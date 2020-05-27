Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих. Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте? Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.
Так він з себе і почав - бізнес в сліпий траст, як в європах. Оточенню декларації, стаду європейські тарифи. Ну а те що не здійснив совкове бажання скотиняк - все взяти і поділити, то вже звиняйте...
Ну от а який практичний толк з декларацій ? Ну виграв хтось п"ять разів джек-пот , чи подарували пару лимонів євро - і що тут такого ? Хотіли побачити презумпцію винності "еліти" - а вийшло як завжди ... Хіба позаздрити ...
detroytred написав:Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих. Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте? Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.
Так він з себе і почав - бізнес в сліпий траст, як в європах. Оточенню декларації, стаду європейські тарифи. Ну а те що не здійснив совкове бажання скотиняк - все взяти і поділити, то вже звиняйте...
Ага)) Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста. Кононенко, Грановский... Гелетей, Луценко...
А поделить и раздать-то откуда Вы взяли? Заразились?))) Они-то причём к европейскому?
Инструмент деклараций требовалось не просто вывеской, а чтобы работал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Так спитайте їх, чого ви мене питаєте? Подивіться їх інтерв'ю. Кого вони звинувачують? Хто їх звільнив/зняв з посад? Але тих всіх іноземців вже облили брудом з ніг до голови. Напевно комусь вигідно обливати їх брудом і ставити своїх. І обливаючи Порошенка брудом ви(чи інші) опосередковано обливаєте брудом і цих іноземців.
От тоді не догнав взагалі ... Спочатку Ви ж пропонуєте іноземців завести - щоб навели порядок . А потім якось невнятно говорите - що їх випхали , і вони все одно не змогли ... Тобто насправді і іноземці не допоможуть просто так . Порошенко і оті зайшлі мені байдужі - у них був шанс - вони ним не дуже скористалися . Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ? Що ще тоді ?
Я не розумію, що ви не розумієте. "Треба щось міняти" - філософська думка.... З одного боку вже 30 років постійно щось міняємо, з іншого - нічого не змінюється... Я вам теж відповім філософськи: "Не можна пробігти марафон за 10 хвилин, особливо якщо перші 5 хвилин бігли в іншу сторону".
Puente написав:Нє - деякі думки Будівельника цікаві - хоч і ... Ну от про ріст самозайнятих - це тема цікава . Але мені незрозуміла взагалі . Де можливий багатократний ( від 1-2 % до 25 % ) ріст - в яких сферах ? Тим більше , що ефективність мережі чогось дрібного напевно буде значно вища , ніж окремих ( ті ж "кавоварки" ) . Чого у нас може стати більше в десятки ( ну хоч в 5 ) разів ? І щоб воно ж окупалося ...
Саме так. Спрос должен вырасти в разы. Спрос первичен. Или другой вариант - конкурентоспособность должна вырасти соответственно. Поэтому Боинг ... и как следствие обеспеченные сотрудники, заказы мелкому бизнесу и по. Как один вид велосипеда. Но не сам себя массовый дворник за волосы из болота))
Уточню 1 Про витягування самих себе... Для того ,щоб витягувати себе - треба щоб галявина куди тягнеш виглядала кращою від тої де знаходишся... А що у нас? А у нас , 2% бариг ,оббирають 98% остального населення...і це населення ненавидить бариг лютою ненавистю...яку підігріває зомбоящик... Питання І хто з цих 98% населення,захоче сам себе тягнути в Бариги? 2 Щоб змінити суспільну думку - придумали спрощене оподаткування. Ідея була проста як двері Так як податки з бариги=податкам з двірника, але барига багатий а двірник нещасний - то всі спробують перевірити себе в стані барига... Пройшло 20 років з моменту введення спрощеного оподаткування....а віз і нині там Двірники в бариги не лізуть,але точно впевнені що їх ообирають і якби не бариги - то під керівництвом двірників ми б вже не те що Швейцарію...ми б вже марсіан перегнали.... 3 Про створення ринків(інвестиції в обладнання) і так далі... В Україні снує ринок.який можуть заповнити самі українці без інвестицій і кредитів від МВФ Ринок називається - покращення умов проживання у житлі.яке належить українцям Це приблизно 8 млн квартир(700 млн м2) в яких відсутнє а - каналізація б - централізований водопровід в - гаряча вода г - утеплення.... Обєм ринку - приблизно 1 трл(утеплення)+1 трл (все інше) Замовник - саме населення виконавець - саме населення вигодонабувач - саме населення затрати на оплату роботи по цим питанням - 80% Тобто чиста послуга, в якій не потрібно ні Державних рішень ,ні судового захисту, ні капіталовкладень Чому не робимо.. Бо в голові власників житла - вавка...і ця вавка каже - нічого не роби - чекай поки хтось тобі зробить...
Як тільки іноземець приходить моніторити ринок і бачить вавку в голові і усвідомлює що він барига який прийшов наживатись на чужому горі..., так відразу в нормального інвестора викристалізовується переконання Навіщо допомагати тим.хто навіть за себе дбати не хоче і пальцем об палець не бє щоб покращити свою власність...
Puente написав: Ну от а який практичний толк з декларацій ? Ну виграв хтось п"ять разів джек-пот , чи подарували пару лимонів євро - і що тут такого ? Хотіли побачити презумпцію винності "еліти" - а вийшло як завжди ... Хіба позаздрити ...
Ну як це - яка користь? Відразу видно, хто є ху. Наприклад - живе Венедиктова в незадекларованій квартирі - все з нею зрозуміло, і так далі. Не голосуємо за таких, як це роблять в європах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:Треба щось міняти інше . Глобально . Що ? Свідомість ? Кому і як ? Тим більше люди живуть якийсь тривалий час не міняючи принципових поглядів - їх куди ? Що ще тоді ?
Не треба нічого міняти. Треба нагайкою в європейське стійло. Як це робив Порох. Тільки стаду це не сподобалось - упираються, скотиняки.
Нюанс: прежде всего начать он должен был с себя, своего ближайшего окружения и власть имущих. Про започаткувати нові принципи у владі пам'ятаєте? Это зависело исключительно от его личного желания. Желания оказалось маловато.
От дивіться По дейтройту... Для того ,щоб раб змінився - власник раба повинен відшмагати себе нагайкою..але при цьому не чіпати раба.. По Будівельнику Для того щоб 98% перестали вважати найуспішніших 2%-баригами...треба дати всім 98% спробувати себе в шкурі бариги...Не треба займатись ні мазохізмом(баригам шмагаючи себе) ні садизмом(баригам шмагаючи не бариг)...треба просто дати можливість побувати у всіх шкурах.. Ясно ,що всім підприємцями не стати...але той хто не став підприємцем (по різним причинам), може стати висококваліфікованим найманим( і заробляти навіть більше ніж найнявший його підприємець)...а той хто не зміг стати ні підприємцем,ні висококваліфікованим найманим - вже не зможе називати ні підприємця-баригою( бо праця підприємця створила йому робоче місце.яке він сам собі створити не міг) , ні висококваліфікованого найманого - шкурою( бо цей висококваліфікований своїми знаннями не дає поломати робоче місце)...
Чим швидше відбутеться цей процес(спроб і помилок) тим краще буде відношення до підприємців... а значить покращиться привабливість галявини на якій перебувають підприємці,а значить збільшиться кількість людей які будуть старатись туди потрапити....і на виході отримаємо 30% поважних підприємців(яких не будуть зневажати всі самостійні) 60% від висококваліфікованих до самозабезпечених на своїх робочих місцях які створили підприємці і всього 10% які постійно будуть бузити і розказувати байочки про соціальну справедливість...будучи пяними вже в 10 годині ранку.
detroytred написав:Ага)) Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста. Кононенко, Грановский... Гелетей, Луценко...
Продати - це не європейські вимоги, і не бажання Порошенко, а озвучення ним бажання пересічних, а ще краще, по їхньому, було б роздати виручені гроші бідним (все взяти і поділити). Хто такі перші два, я вже і не пам'ятаю, Гелетей був звільнений, Луценко сам Байден погодив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года. Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.
Прикольно У москаликів для Українців-виявляється свій результат.. Ось ссилочка з українського сайту
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-top-100-samyh-bogatyh-lyudej-ukrainy Рейтинг - ТОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год № Имя Состояние, $ Динамика по сравнению с 2018 годом Ключевой бизнес актив 1 Ринат Ахметов 9,629 -21% СКМ 2 Виктор Пинчук 2,310 -14% Интерпайп 3 Вадим Новинский 1,767 -22% Смарт-Холдинг 4 Игорь Коломойский 1,480 -8% Группа Приват 5 Геннадий Боголюбов 1,376 -16% Группа Приват 6 Петр Порошенко 1,253 12% Roshen 7 Александр и Галина Гереги 930 10% Эпицентр-К 8 Дмитрий Фирташ 792 62% Group DF 9 Константин Жеваго 744 -30% Ferrexpo 10 Николай Злочевский 686 8% Burisma Group 11 Юрий Косюк 663 -27% МХП 12 Алексей Мартынов 602 -33% Группа Приват 13 Виталий Хомутынник 478 23% Каскад-Инвест 14 Алексей Вадатурский 474 -14% Нибулон 15 Константин Григоришин 462 -6% Энергетический стандарт 16 Александр Ярославский 447 19% DCH 17 Сергей Тигипко 407 83% ТАС 18 Вагиф Алиев 385 30% Мандарин-Плаза, БЦ Парус 19 Андрей и Руслан Веревские 358 -15% Kernel 20 Владимир Костельман 283 5% Fozzy Group
"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР", - сказано в сообщении.
Также там отметили, что бюджетными средствами покрывается 70% заработной платы. Поэтому по состоянию на май до сих пор не выплачена зарплата работникам за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.
Возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС. ..... Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой