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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6216621762186219
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:58

  lapay написав:
  detroytred написав:Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих.
Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте?
Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.

Так він з себе і почав - бізнес в сліпий траст, як в європах. Оточенню декларації, стаду європейські тарифи. Ну а те що не здійснив совкове бажання скотиняк - все взяти і поділити, то вже звиняйте...


Ну от а який практичний толк з декларацій ?
Ну виграв хтось п"ять разів джек-пот , чи подарували пару лимонів євро - і що тут такого ?
Хотіли побачити презумпцію винності "еліти" - а вийшло як завжди ... Хіба позаздрити ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих.
Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте?
Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.

Так він з себе і почав - бізнес в сліпий траст, як в європах. Оточенню декларації, стаду європейські тарифи. Ну а те що не здійснив совкове бажання скотиняк - все взяти і поділити, то вже звиняйте...

Ага))
Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста.
Кононенко, Грановский...
Гелетей, Луценко...

А поделить и раздать-то откуда Вы взяли? Заразились?)))
Они-то причём к европейскому?

Инструмент деклараций требовалось не просто вывеской, а чтобы работал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:10

  Puente написав:
  andrijk777 написав:Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад?
Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх.
І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.

От тоді не догнав взагалі ... Спочатку Ви ж пропонуєте іноземців завести - щоб навели порядок . А потім якось невнятно говорите - що їх випхали , і вони все одно не змогли ... Тобто насправді і іноземці не допоможуть просто так . Порошенко і оті зайшлі мені байдужі - у них був шанс - вони ним не дуже скористалися .
Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ?
Що ще тоді ?

Я не розумію, що ви не розумієте.
"Треба щось міняти" - філософська думка.... З одного боку вже 30 років постійно щось міняємо, з іншого - нічого не змінюється...
Я вам теж відповім філософськи: "Не можна пробігти марафон за 10 хвилин, особливо якщо перші 5 хвилин бігли в іншу сторону".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:15

При желании и казино мгновенно убирают, и Шахтер, Металлист не за сотни лет создают. До Евро2012 дорастают.

Но то ж заинтересованы в результате.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19

  detroytred написав:
  Puente написав:Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...
Саме так.
Спрос должен вырасти в разы.
Спрос первичен.
Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.
Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.
Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))
Уточню
1 Про витягування самих себе...
Для того ,щоб витягувати себе - треба щоб галявина куди тягнеш виглядала кращою від тої де знаходишся...
А що у нас?
А у нас , 2% бариг ,оббирають 98% остального населення...і це населення ненавидить бариг лютою ненавистю...яку підігріває зомбоящик...
Питання
І хто з цих 98% населення,захоче сам себе тягнути в Бариги?
2 Щоб змінити суспільну думку - придумали спрощене оподаткування.
Ідея була проста як двері
Так як податки з бариги=податкам з двірника, але барига багатий а двірник нещасний - то всі спробують перевірити себе в стані барига...
Пройшло 20 років з моменту введення спрощеного оподаткування....а віз і нині там
Двірники в бариги не лізуть,але точно впевнені що їх ообирають і якби не бариги - то під керівництвом двірників ми б вже не те що Швейцарію...ми б вже марсіан перегнали....
3 Про створення ринків(інвестиції в обладнання) і так далі...
В Україні снує ринок.який можуть заповнити самі українці без інвестицій і кредитів від МВФ
Ринок називається - покращення умов проживання у житлі.яке належить українцям
Це приблизно 8 млн квартир(700 млн м2) в яких відсутнє
а - каналізація
б - централізований водопровід
в - гаряча вода
г - утеплення....
Обєм ринку - приблизно 1 трл(утеплення)+1 трл (все інше)
Замовник - саме населення
виконавець - саме населення
вигодонабувач - саме населення
затрати на оплату роботи по цим питанням - 80%
Тобто чиста послуга, в якій не потрібно ні Державних рішень ,ні судового захисту, ні капіталовкладень
Чому не робимо..
Бо в голові власників житла - вавка...і ця вавка каже - нічого не роби - чекай поки хтось тобі зробить...

Як тільки іноземець приходить моніторити ринок і бачить вавку в голові і усвідомлює що він барига який прийшов наживатись на чужому горі..., так відразу в нормального інвестора викристалізовується переконання
Навіщо допомагати тим.хто навіть за себе дбати не хоче і пальцем об палець не бє щоб покращити свою власність...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:25

  Puente написав:
Ну от а який практичний толк з декларацій ?
Ну виграв хтось п"ять разів джек-пот , чи подарували пару лимонів євро - і що тут такого ?
Хотіли побачити презумпцію винності "еліти" - а вийшло як завжди ... Хіба позаздрити ...

Ну як це - яка користь? Відразу видно, хто є ху. Наприклад - живе Венедиктова в незадекларованій квартирі - все з нею зрозуміло, і так далі.
Не голосуємо за таких, як це роблять в європах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:29

  detroytred написав:
  lapay написав:
  Puente написав:Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ?
Що ще тоді ?
Не треба нічого міняти. Треба нагайкою в європейське стійло. Як це робив Порох. Тільки стаду це не сподобалось - упираються, скотиняки.:)
Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих.
Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте?
Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.
От дивіться
По дейтройту...
Для того ,щоб раб змінився - власник раба повинен відшмагати себе нагайкою..але при цьому не чіпати раба..
По Будівельнику
Для того щоб 98% перестали вважати найуспішніших 2%-баригами...треба дати всім 98% спробувати себе в шкурі бариги...Не треба займатись ні мазохізмом(баригам шмагаючи себе) ні садизмом(баригам шмагаючи не бариг)...треба просто дати можливість побувати у всіх шкурах..
Ясно ,що всім підприємцями не стати...але той хто не став підприємцем (по різним причинам), може стати висококваліфікованим найманим( і заробляти навіть більше ніж найнявший його підприємець)...а той хто не зміг стати ні підприємцем,ні висококваліфікованим найманим - вже не зможе називати ні підприємця-баригою( бо праця підприємця створила йому робоче місце.яке він сам собі створити не міг) , ні висококваліфікованого найманого - шкурою( бо цей висококваліфікований своїми знаннями не дає поломати робоче місце)...

Чим швидше відбутеться цей процес(спроб і помилок) тим краще буде відношення до підприємців... а значить покращиться привабливість галявини на якій перебувають підприємці,а значить збільшиться кількість людей які будуть старатись туди потрапити....і на виході отримаємо
30% поважних підприємців(яких не будуть зневажати всі самостійні)
60% від висококваліфікованих до самозабезпечених на своїх робочих місцях які створили підприємці
і всього 10% які постійно будуть бузити і розказувати байочки про соціальну справедливість...будучи пяними вже в 10 годині ранку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34

  detroytred написав:Ага))
Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста.
Кононенко, Грановский...
Гелетей, Луценко...

Продати - це не європейські вимоги, і не бажання Порошенко, а озвучення ним бажання пересічних, а ще краще, по їхньому, було б роздати виручені гроші бідним (все взяти і поділити).
Хто такі перші два, я вже і не пам'ятаю, Гелетей був звільнений, Луценко сам Байден погодив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.
Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.
Прикольно
У москаликів для Українців-виявляється свій результат..
Ось ссилочка з українського сайту
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-top-100-samyh-bogatyh-lyudej-ukrainy
Рейтинг - ТОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год
№ Имя Состояние, $ Динамика по сравнению с 2018 годом Ключевой бизнес актив
1 Ринат Ахметов 9,629 -21% СКМ
2 Виктор Пинчук 2,310 -14% Интерпайп
3 Вадим Новинский 1,767 -22% Смарт-Холдинг
4 Игорь Коломойский 1,480 -8% Группа Приват
5 Геннадий Боголюбов 1,376 -16% Группа Приват
6 Петр Порошенко 1,253 12% Roshen
7 Александр и Галина Гереги 930 10% Эпицентр-К
8 Дмитрий Фирташ 792 62% Group DF
9 Константин Жеваго 744 -30% Ferrexpo
10 Николай Злочевский 686 8% Burisma Group
11 Юрий Косюк 663 -27% МХП
12 Алексей Мартынов 602 -33% Группа Приват
13 Виталий Хомутынник 478 23% Каскад-Инвест
14 Алексей Вадатурский 474 -14% Нибулон
15 Константин Григоришин 462 -6% Энергетический стандарт
16 Александр Ярославский 447 19% DCH
17 Сергей Тигипко 407 83% ТАС
18 Вагиф Алиев 385 30% Мандарин-Плаза, БЦ Парус
19 Андрей и Руслан Веревские 358 -15% Kernel
20 Владимир Костельман 283 5% Fozzy Group
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:53

Ітогі подвєдьом. 2020-05-28

Ітогі подвєдьом. 2020-05-28

1) Главарь боевиков "ДНР" признался в обстреле мирного населения, после чего выступил с заявлением
"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР", - сказано в сообщении.

Россия в ТКГ выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" боевиков

Россия связала снятие санкций с прекращением огня на Донбассе - спикер миссии Украины в ООН
На заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Россия заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня.

А как Россия не сторона конфликта ? Как же "гражданский" конфликт в Украине ?
Прямым текстом говорят, снимите санкции - прекратим стрелять.

К главарю "ДНР" Пушилину приехал куратор из России - СМИ

2) Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)

Снижение мощностей АЭС в пользу угольных приведет к росту цены на электричество – замглавы комитета экономразвития

"Конфликт интересов": Буславец спасает для своего сына рабочее место в Энергоатоме - Гео Лерос

3) Убийство Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы подогнать под версию следствия - СМИ
Следователи Нацполиции изменили маршрут подозреваемых, чтобы он "вписался" в версию следствия.

Они с этим хотят идти в суд ?

4) Санэпидемслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган - Степанов
Ну надо же. А сколько было критики в адрес Супрун за ликвидацию санэпидслужбы как отдельного органа

5) У Зеленского приравняли суррогатное материнство к рабству: "супругами" могут оказаться геи и насильники"
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству.

И это заявляет человек, который едва не угробил собственных детей, нарушив ПДД.

6) В Довженко-Центре заявили о неплатежеспособности, в здании проходят обыски (фото)
Также там отметили, что бюджетными средствами покрывается 70% заработной платы. Поэтому по состоянию на май до сих пор не выплачена зарплата работникам за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.

Это же не квартал"95 финансировать

7) В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей
Возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
.....
Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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