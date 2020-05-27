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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26
Минобороны так и не дождалось от завода Кузня на Рыбальском военного корабля, который был заказан ещё в 2017 году и строительство его должно было быть завершено максимум в 2019 году.
Но уже 2020 год на дворе, а корабля нет.
И Минобороны подало иск к Кузне более чем на 160 млн гривен.
Сам иск оказался в распоряжении «Страны». С ним можно ознакомиться по ссылке ниже:
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:27
Puente написав:
А дайте приклад , чи рецепт реальний , а не гіпотетичний ...
Тут - для нас ...
А навіщо? Чисто поганяти повітря в системі? Все починаеться з бажання, волі - це внутрішній психічний акт. Якщо є бажання, то й план дієвий можна скласти і реалізувати поставлені задачи. Немає, то запропонуй ти, хоч найкращий план, то його похєрять.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:28
zРадио написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий"
Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
І ватанів слід відсторонити від керування державою.
І ввести інститут негромадянства для ватніків.
За сепаратизм і тероризм - збільшити тюремні терміни.
Так, зРадіо?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:49
Puente написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
Так он Порошенко ніби щось таке починав - ціла когорта іноземців прийшла . Але не вистачило ... Чого не вистачило ? Волі ? Сміливости довести до якогось кінця ? Бажання ?
Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?
Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх.
І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 28 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:51
zРадио написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайці нічого не "опровергают".
А ось корейцям помогли американці і сильно.
Запросіть сюди американських менеджерів на посади президента прем"єра і т.д. і через 10 років і тут буде більш-менш порядок.
О, еще один "меншовартий"
Предлагаю другой рецепт - отстранить от управления страной всех адептов заблуждения "заграница нам поможет". Для этого, правда, электорат должен стать образованным и уважающим себя, на что надежд уже почти нет...
Я якраз за своїх - за Порошенка.
А за кого ви? Я так і не зрозумів. Ви і є "меншовартий".
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:04
andrijk777 написав:
Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?
Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх.
І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.
От тоді не догнав взагалі ... Спочатку Ви ж пропонуєте іноземців завести - щоб навели порядок . А потім якось невнятно говорите - що їх випхали , і вони все одно не змогли ... Тобто насправді і іноземці не допоможуть просто так . Порошенко і оті зайшлі мені байдужі - у них був шанс - вони ним не дуже скористалися .
Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ?
Що ще тоді ?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:45
Puente написав:
Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ?
Що ще тоді ?
Не треба нічого міняти. Треба нагайкою в європейське стійло. Як це робив Порох. Тільки стаду це не сподобалось - упираються, скотиняки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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