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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6219622062216222
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:50

  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...


Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:20

  pesikot написав:В посольстве Великобритании вновь заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу (видео)
Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес UKinUkraine@fco.gov.uk

Запретить и не пушать.

Но zRadio, freeze, ЛАД, shapo, antey1969, sequence это не обсуждают.

Им нравятся запреты, но чтобы, при этом, они одни могли поехать за границу попить кофе. Обязательно через ускорителей для виз

А то придумали какой-то безвиз, по которому ездють всякие по Европам, барину мешают Европами наслаждаться

Ты бы прочёл, убогий, прежде чем что-либо постить.
Речь идёт о резидентах которых пускают во все страны в которые в ближайший год и туристов пускать не будут.
Кроме того речь идёт о спецрейсе т. к. иных минимум до середины июня ни в Украину, ни из неё не будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:38

  lapay написав:
  shapo написав:
  unicdima написав:я вже вище написав коли формувалася дивізія, про боротьбу за самостійну Україну в складі німецької армії можна було говорити в 41-му, ну в 42-му, але не в 43 і 44 роках.

Класс.
Т. е. когда немцы побеждали можно было быть у них на подтанцовках, а когда их начали бить это уже неразумно

У сионістів навчилися, які, в сорок третьому, навіть антибританське повстання зробили, шоб нацисти захопили Палестину і дали їм омріяну Незалежність. 8)


Чего-чего?
Просвети, историк,что это за еврейское восстание было в Израиле в 1943г.
Дивизию СС Израильщина там в это время никто не создал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:48

  zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.

Ну давай - подискутуй.
По-перше. Сліпий траст рулить.
По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті".
Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:59

  shapo написав:
Чего-чего?
Просвети, историк,что это за еврейское восстание было в Израиле в 1943г.
Дивизию СС Израильщина там в это время никто не создал?

Трохи помилився - на початку сорок четвертого
http://archive.jewishagency.org/ru/zion ... tent/22680 . Дивізії не створювали, бо окупації не було, але медальки від Гебельса сіонисти отримали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:06

  lapay написав:
  shapo написав:
Чего-чего?
Просвети, историк,что это за еврейское восстание было в Израиле в 1943г.
Дивизию СС Израильщина там в это время никто не создал?

Трохи помилився - на початку сорок четвертого
http://archive.jewishagency.org/ru/zion ... tent/22680 . Дивізії не створювали, бо окупації не було, але медальки від Гебельса сіонисти отримали.


Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.

И что такое "оккупации не было" и где?

Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?

Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20

  shapo написав:
Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.

И что такое "оккупации не было" и где?

Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?

Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили?

Були-не були, факту "ножа в спину" не відміняє, як і те, що сионісти готові були чорту душу продати за омріяний Ізраїль. І напівкровки служили у німців , аж гай гудів, і чистокровні служили б, але навіть хабарники есесивці не могли це зробити.
Мені на чорні плями білосніжної єврейської репутації начхати. Не лізь в українську історію, де ти нічого не тямиш, і не буде колупання єврейських вавок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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