то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:50
то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03
Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:20
Ты бы прочёл, убогий, прежде чем что-либо постить.
Речь идёт о резидентах которых пускают во все страны в которые в ближайший год и туристов пускать не будут.
Кроме того речь идёт о спецрейсе т. к. иных минимум до середины июня ни в Украину, ни из неё не будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:38
Чего-чего?
Просвети, историк,что это за еврейское восстание было в Израиле в 1943г.
Дивизию СС Израильщина там в это время никто не создал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:48
Ну давай - подискутуй.
По-перше. Сліпий траст рулить.
По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті".
Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:59
Трохи помилився - на початку сорок четвертого
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:06
Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.
И что такое "оккупации не было" и где?
Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?
Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20
Були-не були, факту "ножа в спину" не відміняє, як і те, що сионісти готові були чорту душу продати за омріяний Ізраїль. І напівкровки служили у німців , аж гай гудів, і чистокровні служили б, але навіть хабарники есесивці не могли це зробити.
Мені на чорні плями білосніжної єврейської репутації начхати. Не лізь в українську історію, де ти нічого не тямиш, і не буде колупання єврейських вавок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:57
Какой ещё нож в спину,наглый лжец?
Эцель и Лехи первые показавшие что от арабов можно не только обороняться, но и нападать, всегда воевали с англичанами, и до немцев на Б-В, и после до их окончательного ухода.
В то же время в британских, американских и польских ВС воевали 0.5млн евреев против Гитлера как и миллионы украинцев воевавших в Красной Армии, а не в дивизии СС Галичина и абвере.
Вранье которое недавно озвучили политолух и лезущий в мэры Киева очередной проходимец о 150000 евреев воевавших в вермахте и основанное на статье Ригге давно опровергнуто.
Медальки сионистов во времена когда Гитлер ещё не собирался уничтожать евреев, а только изгнать их, за сотрудничество по эмиграции в Эрец-Исраэль не идут ни в какое сравнение с службой в абвере, зондер-командах и вспомогательной полиции нынешних украинских "героев".
И твоя убогая попытка притянуть это сравнение говорит, как всегда, только о отсутствии аргументов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:09
Re: Політичні дискусії
Нє - якщо так нормально - то це просто така логіка ...
З одного боку я служу прямо у військах британських . З іншого - влаштовую проти британських військ диверсії . І це може навіть одні і ті ж люди - просто в різний час ? І на різних територіях .
Оксюморон просто ...
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