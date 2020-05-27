Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму. https://petrimazepa.com/uk/pravo_na_derzhavu
брешуть як дихають. яку він будував державу якщо він є єдиним Президентом України при якому втрачено величезні території та мільйони населення? У відповідь на збройну агресію сусідньої держави Петро навіть військовий стан не оголосив.
Золоті слова... Але дехто локшину з вух зняти не хоче.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают". А ось корейцям помогли американці і сильно. Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ... Тут - для нас ... Зеленський , до речі , в свій час голосно був проти запрошення Порошенком іноземців - а зараз і сам жаліється на відсутність бажаючих попрацювати ...
Puente написав:А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ... Тут - для нас ...
А навіщо? Чисто поганяти повітря в системі? Все починаеться з бажання, волі - це внутрішній психічний акт. Якщо є бажання, то й план дієвий можна скласти і реалізувати поставлені задачи. Немає, то запропонуй ти, хоч найкращий план, то його похєрять.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают". А ось корейцям помогли американці і сильно. Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
І ватанів слід відсторонити від керування державою. І ввести інститут негромадянства для ватніків. За сепаратизм і тероризм - збільшити тюремні терміни. Так, зРадіо?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
detroytred написав:Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают". А ось корейцям помогли американці і сильно. Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ?
Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад? Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх. І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 28 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают". А ось корейцям помогли американці і сильно. Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий" Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
Я якраз за своїх - за Порошенка. А за кого ви? Я так і не зрозумів. Ви і є "меншовартий".