Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6220622162226223> Додано: Чет 28 тра, 2020 21:23 Sommer написав: Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:



1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/

Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.

2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.

https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/



Сюзанна (так я буду тебя называть, раз и ты называешь меня выдуманным именем),



ты снова зашкварилась - я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров, я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.



И в данном случае это вообще не мои слова, а слова Форбса! Порохоботы тупо горят, что их шеф снова объявился в рейтинге миллиардеров - ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!



Теперь же за эту пропаганду придется отвечать!



Sommer написав: Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"



Это не мой клоун Это Петя 2.0

Это не мой клоун Это Петя 2.0

Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы

Мне понравилось предложение майнить криптовалюту....

- Существуют куда более перспективные проекты в энергетике.

Как раз перспективные для Украины.

Более, чем даже перспективные в сегодняшних условиях использования "излишков дорогой электроэнергии".



Увы, но там как и везде требуются большие капиталовложения, при чём системные.

- Без Государственной программы в энергетике, экологии,... - это пустой звук.





Кто нибудь из форума сталкивался с представителями учреждений работающих на перспективу энергетики Украины?.



Пожалуйста дайте координаты, хоть в личку. Репост: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

zРадио написав: Sommer написав: Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/



1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/

Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.

2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.

https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/



zРадио написав: я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров

А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом.



Например, вот в этом:

zРадио написав: я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.



И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.



zРадио написав: ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.

Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было.

freeze написав: Sommer написав: Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"

Это не мой клоун



Это не мой клоун

Это не мой клоун

Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".

Собственно, как и предсказано было.

Собственно, как и предсказано было. Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".Собственно, как и предсказано было. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Sommer написав: zРадио написав: я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.

И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.



И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.

И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.



Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"

Это не мой клоун

Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".

Собственно, как и предсказано было.



Это не мой клоун

Это не мой клоун

Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".

Собственно, как и предсказано было. Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".Собственно, как и предсказано было.



Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти

Собственно, как и предсказано было. Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".Собственно, как и предсказано было.



Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победительПоздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти



Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.

Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили? Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".

Собственно, как и предсказано было.

Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти

Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.

Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?

Собственно, как и предсказано было. Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".Собственно, как и предсказано было.



Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победительПоздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти



Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.

Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили? Понятное дело, что в оппозиции к Пороху.Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?



Глуповат может, поэтому не понимаешь ))) Мне твоя власть не нравится, поэтому и в оппозиции к зеленому шоколаду

Давай ссылку на украинский журнал Forbes, делов то.

Напоминаю - он находится по адресу forbes.ua.



А пока зафиксируем, что ты по-прежнему повторяешь рашкинскую пропаганду. Давай ссылку на украинский журнал Forbes, делов то.Напоминаю - он находится по адресу forbes.ua.А пока зафиксируем, что ты по-прежнему повторяешь рашкинскую пропаганду. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

