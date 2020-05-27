Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 19:38, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Китайцы опровергают это. Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.
Только Украине щось мешает)) Споживачі)), а не рехформаторы на словах.
Китайцям і корейцям американці допомогли стати, з рабів, людьми, коли примусово розвалили Британську імперію і ввели глобалізацію, після другої світової. До того азійці варились у власному соку зі своїми Кім Ір Сенами (імператорами), причому комуністи тільки гальмувати цей природний процес. Коли на Тайвані будували хмарочоси, на материку пухли з голоду. Тому що азійці розумні і роботящі, їм просто не треба заважати працювати і заробляти. А ми халявщики.
хто - ми? судити всіх по собі якось виглядає не дуже.
budivelnik написав:Прикольно У москаликів для Українців-виявляється свій результат..
Тролль, Forbes закрыл редакцию в Украине во времена Порошенко из-за давления за критику безголовых "реформаторов"! Поэтому рейтинги украинских олигархов отныне публикует российский офис.
"События последнего времени, в том числе экономический кризис и судебное противостояние с лицензиаром, ограничивают возможности для нашего профессионального роста и развития проекта". Поэтому редакционная команда решила начать собственный независимый журналистский проект, в котором намерены отстаивать либеральные ценности и выступать против усиления налогового давления на бизнес. "И мы не верим в "очистки банковской системы" путем массового вывода банков с рынка, а также в существование профанации под названием "инфляционное таргетирование". Мы верим в защиту частной собственности, рынок земли, дерегуляции и максимальную автоматизацию процессов, в которые вовлечено государство", — рассказала о ценностях будущего медиапроекта команда "Forbes Украина". Сейчас на сайте Forbes.net.ua проводятся технические работы. "Выпуск материалов остановлен до устранения неполадок. Лента новостей работает в обычном режиме", — говорится в сообщении на сайте. Последние материалы на этом ресурсе датированы 28 февраля 2017-го года.
"И мы не верим в "очистки банковской системы" путем массового вывода банков с рынка, а также в существование профанации под названием "инфляционное таргетирование". Мы верим в защиту частной собственности, рынок земли, дерегуляции и максимальную автоматизацию процессов, в которые вовлечено государство", — рассказала о ценностях будущего медиапроекта команда "Forbes Украина".
zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года. Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.
Прикольно У москаликів для Українців-виявляється свій результат.. Ось ссилочка з українського сайту
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-top-100-samyh-bogatyh-lyudej-ukrainy Рейтинг - ТОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год № Имя Состояние, $ Динамика по сравнению с 2018 годом Ключевой бизнес актив 1 Ринат Ахметов 9,629 -21% СКМ 2 Виктор Пинчук 2,310 -14% Интерпайп 3 Вадим Новинский 1,767 -22% Смарт-Холдинг 4 Игорь Коломойский 1,480 -8% Группа Приват 5 Геннадий Боголюбов 1,376 -16% Группа Приват 6 Петр Порошенко 1,253 12% Roshen 7 Александр и Галина Гереги 930 10% Эпицентр-К 8 Дмитрий Фирташ 792 62% Group DF 9 Константин Жеваго 744 -30% Ferrexpo 10 Николай Злочевский 686 8% Burisma Group 11 Юрий Косюк 663 -27% МХП 12 Алексей Мартынов 602 -33% Группа Приват 13 Виталий Хомутынник 478 23% Каскад-Инвест 14 Алексей Вадатурский 474 -14% Нибулон 15 Константин Григоришин 462 -6% Энергетический стандарт 16 Александр Ярославский 447 19% DCH 17 Сергей Тигипко 407 83% ТАС 18 Вагиф Алиев 385 30% Мандарин-Плаза, БЦ Парус 19 Андрей и Руслан Веревские 358 -15% Kernel 20 Владимир Костельман 283 5% Fozzy Group
Тролль, Forbes закрыл редакцию в Украине во времена Порошенко из-за давления за критику безголовых "реформаторов"! Поэтому рейтинги украинских олигархов отныне публикует российский офис.
Я може й троль.. І може навіть так само як і з батончимками Марс - в тебе все випускає московський офіс.. Але чому в тебе 1,4 млрд і 3 місце А в приведенному мною - 1,23 млрд і 6-те місце.?
detroytred написав:Ага)) Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста. Кононенко, Грановский... Гелетей, Луценко...
Продати - це не європейські вимоги, і не бажання Порошенко, а озвучення ним бажання пересічних, а ще краще, по їхньому, було б роздати виручені гроші бідним (все взяти і поділити). Хто такі перші два, я вже і не пам'ятаю, Гелетей був звільнений, Луценко сам Байден погодив.
Дело не в продаже, как таковой. И тем более не в раздаче денег от этого действа. Этот шаг не что иное, как демонстрация и подтверждение приоритета интересов. По новому, по новым принципам.
Но на практике не сложилось. Получилось по-старому.
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя.
А провокатор опять по клитикусам сохнет И рейтинг впарил real-time (т.е. обновляемый в режиме реального времени), в то время, как я в самом первом комментарии по сабжу подчеркнул (процитировал оригинал), что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.