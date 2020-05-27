Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В октябре 2015 года издателем российской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову[9]. Немецкий издательский дом Axel Springer был вынужден продать журнал из-за принятого в сентябре 2014 года закона, ограничивающего долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20 %. Участники медиарынка тогда назвали этот закон «именем газеты „Ведомости“ и журнала Forbes», так как именно они из СМИ с иностранным капиталом больше всего писали на серьёзные экономические и политические темы, отличаясь при этом независимой редакционной политико
Какое совпадение, что украинский форбс ушёл из Украины после 2015, когда форбс россия стал принадлежать российскому бизнесмену
Что же ты постоянно в лужу садишься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой