Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В октябре 2015 года издателем российской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову[9]. Немецкий издательский дом Axel Springer был вынужден продать журнал из-за принятого в сентябре 2014 года закона, ограничивающего долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20 %. Участники медиарынка тогда назвали этот закон «именем газеты „Ведомости“ и журнала Forbes», так как именно они из СМИ с иностранным капиталом больше всего писали на серьёзные экономические и политические темы, отличаясь при этом независимой редакционной политико
Какое совпадение, что украинский форбс ушёл из Украины после 2015, когда форбс россия стал принадлежать российскому бизнесмену
Что же ты постоянно в лужу садишься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя.
А провокатор опять по клитикусам сохнет И рейтинг впарил real-time (т.е. обновляемый в режиме реального времени), в то время, как я в самом первом комментарии по сабжу подчеркнул (процитировал оригинал), что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".
Слушай, туп-менеджер, ты всерьез считаешь, что в рейтинге реального времени Порошенко потерял 600 миллионов (половину своего состояния) за день?
Ну ты, конечно, можешь меня опровергнуть, дав ссылку на состояние Порошенко forbes.com.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес UKinUkraine@fco.gov.uk
Запретить и не пушать.
Но zRadio, freeze, ЛАД, shapo, antey1969, sequence это не обсуждают.
Им нравятся запреты, но чтобы, при этом, они одни могли поехать за границу попить кофе. Обязательно через ускорителей для виз
А то придумали какой-то безвиз, по которому ездють всякие по Европам, барину мешают Европами наслаждаться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Эта соросятинская Украинская правда вообще разум потеряла. Украина не дозволила расследовать агрессию. Прогрессирующая шизофрения грантоедов.
- Ой ли?
"Надо убрать всю верхушку" Деканоидже считает, что реформу полиции в Украине не довели до конца
- Сокращать поголовье их, что ли? Или почему не сказать открыто: ликвидировать институт смотрящих.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
28.05.20 19:56 На закупку "скорых" в Украине будет выделен почти 1 миллиард, – Шмыгаль https://biz.censor.net.ua/news/3198695/ ... rd_shmygal Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи".
Делаем ставки, господа три варианта развития событий: 1. Будут заказами загружены отечественные предприятия - начнётся экономический подъём. 2. Средства распотрошат по "тендерам", в течении года. 3. Их удачно освоят обдаровани
Первый - фантастический. Второй и третий стандартный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Являются ли служащие дивизии СС нацистами Являются ли члены спортобщества Динамо динамовцами
Так далеко зайдемо... Чи є мешканці Німеччини зразка 1933-1945 - нацистами? - ні не є Чи є солдати вермахту нацистами ? - ні не є Чи є солдати дивізії Галичина - нацистами? - з точки зору кремлеботів і парочки одеситів - є... А з точки зору Нюрнбергського процесу - не є... А де логіка?
ПС В вермахті,усі національні зєднання(не німецькі) мали відношення до СС.