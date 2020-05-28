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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6219622062216222
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:50

  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...


Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
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