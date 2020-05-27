Додано: Чет 28 тра, 2020 20:52

Следователи ГБР арестовали 42 картины из коллекции Петра Порошенко, которые ранее были выставлены в музее имени Ивана Гончара.



История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.



Опасаясь, что виды интерьера его дома в Козине под Киевом могут попасть в публичную плоскость, Порошенко организовал выставку своих картин в музее Гончара, который находится рядом с офисом его партии.



Интерьер особняка Петра Порошенко, в лучших традициях олигархов от власти, изобилует огромными люстрами, золотыми элементами декора, деревом редких пород и мрамором, но совершенно безвкусен.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.