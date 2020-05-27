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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6215621662176218
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12

  Puente написав:Чого не вистачило ? Бажання

Бінго! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:15

  unicdima написав:
  Frant написав:Місцевим ватанам:

"Мені не подобався Порошенко у 2015 році, не в захваті я від нього і зараз, хоч і не особливо слідкую за його діяльністю. Проте є один нюанс. У 2015 році він будував не таку державу, яку я хотів, але він будував — державу. Нинішній персонаж по факту її розвалює під радісні оплески псевдодемократичної, псевдоліберальної шушери з Москви. Ну а мова сьогодні була про право українців на державу. Бо добре відомо, що буде після її втрати. Хтось поїде їсти омарів до Парижа, а хтось — освоювати Колиму.
https://petrimazepa.com/uk/pravo_na_derzhavu

брешуть як дихають.
яку він будував державу якщо він є єдиним Президентом України при якому втрачено величезні території та мільйони населення?
У відповідь на збройну агресію сусідньої держави Петро навіть військовий стан не оголосив.

Золоті слова... :) Але дехто локшину з вух зняти не хоче.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:23

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.

Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.


О, еще один "меншовартий" :evil: Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...


А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...
Тут - для нас ...
Зеленський , до речі , в свій час голосно був проти запрошення Порошенком іноземців - а зараз і сам жаліється на відсутність бажаючих попрацювати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26

Минобороны так и не дождалось от завода Кузня на Рыбальском военного корабля, который был заказан ещё в 2017 году и строительство его должно было быть завершено максимум в 2019 году.

Но уже 2020 год на дворе, а корабля нет.

И Минобороны подало иск к Кузне более чем на 160 млн гривен.

Сам иск оказался в распоряжении «Страны». С ним можно ознакомиться по ссылке ниже:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:27

  Puente написав:А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...
Тут - для нас ...

А навіщо? Чисто поганяти повітря в системі? Все починаеться з бажання, волі - це внутрішній психічний акт. Якщо є бажання, то й план дієвий можна скласти і реалізувати поставлені задачи. Немає, то запропонуй ти, хоч найкращий план, то його похєрять.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:28

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.

Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.


О, еще один "меншовартий" :evil: Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...

І ватанів слід відсторонити від керування державою.
І ввести інститут негромадянства для ватніків.
За сепаратизм і тероризм - збільшити тюремні терміни.
Так, зРадіо?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:30

Frant перевертню, ти довго стрибатимеш з гілки на гілку, щоб какашки розкидати навкруги себе? :) здриснісь!

  zРадио написав:пещерные люди вроде тебя и будивельника...

Дикуни з печер, тіко з гілки смерекової зістрибнули. І вже дають поради космічного масштабу. І космічної ж дурості! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:49

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.

Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.


Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ?

Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?
Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх.
І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 28 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:51

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.

Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.


О, еще один "меншовартий" :evil: Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...

Я якраз за своїх - за Порошенка.
А за кого ви? Я так і не зрозумів. Ви і є "меншовартий".
andrijk777
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