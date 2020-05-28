Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.
Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.
то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес UKinUkraine@fco.gov.uk
Запретить и не пушать.
Но zRadio, freeze, ЛАД, shapo, antey1969, sequence это не обсуждают.
Им нравятся запреты, но чтобы, при этом, они одни могли поехать за границу попить кофе. Обязательно через ускорителей для виз
А то придумали какой-то безвиз, по которому ездють всякие по Европам, барину мешают Европами наслаждаться
Ты бы прочёл, убогий, прежде чем что-либо постить. Речь идёт о резидентах которых пускают во все страны в которые в ближайший год и туристов пускать не будут. Кроме того речь идёт о спецрейсе т. к. иных минимум до середины июня ни в Украину, ни из неё не будет
zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.
Ну давай - подискутуй. По-перше. Сліпий траст рулить. По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті". Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав: Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.
И что такое "оккупации не было" и где?
Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?
Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили?
Були-не були, факту "ножа в спину" не відміняє, як і те, що сионісти готові були чорту душу продати за омріяний Ізраїль. І напівкровки служили у німців , аж гай гудів, і чистокровні служили б, але навіть хабарники есесивці не могли це зробити. Мені на чорні плями білосніжної єврейської репутації начхати. Не лізь в українську історію, де ти нічого не тямиш, і не буде колупання єврейських вавок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.