Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03

Тракторист написав: zРадио написав: Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.



Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов. Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?... то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...

Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))