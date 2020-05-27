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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6218621962206221>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:10

Козак-характерник (это упрёк Вам, как историку, по поводу вчерашней темы)
Для расслабухи и поржать, увы всё по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=LfGEbNr ... b_err_woyt

Для остальных:
https://youtu.be/pzKKmC5UuVI
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 19:38, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:11

  lapay написав:
  detroytred написав:Китайцы опровергают это.
Ну а корейцы и вовсе из феодализма в развитый капитализм быстро прыгнули.

Только Украине щось мешает))
Споживачі)), а не рехформаторы на словах.

Китайцям і корейцям американці допомогли стати, з рабів, людьми, коли примусово розвалили Британську імперію і ввели глобалізацію, після другої світової.
До того азійці варились у власному соку зі своїми Кім Ір Сенами (імператорами), причому комуністи тільки гальмувати цей природний процес. Коли на Тайвані будували хмарочоси, на материку пухли з голоду.
Тому що азійці розумні і роботящі, їм просто не треба заважати працювати і заробляти.
А ми халявщики.


хто - ми? судити всіх по собі якось виглядає не дуже.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:12

  budivelnik написав:Прикольно
У москаликів для Українців-виявляється свій результат..


Тролль, Forbes закрыл редакцию в Украине во времена Порошенко из-за давления за критику безголовых "реформаторов"! Поэтому рейтинги украинских олигархов отныне публикует российский офис.

"События последнего времени, в том числе экономический кризис и судебное противостояние с лицензиаром, ограничивают возможности для нашего профессионального роста и развития проекта".
Поэтому редакционная команда решила начать собственный независимый журналистский проект, в котором намерены отстаивать либеральные ценности и выступать против усиления налогового давления на бизнес.
"И мы не верим в "очистки банковской системы" путем массового вывода банков с рынка, а также в существование профанации под названием "инфляционное таргетирование". Мы верим в защиту частной собственности, рынок земли, дерегуляции и максимальную автоматизацию процессов, в которые вовлечено государство", — рассказала о ценностях будущего медиапроекта команда "Forbes Украина".
Сейчас на сайте Forbes.net.ua проводятся технические работы. "Выпуск материалов остановлен до устранения неполадок. Лента новостей работает в обычном режиме", — говорится в сообщении на сайте. Последние материалы на этом ресурсе датированы 28 февраля 2017-го года.

"И мы не верим в "очистки банковской системы" путем массового вывода банков с рынка, а также в существование профанации под названием "инфляционное таргетирование". Мы верим в защиту частной собственности, рынок земли, дерегуляции и максимальную автоматизацию процессов, в которые вовлечено государство", — рассказала о ценностях будущего медиапроекта команда "Forbes Украина".

https://delo.ua/business/komanda-lishen ... mh-328839/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:16

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.
Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.
Прикольно
У москаликів для Українців-виявляється свій результат..
Ось ссилочка з українського сайту
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-top-100-samyh-bogatyh-lyudej-ukrainy
Рейтинг - ТОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год
№ Имя Состояние, $ Динамика по сравнению с 2018 годом Ключевой бизнес актив
1 Ринат Ахметов 9,629 -21% СКМ
2 Виктор Пинчук 2,310 -14% Интерпайп
3 Вадим Новинский 1,767 -22% Смарт-Холдинг
4 Игорь Коломойский 1,480 -8% Группа Приват
5 Геннадий Боголюбов 1,376 -16% Группа Приват
6 Петр Порошенко 1,253 12% Roshen
7 Александр и Галина Гереги 930 10% Эпицентр-К
8 Дмитрий Фирташ 792 62% Group DF
9 Константин Жеваго 744 -30% Ferrexpo
10 Николай Злочевский 686 8% Burisma Group
11 Юрий Косюк 663 -27% МХП
12 Алексей Мартынов 602 -33% Группа Приват
13 Виталий Хомутынник 478 23% Каскад-Инвест
14 Алексей Вадатурский 474 -14% Нибулон
15 Константин Григоришин 462 -6% Энергетический стандарт
16 Александр Ярославский 447 19% DCH
17 Сергей Тигипко 407 83% ТАС
18 Вагиф Алиев 385 30% Мандарин-Плаза, БЦ Парус
19 Андрей и Руслан Веревские 358 -15% Kernel
20 Владимир Костельман 283 5% Fozzy Group
Тролль, Forbes закрыл редакцию в Украине во времена Порошенко из-за давления за критику безголовых "реформаторов"! Поэтому рейтинги украинских олигархов отныне публикует российский офис.
Я може й троль..
І може навіть так само як і з батончимками Марс - в тебе все випускає московський офіс..
Але чому в тебе 1,4 млрд і 3 місце
А в приведенному мною - 1,23 млрд і 6-те місце.?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Прикольно
У москаликів для Українців-виявляється свій результат..


Тролль, Forbes закрыл редакцию в Украине во времена Порошенко из-за давления за критику безголовых "реформаторов"! Поэтому рейтинги украинских олигархов отныне публикует российский офис.

Исходя из сообщения редакции, становится понятно, какими именно персонажами был населен украинский Forbes.

Напрашивается аналогия, в 1942 году в газете "Правда" опубликован рейтинг немецких олигархов.

И, топ-менеджер, в украинских условиях оценка состояния вещь субъективная. Поэтому украинская оценка несколько ближе к истине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:49

  lapay написав:
  detroytred написав:Ага))
Заявление о новых принципах было на фоне обещания продажи бизнеса, а не слепого траста.
Кононенко, Грановский...
Гелетей, Луценко...

Продати - це не європейські вимоги, і не бажання Порошенко, а озвучення ним бажання пересічних, а ще краще, по їхньому, було б роздати виручені гроші бідним (все взяти і поділити).
Хто такі перші два, я вже і не пам'ятаю, Гелетей був звільнений, Луценко сам Байден погодив.

Дело не в продаже, как таковой.
И тем более не в раздаче денег от этого действа.
Этот шаг не что иное, как демонстрация и подтверждение приоритета интересов.
По новому, по новым принципам.

Но на практике не сложилось.
Получилось по-старому.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:00

  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.

Нууу, кремлеботина, вот это ты в лужу сел. Порошенко в рейтинге форбса нет вообще. От слова ВООБЩЕ. :mrgreen:
https://www.forbes.com/real-time-billio ... 8f453d788b

Мало того, еще в прошлом году в рашке писали:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -bogatstva
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.


Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:05

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  pesikot написав:Враньё.
Такая деятельность не признавалась незаконной


Это не вранье, это рашкинская пропаганда. А он ее в очередной раз пытается выдать за правду.


Тролль, это следует из решения суда, которое я привел. И вы с песикотом - матерые юристы, чтобы так безапеляционно трактовать текст решения?

Нет, это не следует из решения суда. И для его понимания не надо быть "матерым юристом", надо просто не быть брехливым кремлеботом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.

Нууу, кремлеботина, вот это ты в лужу сел. Порошенко в рейтинге форбса нет вообще. От слова ВООБЩЕ. :mrgreen:
https://www.forbes.com/real-time-billio ... 8f453d788b

Мало того, еще в прошлом году в рашке писали:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -bogatstva
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.


Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя. :mrgreen:


А провокатор опять по клитикусам сохнет :mrgreen: И рейтинг впарил real-time (т.е. обновляемый в режиме реального времени), в то время, как я в самом первом комментарии по сабжу подчеркнул (процитировал оригинал), что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".

Поздравляю, тролль, ты переплюнул сам себя!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:30

Тревожный звонок:
Україна не дозволила Міжнародному кримінальному суду розслідувати російську агресію
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/28/7253605/

2954 ПЕРЕГЛЯДИ 3
Четвер, 28 травня 2020,
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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