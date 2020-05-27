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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6218621962206221
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:33

  Kudrjavuy написав:Тревожный звонок:
Україна не дозволила Міжнародному кримінальному суду розслідувати російську агресію
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/28/7253605/

2954 ПЕРЕГЛЯДИ 3
Четвер, 28 травня 2020,


Эта соросятинская Украинская правда вообще разум потеряла. Украина не дозволила расследовать агрессию. Прогрессирующая шизофрения грантоедов. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:37

  zРадио написав:что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".

Не Форбс вообще, а украинское отделение российского Форбс публикует впервые с 2016 года. При этом, украинское отделение всё также находится в России

Forbes (Россия)
В октябре 2015 года издателем российской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову[9].
Немецкий издательский дом Axel Springer был вынужден продать журнал из-за принятого в сентябре 2014 года закона, ограничивающего долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20 %.
Участники медиарынка тогда назвали этот закон «именем газеты „Ведомости“ и журнала Forbes», так как именно они из СМИ с иностранным капиталом больше всего писали на серьёзные экономические и политические темы, отличаясь при этом независимой редакционной политико

Какое совпадение, что украинский форбс ушёл из Украины после 2015, когда форбс россия стал принадлежать российскому бизнесмену

Что же ты постоянно в лужу садишься :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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