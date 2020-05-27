Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Следователи ГБР арестовали 42 картины из коллекции Петра Порошенко, которые ранее были выставлены в музее имени Ивана Гончара.
История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.
Опасаясь, что виды интерьера его дома в Козине под Киевом могут попасть в публичную плоскость, Порошенко организовал выставку своих картин в музее Гончара, который находится рядом с офисом его партии.
Интерьер особняка Петра Порошенко, в лучших традициях олигархов от власти, изобилует огромными люстрами, золотыми элементами декора, деревом редких пород и мрамором, но совершенно безвкусен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.