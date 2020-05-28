Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оставь в покое Петю, он нищеброд и голодранец, Рошен принадлежит его сыну, Кузню купили оффшоры в рассрочку, у Пети ничего нет, какой третий номер Форбс Пусть озвучат его активы кроме контрабандных картин и замка с часовней и фреской святого Петра
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сюзанна (так я буду тебя называть, раз и ты называешь меня выдуманным именем),
ты снова зашкварилась - я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров, я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.
И в данном случае это вообще не мои слова, а слова Форбса! Порохоботы тупо горят, что их шеф снова объявился в рейтинге миллиардеров - ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!
Теперь же за эту пропаганду придется отвечать!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Мне понравилось предложение майнить криптовалюту.... - Существуют куда более перспективные проекты в энергетике. Как раз перспективные для Украины. Более, чем даже перспективные в сегодняшних условиях использования "излишков дорогой электроэнергии".
Увы, но там как и везде требуются большие капиталовложения, при чём системные. - Без Государственной программы в энергетике, экологии,... - это пустой звук.
Кто нибудь из форума сталкивался с представителями учреждений работающих на перспективу энергетики Украины?.
Пожалуйста дайте координаты, хоть в личку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.
И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.
Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"
zРадио написав:выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"
Давай ссылку на украинский журнал Forbes, делов то. Напоминаю - он находится по адресу forbes.ua.
А пока зафиксируем, что ты по-прежнему повторяешь рашкинскую пропаганду.
Ахаха, пропагандист продолжает забалтывать тему миллиардного состояния Порошенко темой редакционной политики Форбс.
Ниже доказываю читателям лживость персонажа, требующего ссылку на украинскую версию журнала, который выходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ И ПО ПОДПИСКЕ!!! Именно поэтому электронную версию рейтинга ТОП-миллиардеров опубликовал российский Форбс. Порохоботы дошли уже до такого края, что причисляют американское медиа к российской пропаганде! При этом сами регулярно ссылаются на DW Russia и BBC Russia как единственные русскоязычные источники западной прессы с альтернативной кремлю позицией.
PS: я посмотрю, что этот зашкварец запоет, когда Порошенко после проведенной украинской редакцией работы по апдейту состояний наших олигархов (т.е. очень скоро) вернется и в рейтинг американской редакции Forbes - о какой американской пропаганде тогда запоет порохобот