Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Нє - якщо так нормально - то це просто така логіка ... З одного боку я служу прямо у військах британських . З іншого - влаштовую проти британських військ диверсії . І це може навіть одні і ті ж люди - просто в різний час ? І на різних територіях . Оксюморон просто ...
Люди разные из разных стран. В войсках союзников служили евреи граждане этих стран, а против британцев воевала часть евреев из подмандатной Палестины. Так-же как в Красной армии были в основном левобережные украинцы, а у немцев - в основном правобережные