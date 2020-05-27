Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19

detroytred написав: Puente написав: Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ... Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ... Саме так.

Спрос должен вырасти в разы.

Спрос первичен.

Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.

Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.

Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота)) Саме так.Спрос должен вырасти в разы.Спрос первичен.Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно.Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда.Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))

Уточню...Для того ,щоб витягувати себе - треба щоб галявина куди тягнеш виглядала кращою від тої де знаходишся...А що у нас?А у нас , 2% бариг ,оббирають 98% остального населення...і це населення ненавидить бариг лютою ненавистю...яку підігріває зомбоящик...ПитанняІ хто з цих 98% населення,захоче сам себе тягнути в Бариги?Ідея була проста як дверіТак як податки з бариги=податкам з двірника, але барига багатий а двірник нещасний - то всі спробують перевірити себе в стані барига...Пройшло 20 років з моменту введення спрощеного оподаткування....а віз і нині тамДвірники в бариги не лізуть,але точно впевнені що їх ообирають і якби не бариги - то під керівництвом двірників ми б вже не те що Швейцарію...ми б вже марсіан перегнали....В Україні снує ринок.який можуть заповнити самі українці без інвестицій і кредитів від МВФРинок називається - покращення умов проживання у житлі.яке належить українцямЦе приблизно 8 млн квартир(700 млн м2) в яких відсутнєа - каналізаціяб - централізований водопровідв - гаряча водаг - утеплення....Обєм ринку - приблизно 1 трл(утеплення)+1 трл (все інше)Замовник - саме населеннявиконавець - саме населеннявигодонабувач - саме населеннязатрати на оплату роботи по цим питанням - 80%Тобто чиста послуга, в якій не потрібно ні Державних рішень ,ні судового захисту, ні капіталовкладеньЧому не робимо..Бо в голові власників житла - вавка...і ця вавка каже - нічого не роби - чекай поки хтось тобі зробить...Як тільки іноземець приходить моніторити ринок і бачить вавку в голові і усвідомлює що він барига який прийшов наживатись на чужому горі..., так відразу в нормального інвестора викристалізовується переконанняНавіщо допомагати тим.хто навіть за себе дбати не хоче і пальцем об палець не бє щоб покращити свою власність...