Порошенка.

А за кого ви? Я так і не зрозумів. Ви і є "меншовартий". Я якраз за своїх - за Порошенка.А за кого ви? Я так і не зрозумів. Ви і є "меншовартий". andrijk777

Повідомлень: 2188 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6215621662176218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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