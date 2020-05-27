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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6219622062216222>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:37

  zРадио написав:что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".

Не Форбс вообще, а украинское отделение российского Форбс публикует впервые с 2016 года. При этом, украинское отделение всё также находится в России

Forbes (Россия)
В октябре 2015 года издателем российской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову[9].
Немецкий издательский дом Axel Springer был вынужден продать журнал из-за принятого в сентябре 2014 года закона, ограничивающего долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20 %.
Участники медиарынка тогда назвали этот закон «именем газеты „Ведомости“ и журнала Forbes», так как именно они из СМИ с иностранным капиталом больше всего писали на серьёзные экономические и политические темы, отличаясь при этом независимой редакционной политико

Какое совпадение, что украинский форбс ушёл из Украины после 2015, когда форбс россия стал принадлежать российскому бизнесмену

Что же ты постоянно в лужу садишься :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:49

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Всего вдвое "беднее" номера 1 - Ахметова с состоянием 2.8 млрд долларов.

Нууу, кремлеботина, вот это ты в лужу сел. Порошенко в рейтинге форбса нет вообще. От слова ВООБЩЕ. :mrgreen:
https://www.forbes.com/real-time-billio ... 8f453d788b

Мало того, еще в прошлом году в рашке писали:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -bogatstva
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млн. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.


Поздравляю, критикус, ты переплюнул сам себя. :mrgreen:


А провокатор опять по клитикусам сохнет :mrgreen: И рейтинг впарил real-time (т.е. обновляемый в режиме реального времени), в то время, как я в самом первом комментарии по сабжу подчеркнул (процитировал оригинал), что "рейтинг украинских миллиардеров Форбс публикует впервые с 2016-го года".


Слушай, туп-менеджер, ты всерьез считаешь, что в рейтинге реального времени Порошенко потерял 600 миллионов (половину своего состояния) за день? :mrgreen:

Ну ты, конечно, можешь меня опровергнуть, дав ссылку на состояние Порошенко forbes.com. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:59

Re: Політичні дискусії

В посольстве Великобритании вновь заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу (видео)
Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес UKinUkraine@fco.gov.uk

Запретить и не пушать.

Но zRadio, freeze, ЛАД, shapo, antey1969, sequence это не обсуждают.

Им нравятся запреты, но чтобы, при этом, они одни могли поехать за границу попить кофе. Обязательно через ускорителей для виз

А то придумали какой-то безвиз, по которому ездють всякие по Европам, барину мешают Европами наслаждаться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:59

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Тревожный звонок:
Україна не дозволила Міжнародному кримінальному суду розслідувати російську агресію
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/28/7253605/

2954 ПЕРЕГЛЯДИ 3
Четвер, 28 травня 2020,


Эта соросятинская Украинская правда вообще разум потеряла. Украина не дозволила расследовать агрессию. Прогрессирующая шизофрения грантоедов. :mrgreen:

- Ой ли?
"Надо убрать всю верхушку" Деканоидже считает, что реформу полиции в Украине не довели до конца

- Сокращать поголовье их, что ли?
Или почему не сказать открыто: ликвидировать институт смотрящих.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 тра, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:09

28.05.20 19:56 На закупку "скорых" в Украине будет выделен почти 1 миллиард, – Шмыгаль
https://biz.censor.net.ua/news/3198695/ ... rd_shmygal
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи".

Делаем ставки, господа три варианта развития событий:
1. Будут заказами загружены отечественные предприятия - начнётся экономический подъём.
2. Средства распотрошат по "тендерам", в течении года.
3. Их удачно освоят обдаровани

Первый - фантастический.
Второй и третий стандартный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:19

Re: Політичні дискусії

​​Уволенный заместитель уволенного таможенника-соросенка Макса Нефьодова Роберт Зелди имеет венгерское гражданство и паспорт. Эго опубликовал журналист Евгений Плинский

Занимая такую высокую должность в Государственной таможенной службе и имея гражданство Венгрии все свое внимание он уделял странным образом Закарпатской таможне которая как раз и граничит с Венгрией.

Именно в Венгрию идет основой поток контрабандных сигарет из Украины.
Именно из Венгрии заезжают к нам итальянские бусы с контрабандой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:26

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:[quote="4975268:pesikot"]
Враньё.
Такая деятельность не признавалась незаконной


Это не вранье, это рашкинская пропаганда. А он ее в очередной раз пытается выдать за правду.


Тролль, это следует из решения суда, которое я привел. И вы с песикотом - матерые юристы, чтобы так безапеляционно трактовать текст решения?

Нет, это не следует из решения суда. И для его понимания не надо быть "матерым юристом", надо просто не быть брехливым кремлеботом.[/quote]

Бу-га-га
Чистый диалог из палаты шизофреников.
Являются ли служащие дивизии СС нацистами
Являются ли члены спортобщества Динамо динамовцами
Клоуны, итить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30

  freeze написав:Являются ли служащие дивизии СС нацистами
Являются ли члены спортобщества Динамо динамовцами
Так далеко зайдемо...
Чи є мешканці Німеччини зразка 1933-1945 - нацистами? - ні не є
Чи є солдати вермахту нацистами ? - ні не є
Чи є солдати дивізії Галичина - нацистами? - з точки зору кремлеботів і парочки одеситів - є...
А з точки зору Нюрнбергського процесу - не є...
А де логіка?

ПС
В вермахті,усі національні зєднання(не німецькі) мали відношення до СС.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:33

  freeze написав:​​

Именно в Венгрию идет основой поток контрабандных сигарет из Украины.
Именно из Венгрии заезжают к нам итальянские бусы с контрабандой.

И всё-то вы знаете, и во всём вы разбираетесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:35

  freeze написав:Бу-га-га
Чистый диалог из палаты шизофреников.

Вот тут вы правы.
Вы не читали решение суда, но мнение имеете.
"Не читал, но осуждаю" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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