Додано: Чет 28 тра, 2020 20:19

​​Уволенный заместитель уволенного таможенника-соросенка Макса Нефьодова Роберт Зелди имеет венгерское гражданство и паспорт. Эго опубликовал журналист Евгений Плинский



Занимая такую высокую должность в Государственной таможенной службе и имея гражданство Венгрии все свое внимание он уделял странным образом Закарпатской таможне которая как раз и граничит с Венгрией.



Именно в Венгрию идет основой поток контрабандных сигарет из Украины.

Именно из Венгрии заезжают к нам итальянские бусы с контрабандой.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.