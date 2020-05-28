Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:20
freeze написав: Sommer написав:
Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:
1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й):
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/
Поздравляем кремлебота с массированным враньем.
Оставь в покое Петю
Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:23
Sommer написав:
Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:
1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й):
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/
Поздравляем кремлебота с массированным враньем.
Сюзанна (так я буду тебя называть, раз и ты называешь меня выдуманным именем),
ты снова зашкварилась - я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров, я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.
И в данном случае это вообще не мои слова, а слова Форбса! Порохоботы тупо горят, что их шеф снова объявился в рейтинге миллиардеров - ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!
Теперь же за эту пропаганду придется отвечать!
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zРадио
в Чет 28 тра, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:23
Sommer написав:
Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"
Это не мой клоун
Это Петя 2.0
Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы
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freeze
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:34
Репост:
Мне понравилось предложение майнить криптовалюту....
- Существуют куда более перспективные проекты в энергетике. Как раз перспективные для Украины. Более, чем даже перспективные в сегодняшних условиях использования "излишков дорогой электроэнергии". Увы, но там как и везде требуются большие капиталовложения, при чём системные. - Без Государственной программы в энергетике, экологии,... - это пустой звук. Кто нибудь из форума сталкивался с представителями учреждений работающих на перспективу энергетики Украины?. Пожалуйста дайте координаты, хоть в личку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:50
zРадио написав: Sommer написав:
Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:
1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й):
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/
Поздравляем кремлебота с массированным враньем.
zРадио написав:
я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров
А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом.
Например, вот в этом:
zРадио написав:
я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.
И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.
zРадио написав:
ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!
Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.
Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:53
freeze написав: Sommer написав:
Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"
Это не мой клоун
Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:58
zРадио
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:59
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"
Это не мой клоун
Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было.
Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель
Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:17
freeze написав: Sommer написав:
Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было.
Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель
Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти
Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.
Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:19
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было.
Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель
Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти
Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.
Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?
Глуповат может, поэтому не понимаешь ))) Мне твоя власть не нравится, поэтому и в оппозиции к зеленому шоколаду
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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