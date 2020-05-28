Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:57

lapay написав: shapo написав:

Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.



И что такое "оккупации не было" и где?



Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?



Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили? Ты не трохи помилился, а нагло наврал ибо никаких немцев в 1944г на БВ не говоря о Израиле не было.И что такое "оккупации не было" и где?Британский мандат когда за нефть англичане закрывали глаза на погромы арабами евреев и запретом на эмиграцию евреев из европы во время Холокоста это что,независимость?Или Галичину кто-то оккупировал - поляки,русские - а немцы освободили?

Були-не були, факту "ножа в спину" не відміняє, як і те, що сионісти готові були чорту душу продати за омріяний Ізраїль. І напівкровки служили у німців , аж гай гудів, і чистокровні служили б, але навіть хабарники есесивці не могли це зробити.

Мені на чорні плями білосніжної єврейської репутації начхати. Не лізь в українську історію, де ти нічого не тямиш, і не буде колупання єврейських вавок. Були-не були, факту "ножа в спину" не відміняє, як і те, що сионісти готові були чорту душу продати за омріяний Ізраїль. І напівкровки служили у німців , аж гай гудів, і чистокровні служили б, але навіть хабарники есесивці не могли це зробити.Мені на чорні плями білосніжної єврейської репутації начхати. Не лізь в українську історію, де ти нічого не тямиш, і не буде колупання єврейських вавок.

Какой ещё нож в спину,наглый лжец?Эцель и Лехи первые показавшие что от арабов можно не только обороняться, но и нападать, всегда воевали с англичанами, и до немцев на Б-В, и после до их окончательного ухода.В то же время в британских, американских и польских ВС воевали 0.5млн евреев против Гитлера как и миллионы украинцев воевавших в Красной Армии, а не в дивизии СС Галичина и абвере.Вранье которое недавно озвучили политолух и лезущий в мэры Киева очередной проходимец о 150000 евреев воевавших в вермахте и основанное на статье Ригге давно опровергнуто.Медальки сионистов во времена когда Гитлер ещё не собирался уничтожать евреев, а только изгнать их, за сотрудничество по эмиграции в Эрец-Исраэль не идут ни в какое сравнение с службой в абвере, зондер-командах и вспомогательной полиции нынешних украинских "героев".И твоя убогая попытка притянуть это сравнение говорит, как всегда, только о отсутствии аргументов