Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6220622162226223 Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:20 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:



1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/

Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.

2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.

https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/



Поздравляем кремлебота с массированным враньем. Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й):Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.Поздравляем кремлебота с массированным враньем.



zРадио написав: я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров

А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом.



Например, вот в этом:

zРадио написав: я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го. я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.



И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.



zРадио написав: ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.

Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было. А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом.Например, вот в этом:И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было. В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.



Зрадіо, чи ти ідейно близький до ватної публіки? І працюєш на них за бесплатно? В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.Зрадіо, чи ти ідейно близький до ватної публіки? І працюєш на них за бесплатно? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21418 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1196 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:34 Puente написав: Нє - якщо так нормально - то це просто така логіка ...

З одного боку я служу прямо у військах британських . З іншого - влаштовую проти британських військ диверсії . І це може навіть одні і ті ж люди - просто в різний час ? І на різних територіях .

Оксюморон просто ... Нє - якщо так нормально - то це просто така логіка ...З одного боку я служу прямо у військах британських . З іншого - влаштовую проти британських військ диверсії . І це може навіть одні і ті ж люди - просто в різний час ? І на різних територіях .Оксюморон просто ...

Люди разные из разных стран. В войсках союзников служили евреи граждане этих стран, а против британцев воевала часть евреев из подмандатной Палестины.

Так-же как в Красной армии были в основном левобережные украинцы, а у немцев - в основном правобережные Люди разные из разных стран. В войсках союзников служили евреи граждане этих стран, а против британцев воевала часть евреев из подмандатной Палестины.Так-же как в Красной армии были в основном левобережные украинцы, а у немцев - в основном правобережные Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37 Frant написав: В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

У таких как ты любой кто не согласен с вами украинофоб и московский пропагандист У таких как ты любой кто не согласен с вами украинофоб и московский пропагандист Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6220622162226223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор