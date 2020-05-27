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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6219622062216222
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:52

Re: Політичні дискусії

Следователи ГБР арестовали 42 картины из коллекции Петра Порошенко, которые ранее были выставлены в музее имени Ивана Гончара.

История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.

Опасаясь, что виды интерьера его дома в Козине под Киевом могут попасть в публичную плоскость, Порошенко организовал выставку своих картин в музее Гончара, который находится рядом с офисом его партии.

Интерьер особняка Петра Порошенко, в лучших традициях олигархов от власти, изобилует огромными люстрами, золотыми элементами декора, деревом редких пород и мрамором, но совершенно безвкусен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:01

  budivelnik написав:Чи є солдати дивізії Галичина - нацистами? - з точки зору кремлеботів і парочки одеситів - є...


Добровольческое подразделение СС под командованием группенфюрера Шимана, оберфюрера Фрайтага и бригадерфюрера Штадлера? Ну разумеется, нет! Вы что, кремлеботы и одесситы, совсем там подурели? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:03

  freeze написав:Бу-га-га
Чистый диалог из палаты шизофреников.


Что-то кремлеботы занервничали, видать гастарбайтеры из Ганы действительно им конкуренцию создали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:06

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Бу-га-га
Чистый диалог из палаты шизофреников.


Что-то кремлеботы занервничали, видать гастарбайтеры из Ганы действительно им конкуренцию создали.


Шизофреники жгут, военнослужащие СС не есть нацисты, это поклонники спортобщества ЦСКА.
Лавров зашелся в жутком кашле Дыбылы, пля
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:08

Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/

Поздравляем кремлебота с массированным враньем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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